Le prêt mobilisera plus de 200 millions d’EUR de financement à l’appui de projets durables et d’adaptation ou d’atténuation des changements climatiques de PME et d’ETI opérant principalement en Catalogne.

L’ICF bénéficiera en outre des services de conseil de la BEI au titre du programme innovant Green Gateway afin de recenser et de sélectionner des projets verts admissibles à un financement.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Instituto Catalán de Finanzas (ICF) ont signé un prêt de 100 millions d’EUR qui permettra à ce dernier de financer des investissements durables et liés à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets. Ce financement visera principalement les travailleurs indépendants, les PME et les entreprises de taille intermédiaire en Catalogne. On estime qu’il devrait contribuer à mobiliser 250 millions d’EUR à l’appui de ces composantes importantes du tissu productif.

Le prêt a pour objectif principal d’accroître la compétitivité et de soutenir la transition écologique des PME et des ETI catalanes, en mettant particulièrement l’accent sur la réduction des émissions de CO 2 , l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’atténuation des effets des changements climatiques.

Il est destiné à faciliter le financement de projets durables d’un montant maximal de 25 millions d’EUR liés à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, à la réduction des émissions dues au transport de personnes ou de marchandises ou à la production d’énergie renouvelable, entre autres. L’ICF répercutera les conditions avantageuses du prêt de la BEI sur les PME et les ETI qui ont besoin de financements, à taux fixes ou variables, pour des projets d’investissement ou des fonds de roulement.

L’opération comprend également des services de conseil qui seront assurés par le département EIB Advisory de la Banque dans le cadre de son programme innovant Green Gateway. Il s’agit de la première opération de ce type signée en Espagne entre une institution financière publique et EIB Advisory. Grâce au portail Green Gateway, qui est financé par la Plateforme de conseil InvestEU, l’ICF renforcera ses capacités internes et ses processus d’évaluation, de création, de financement, de suivi et d’établissement de rapports sur les projets verts, tout en renforçant sa compréhension du cadre réglementaire de l’UE en matière de financement durable (taxonomie de l’UE et autres exigences en matière de divulgation d’informations financières liées au climat).

Sur le portail Green Gateway, les banques intermédiaires de la BEI peuvent accéder au Green Eligibility Checker, un outil en ligne qui permet de vérifier l’admissibilité d’un projet à un financement vert de la BEI et d’évaluer son impact sur l’environnement.

ICF reconnaît son rôle en tant qu’institution financière publique chargée d’investir dans des projets et de financer des opérations qui ont un impact positif sur l’économie, la société et l’environnement. À cet égard, l’ICF réaffirme son engagement à long terme en faveur d’un développement économique durable. Depuis 2021, l’ICF est membre du Pacte mondial des Nations unies et, depuis 2022, il a organisé des réunions dans toute la Catalogne pour favoriser une croissance économique durable et contribuer à un développement solide aligné sur les critères ESG.

Informations générales

À propos de la BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement, qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), a fait état d’une nouvelle année d’excellents résultats en Espagne, avec un soutien record en faveur de projets liés à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale et un financement total signé en 2022 dépassant les 9,9 milliards d’EUR.

À propos du programme Green Gateway

Financé par la Plateforme de conseil InvestEU, Green Gateway est un programme de conseil mis en place par la BEI pour aider les institutions financières qui bénéficient de ses financements à octroyer des prêts en faveur de projets liés à l’atténuation des changements climatiques, à l’adaptation à leurs effets et à la durabilité environnementale.

Ce programme comprend deux volets : un portail web et un programme de conseil bilatéral. Le portail en ligne propose un outil de vérification de l’admissibilité à un financement vert, le Green Checker, et une bibliothèque électronique comprenant des lignes directrices et des études de cas relatifs aux critères applicables aux financements verts. Le programme de conseil bilatéral propose un renforcement des capacités, une analyse du marché et un soutien pratique afin d’aider les banques à accélérer et à accorder davantage de prêts verts aux PME, aux ETI, aux municipalités et à d’autres entités. Actuellement, trois institutions financières bénéficient de ce programme bilatéral en Espagne.

À propos de l’ICF

L’ICF est la banque publique catalane de promotion du développement et, en tant que telle, sa mission principale est de stimuler la croissance des entreprises et des entités. Par le biais de prêts et de capitaux, elle finance des projets pertinents et porteurs de transformation, en mettant l’accent sur la transition écologique, la réindustrialisation et le logement social. L’ICF complète souvent les activités des banques commerciales en offrant de longues périodes de remboursement dans le but de faciliter le retour de la dette. Depuis 2014, il fait partie de l’Association européenne des banques publiques (EAPB), qui regroupe la plupart des banques et institutions financières publiques opérant en Europe.