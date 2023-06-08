Les groupes bancaires internationaux maintiennent un engagement et des encours solides en Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est, 73 % d’entre eux ayant maintenu leur niveau d’encours et 18 % l’ayant augmenté au cours des six derniers mois.

Malgré la guerre en Ukraine, les groupes bancaires restent optimistes pour la région : ils sont 45 % à vouloir étendre leurs activités de manière sélective et 45 % désireux de maintenir le même niveau d’activité à long terme.

La demande de crédit de la part des banques clientes est restée stable, motivée par les besoins en liquidités des entreprises. Les conditions de l’offre de crédit se sont détériorées et devraient s’aggraver, notamment en raison des inquiétudes concernant la qualité future du crédit, les perspectives du marché local et la réglementation de l’UE.

Selon les résultats d’une enquête récente, les groupes bancaires internationaux opérant en Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est (ECESE) ont fait preuve de résilience et d’engagement dans la région. Ces résultats mettent en évidence les stratégies et les perspectives des banques pour les mois à venir et soulignent l’attention particulière qu’elles portent aux marchés bancaires de la région.

L’enquête sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’ECESE, menée par la Banque européenne d’investissement (BEI) en mars 2023, a révélé que les banques mères des pays ECESE ont maintenu ou augmenté leur niveau d’encours dans la région. Une grande majorité (73 %) des banques mères ont maintenu leur encours, tandis que 18 % d’entre elles ont renforcé leur présence au cours des six derniers mois. Il est à noter que la guerre en cours en Ukraine n’a pas eu d’impact sur les stratégies et les engagements des groupes bancaires dans d’autres marchés bancaires de la région.

Debora Revoltella, économiste en chef à la BEI : « Les données recueillies par nos économistes confirment l’engagement continu des groupes bancaires internationaux dans la région ECESE ainsi que les efforts qu’ils déploient pour maintenir la stabilité. Il est encourageant de constater la confiance du secteur bancaire dans le potentiel du marché, sa capacité à faire face à des conditions économiques difficiles et la trajectoire économique globale. »

« La région ECESE démontre une fois de plus son potentiel de marché, sa résilience et sa volonté de surmonter les contraintes géopolitiques actuelles. L’engagement des groupes bancaires à soutenir la croissance économique doit être préservé et le Groupe BEI continuera à fournir les financements nécessaires à la région pour répondre de manière adéquate aux besoins futurs », a déclaré Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI.

L’enquête a mis en lumière des stratégies à long terme, les groupes bancaires transfrontaliers faisant part de leur intention de maintenir le même niveau d’activité (45 %) ou de le développer de manière sélective (45 %) dans la région. Ces groupes perçoivent un potentiel élevé ou moyen sur la plupart des marchés bancaires au sein de la région ECESE. En outre, ils ont fait état d’une rentabilité plus élevée au niveau local par rapport au niveau du groupe, à l’exception de la Pologne.

L’enquête, qui a recueilli des données pendant la crise de la Silicon Valley Bank et du Crédit Suisse, a permis de mieux comprendre les tendances de la demande et de l’offre de crédit dans la région. Malgré les difficultés économiques, la demande de crédit des banques clientes est restée résiliente et devrait croître légèrement.

Les besoins en liquidité des entreprises, en particulier le fonds de roulement, sont considérés comme le principal moteur de la demande de crédit. Les investissements fixes et le secteur de la banque de détail, notamment le marché immobilier, devraient subir des incidences négatives dans les mois à venir.

S’agissant de l’offre de crédit, elle est restée serrée et devrait demeurer faible dans tous les secteurs d’activité et dans la plupart des pays, à l’exception des banques slovaques, qui prévoient des conditions d’offre positives. Toutefois, l’enquête fait état d’une légère réduction de l’écart entre l’offre et la demande pour la prochaine période examinée.

Les groupes bancaires restent optimistes quant à l’environnement de financement, grâce au financement des particuliers et des entreprises. Malgré des perspectives économiques difficiles, la détérioration attendue de la qualité du crédit ne s’est pas produite au cours des six derniers mois. Toutefois, les banques s’attendent à une augmentation des prêts non productifs, notamment dans les secteurs du commerce de détail et des entreprises, compte tenu de la baisse de la croissance, de l’inflation élevée et de la hausse des taux d’intérêt.

Les résultats de l’enquête confirment que les banques mères en Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est ont globalement maintenu leurs positions dans la région malgré la guerre en Ukraine. Aucune réduction de la dette n’est attendue, et la plupart des banques prévoient un ratio prêts‑dépôts stable ou accru.

L’encours des groupes bancaires dans la région a montré une tendance positive au cours des six derniers mois, avec un nombre croissant de groupes transfrontaliers (27 %) qui prévoient de l’augmenter au cours des six prochains mois, un signe annonciateur de perspectives positives.

Pour l’avenir, les stratégies à long terme des groupes bancaires mettent l’accent sur la stabilité ou le renforcement des activités, en raison d’un potentiel de marché perçu comme élevé ou moyen et d’une rentabilité plus élevée sur la plupart des marchés bancaires de la région par rapport au niveau du groupe.

Les données recueillies reflètent la position solide et l’engagement continu des groupes bancaires internationaux en Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est, malgré les défis économiques et les incertitudes géopolitiques.

Davantage d’informations sont disponibles ici.

Informations générales

À propos de l’enquête sur l’activité de prêt des banques dans les pays d’ECESE

L’enquête a été menée en mars 2023 et a recueilli des données sur les stratégies et les engagements des groupes bancaires internationaux en Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est. Elle recueille des informations sur les critères d’octroi des financements, les conditions et les modalités de crédit ainsi que sur les différents facteurs nationaux et internationaux susceptibles d’engendrer des modifications dans l’activité de prêt. La demande de prêts fait également l’objet d’une enquête. Elle comprend des questions spécifiques sur la qualité du crédit et les conditions de financement des banques. Elle est conçue pour constituer un éventail d’observations qui peuvent déboucher sur une évaluation quasiment en temps réel de la santé du secteur bancaire dans la région ECESE. L’enquête est élaborée et gérée par le département Analyses économiques de la BEI. Son rapport fait partie d’une série de rapports à laquelle participent la BERD, le FMI et la Banque mondiale dans le cadre de l’initiative de Vienne.