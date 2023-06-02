© Shutterstock

Le projet contribuera pleinement à l’atténuation des changements climatiques et inclura les zones rurales .

Les fonds serviront à l’installation de dispositifs solaires photovoltaïques sur des habitations, des PME et d’autres bâtiments de petite dimension.

La Banque européenne d’investissement (BEI), qui est la plus grande banque publique multilatérale au monde, a signé un accord avec Banco Cooperativo Sicredi, un établissement financier coopératif opérant dans tout le Brésil, afin d’encourager l’utilisation des énergies renouvelables dans le pays. Lors d’une cérémonie à Brasilia, Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, et César Bochi, PDG de Sicredi, ont signé un prêt de 200 millions d’EUR. Il permettra à Sicredi de financer l’installation de panneaux photovoltaïques sur des habitations, de petites et moyennes entreprises (PME) et des propriétés rurales.

L’ensemble du projet contribuera à l’atténuation des changements climatiques conformément à la taxonomie de l’UE. Il aidera le Brésil à atteindre ses objectifs visant à accroître la part des sources d’énergie renouvelables dans sa production annuelle d’électricité, contribuant ainsi à la réalisation de son plan national décennal d’expansion énergétique. Par ailleurs, en soutenant ce segment de marché de faible dimension, l’opération réduira les pertes électriques et optimisera l’utilisation du réseau.

« Je me réjouis d’annoncer un projet qui facilite des investissements du secteur privé dans les énergies renouvelables, réduit les émissions de carbone et la pollution atmosphérique et soutient des capacités supplémentaires de production d’énergies renouvelables au Brésil. La BEI est un partenaire naturel du Brésil, dont le programme climatique est ambitieux. Je suis fier de voir la coopération entre l’Europe et le Brésil se développer grâce à des projets comme celui-ci », a déclaré Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI.

Ignacio Ybáňez, ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne auprès du Brésil, a ajouté : « La signature d’un prêt entre la BEI et Banco Sicredi vient souligner l’approche de l’Équipe Europe en faveur d’un avenir vert et résilient au Brésil, qui sous-tend la stratégie Global Gateway de l’UE. Elle témoigne également de l’engagement de l’Union européenne en faveur d’une croissance durable et du renforcement de la résilience de la population brésilienne. Elle illustre clairement la volonté de l’Équipe Europe d’œuvrer en faveur de nos partenaires brésiliens. »

« Nous avons récemment signé plusieurs accords pour lever des fonds à l’étranger afin de promouvoir les investissements dans des projets qui appuient la réduction des impacts climatiques, tout en se traduisant pour nos membres par des économies. En s’installant dans le pays, la BEI nous offre une occasion formidable de poursuivre ce travail. Nous espérons qu’il s’agit là de la première de nombreuses actions communes en faveur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance », a déclaré César Bochi, PDG de Sicredi.

Sicredi est un établissement financier coopératif comptant plus de 6,5 millions de membres et 2 500 succursales dans 1 800 municipalités dans toutes les régions du Brésil. Dans plus de 200 villes, c’est le seul établissement financier ayant une présence physique. À l’heure actuelle, l’établissement détient un portefeuille de prêts d’environ 1,1 milliard d’EUR.

Informations générales

À propos de la BEI

La BEI met l’expérience et le savoir-faire de ses ingénieurs et économistes au service de la mise en œuvre et de l’instruction de projets de grande qualité. Institution financière notée AAA au service des politiques de l’UE, la BEI offre des conditions financières attrayantes, à savoir des prêts à des taux d’intérêt compétitifs assortis de durées alignées sur les projets financés. En outre, grâce à ses partenariats avec l’Union européenne et d’autres donateurs, elle peut souvent fournir des aides non remboursables destinées à accroître encore l’incidence sur le développement des projets qu’elle appuie.

À propos de BEI Monde au Brésil

La BEI peut se prévaloir d’être la plus grande banque publique multilatérale au monde. En 2022, elle a créé BEI Monde, une branche dédiée aux activités en dehors de l’Union européenne, qui a financé environ 10,8 milliards d’EUR d’investissements à l’extérieur de l’UE au cours de sa première année d’existence. Le Brésil en est le principal bénéficiaire ainsi que d’autres financements de la BEI en Amérique latine. Le pays représente environ 40 % du portefeuille de la Banque sur ce continent. Depuis que la BEI y a débuté ses opérations en 1997, elle a accordé plus de 5,4 milliards d’EUR à des conditions avantageuses, sur le plan tant de la durée que des taux d’intérêt, pour financer des investissements visant à améliorer la qualité de vie de la population brésilienne.

À propos de BEI Monde en Amérique latine

BEI Monde apporte depuis 2022 un soutien économique à des projets réalisés en Amérique latine en finançant des investissements à long terme à des conditions avantageuses et en fournissant l’assistance technique nécessaire pour garantir que ces projets produisent des résultats sociaux, économiques et environnementaux positifs. Depuis le lancement de ses opérations en Amérique latine en 1993, la BEI a accordé des prêts pour un total d’environ 13 milliards d’EUR à l’appui de plus de 150 projets dans 15 pays de la région.

À propos de l’initiative Global Gateway

BEI Monde est un partenaire essentiel dans la mise en œuvre de l’initiative Global Gateway de l’Union européenne qui soutient des projets solides qui resserrent les liens mondiaux et régionaux dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation. S’appuyant sur les 65 années d’expérience de la Banque dans ce domaine, l’investissement dans la connectivité est au cœur de l’action de BEI Monde. Aux côtés de ses partenaires, d’autres institutions de l’UE et des États membres de l’UE, BEI Monde entend soutenir, d’ici la fin de 2027, 100 milliards d’EUR d’investissements, soit environ un tiers de l’enveloppe globale de l’initiative, y compris au Brésil et en Amérique latine.

À propos de Sicredi

Sicredi est un établissement financier coopératif engagé dans la croissance de ses membres et le développement des régions dans lesquelles il opère. Son modèle de gestion valorise la participation de ses plus de 6,5 millions de membres, qui détiennent l’entreprise. Avec plus de 2 500 succursales, Sicredi est physiquement présent dans tous les États brésiliens et dans le district fédéral, où il propose une gamme complète de solutions financières et non financières.