La BEI et Fonplata renforcent leur collaboration pour accompagner la résilience face aux changements climatiques, les villes durables et la réduction de l’extrême pauvreté au Brésil et dans d’autres pays d’Amérique latine.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), et Luciana Botafogo, présidente exécutive de Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), ont signé un mémorandum d’accord à Brasilia pour explorer de nouvelles possibilités de financement intermédié et de cofinancement et d’autres perspectives de coopération en matière de résilience face aux changements climatiques, de villes durables et de réduction de l’extrême pauvreté.

Le mémorandum d’accord vient renforcer la bonne relation de travail entre la BEI et Fonplata. En 2018, la BEI a signé un prêt avec Fonplata pour un montant total de 60 millions d’USD afin d’appuyer des projets dans plusieurs secteurs ciblant l’extrême pauvreté et la résilience face aux changements climatiques dans le bassin de la Plata. Le prêt a jusqu’à présent financé trois projets au Brésil visant des améliorations urbaines à Amarante, Cascavel et Corumbá.

Par ce mémorandum d’accord, la BEI appuie la mission de Fonplata, qui consiste à fournir des financements au moyen de prêts et de subventions afin de soutenir le développement économique et social de ses pays membres, dans le but de réduire les disparités socio-économiques. Ce mémorandum d’accord s’inscrit dans le cadre de l’initiative Global Gateway de l’Union européenne, qui soutient des projets resserrant les liens mondiaux et régionaux dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI : « Le mémorandum d’accord entre la Banque européenne d’investissement et Fonplata s’appuie sur une excellente relation de travail dans le but d’offrir de nouvelles possibilités de financement au Brésil et à d’autres pays d’Amérique latine. Les priorités d’investissement de la BEI au Brésil visent à soutenir les objectifs de développement durable, en mettant l’accent sur l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets, les infrastructures sociales et économiques comme l’eau et l’assainissement, l’éducation, les transports et le développement du secteur privé local. La mobilisation de financements à l’appui de ces secteurs est l’une des priorités de la banque de l’UE, au Brésil et dans toute l’Amérique latine. »

Luciana Botafogo, présidente exécutive de Fonplata : « Nous sommes ravis, chez Fonplata, de réaffirmer notre partenariat avec la Banque européenne d’investissement (BEI). Cette nouvelle étape témoigne de la confiance que la BEI place dans notre banque et appuie et renforce les actions menées par notre établissement. Ces cinq dernières années, nous avons travaillé sur des projets couvrant différents secteurs, qui se concentraient sur la réduction de l’extrême pauvreté et encourageaient la résilience face aux changements climatiques dans plusieurs pays de la région. Ce nouveau mémorandum d’accord renforcera nos liens afin de continuer à soutenir le développement économique et social et de réduire les écarts entre nos pays membres. »

Ignacio Ybáñez Rubio, ambassadeur de l’UE au Brésil : « L’Union européenne est déterminée à soutenir les investissements au Brésil. Le mémorandum d’accord signé par la Banque européenne d’investissement et Fonplata renforcera la coopération entre les partenaires européens et brésiliens, et permettra aux projets locaux de bénéficier de l’expertise unique de la BEI dans les domaines de la technique, de l’énergie, de l’eau et du secteur privé. L’Équipe Europe contribue à bâtir un avenir meilleur pour la population brésilienne. »

Informations générales

À propos de la BEI

La BEI met l’expérience et le savoir-faire de ses ingénieurs et économistes au service de la mise en œuvre et de l’instruction de projets de grande qualité. Institution financière notée AAA au service des politiques de l’UE, la BEI offre des conditions financières attrayantes, à savoir des taux d’intérêt compétitifs assortis de durées de prêt alignées sur les projets. Grâce à ses partenariats avec l’Union européenne et d’autres donateurs, elle peut souvent fournir des aides non remboursables destinées à accroître encore l’incidence sur le développement des projets qu’elle appuie.

À propos de BEI Monde au Brésil

La BEI est le premier bailleur de fonds public multilatéral au monde. Elle a financé environ 10,8 milliards d’EUR d’investissements à l’extérieur de l’Union européenne en 2022 par l’intermédiaire de BEI Monde, la branche de la BEI créée en 2022 pour des activités hors UE. Le Brésil est le principal bénéficiaire des financements de la BEI en Amérique latine. Depuis que la banque de l’UE y a débuté ses opérations en 1997, elle a accordé plus de 5,4 milliards d’EUR à des conditions avantageuses, sur le plan tant de la durée que des taux d’intérêt, pour financer des investissements visant à améliorer la qualité de vie de la population brésilienne. Le Brésil représente environ 40 % du portefeuille de la BEI en Amérique latine.

À propos de BEI Monde en Amérique latine

BEI Monde apporte depuis 2022 un soutien économique à des projets réalisés en Amérique latine en finançant des investissements à long terme à des conditions favorables et en fournissant l’assistance technique nécessaire pour garantir que ces projets produisent des résultats sociaux, économiques et environnementaux positifs. Depuis le lancement de ses opérations en Amérique latine en 1993, la BEI a accordé des prêts pour un total d’environ 13 milliards d’EUR à l’appui de plus de 150 projets dans 15 pays de la région.

À propos de l’initiative Global Gateway

BEI Monde est un partenaire essentiel dans la mise en œuvre de l’initiative Global Gateway de l’Union européenne qui soutient des projets solides qui resserrent les liens mondiaux et régionaux dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation. S’appuyant sur les 65 années d’expérience de la Banque dans ce domaine, l’investissement dans la connectivité est au cœur de l’action de BEI Monde. Aux côtés de ses partenaires, d’autres institutions de l’UE et des États membres de l’UE, BEI Monde entend soutenir, d’ici la fin de 2027, 100 milliards d’EUR d’investissements, soit environ un tiers de l’enveloppe globale de l’initiative, y compris au Brésil et en Amérique latine.