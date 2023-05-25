Les infrastructures numériques, la disponibilité d’une main-d'œuvre qualifiée et les environnements innovants jouent tous un rôle essentiel dans la transition numérique, mais des disparités persistent dans l’Union européenne.

L’Union européenne a réduit l’écart avec les États-Unis en ce qui concerne l’adoption de technologies numériques de pointe (69 % contre 71 % aux États-Unis).

Avec la pandémie de COVID-19, les entreprises de l’UE ont redoublé d’efforts en matière de transition numérique. Selon un nouveau rapport, La transition numérique en Europe en 2022‑2023 : éléments de preuve de l’enquête de la BEI sur l’investissement, plus de la moitié (53 %) des entreprises de l’Union ont pris en 2022 des mesures pour renforcer leur présence numérique, par exemple en offrant des services en ligne. L’Union européenne a également réduit l’écart avec les États-Unis en ce qui concerne l’adoption des technologies numériques de pointe. En 2022, 69 % des entreprises de l’UE ont mis en œuvre des technologies numériques de pointe, portant sur la robotique avancée, l’analyse de mégadonnées et l’intelligence artificielle, contre 71 % pour les entreprises américaines. L’écart s’est progressivement réduit au cours des quatre dernières années.

Si les entreprises de l’UE ont fait des progrès considérables, leurs consœurs américaines ont, dans l’ensemble, renforcé davantage la transition numérique en réponse à la pandémie. Cela s’explique, principalement, par les investissements plus faibles dans ce domaine qu’ont effectués les micro et petites entreprises de l’Union européenne. Seulement 30 % des microentreprises de l’UE ont accordé la priorité à ces mesures, contre 62 % des grandes entreprises.

Debora Revoltella, directrice du département Analyses économiques de la BEI : « Pour réaliser la transition numérique et tirer parti de ses avantages à long terme, l’UE ne devrait pas simplement adopter certaines technologies, mais aussi prendre en considération les implications sociétales plus larges. Il sera essentiel de donner aux travailleurs les moyens d’améliorer leurs compétences informatiques pour créer un environnement propice à l’innovation au sein de l’Union européenne, ce qui, à son tour, rendra les entreprises et les régions plus compétitives et résilientes. »

Ricardo Mourinho, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Les infrastructures numériques, et notamment l’accès à l’internet à haut débit, la disponibilité de travailleurs qualifiés et les environnements innovants jouent un rôle crucial dans la transition numérique. Dans les régions mieux dotées sur le plan des infrastructures numériques, les investissements dans ce domaine sont plus productifs et les entreprises du secteur sont plus nombreuses. En adoptant la transformation numérique de manière globale, l’Union européenne peut construire un avenir prospère et durable. »

Pour un résumé du rapport, cliquez ici. Pour consulter les données de l’enquête sur les investissements de la BEI pour chaque pays de l’UE, cliquez ici.

Malgré les progrès accomplis, d’importantes disparités en matière d’infrastructures numériques persistent entre les régions de l’UE, 14 % des entreprises considérant que l’accès limité à ces infrastructures constitue un obstacle majeur à l’investissement. En outre, les efforts que déploient les entreprises en matière de transition numérique dépendent fortement de la disponibilité de travailleurs dotés de compétences numériques. Les régions où les travailleurs possèdent des compétences numériques supérieures à la moyenne ont tendance à mettre en œuvre des technologies numériques avancées, et les entreprises de ces régions ont investi davantage dans ce domaine pendant la crise sanitaire. Par conséquent, il est essentiel que les régions renforcent leurs systèmes d’éducation et de formation à l’appui d’une amélioration continue des compétences des travailleurs et qu’elles offrent des possibilités d’apprentissage en ligne pour combler le fossé numérique.

L’environnement dans lequel opèrent les entreprises influence également les efforts en la matière. Les entreprises évoluant dans des environnements hautement innovants sur le plan numérique étaient plus enclines à investir dans la transition numérique en réaction à la pandémie.

Le commerce joue également un rôle essentiel dans cette transition, car les entreprises actives dans les échanges internationaux adoptent plus fréquemment des technologies numériques avancées. Les entreprises numériques font preuve d’une plus grande résilience face aux perturbations des échanges et font face de manière plus proactive à ces perturbations. En outre, les technologies numériques peuvent aider à relever les défis environnementaux que représentent, par exemple, la mobilité urbaine intelligente, l’agriculture de précision et les chaînes d’approvisionnement durables, contribuant ainsi à réduire les émissions et à faciliter la transition vers une économie plus verte.

Les entreprises à la pointe du numérique sont également plus enclines à investir dans des mesures visant à lutter contre les changements climatiques : 57 % de ces entreprises ont déjà investi dans de telles mesures, contre 43 % des entreprises non numériques. Ces conclusions soulignent le potentiel de la transformation numérique à l’appui de la transition vers une économie plus durable.

L’enquête du Groupe BEI sur l’investissement et le financement de l’investissement est une étude annuelle sans équivalent menée auprès de quelque 12 800 entreprises. Elle porte sur des entreprises de tous les États membres de l’UE, ainsi que sur un échantillon d’entreprises américaines à titre de comparaison. Elle permet de collecter des données sur les caractéristiques et les résultats des entreprises, sur leurs investissements antérieurs et leurs projets pour l’avenir, ou encore sur leurs sources ou problèmes de financement, et sur d’autres défis.