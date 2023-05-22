Pour la troisième fois depuis 2017, le groupe BEI constitué de la Banque européenne d'investissement (BEI) et du Fonds européen d'investissement (FEI) et BNP Paribas lancent une opération de titrisation synthétique pour accompagner les entreprises françaises.

Cette opération consiste en une garantie du groupe BEI sur un portefeuille existant de prêts accordées par BNP Paribas à des petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises.

Cette garantie de crédit permet à BNP Paribas de libérer une partie du capital réglementaire alloué à ce portefeuille et de déployer 475 millions d’euros de nouveaux crédits à destination de PME et ETI en France au cours des deux prochaines années.

Ces nouveaux financements pourront prendre la forme de prêts bancaires ou de crédits-baux. Grâce à une rétrocession accordée par la BEI, les bénéficiaires auront accès à des conditions financières bonifiées et plus favorables.

Marguerite Bérard, Directrice de la Banque commerciale en France de BNP Paribas, déclare : « Forts du succès des précédentes opérations avec le Groupe BEI, nous nous réjouissions de pouvoir nous engager à fournir 475 millions d’euros de nouveaux financements à taux réduits aux PME et ETI pendant les deux prochaines années. Ces financements s’ajoutent à nos nombreux dispositifs d’accompagnement à la disposition de nos clients entreprises, au plus près de la réalité économique de nos territoires. Soucieux d’accompagner l’accélération de la transition énergétique de nos clients, la bonification des conditions financières pour les actifs durables s’inscrit également dans une démarche initiée de longue date par BNP Paribas, avec notamment la mise en place du financement à impact. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement, déclare : « Avec cette troisième opération commune de titrisation depuis 2017, la BEI et BNP Paribas poursuivent leur action afin de faciliter l’accès aux financements bancaires des PME et ETI. Leur financement est une priorité de la BEI et cela passe par le développement de solutions de crédit attractives, aux côtés de nos partenaires bancaires, qui contribuent au maintien de l’activité et au soutien à l’investissement ».

Marjut Falkstedt, directrice générale du Fonds européen d'investissement, déclare : « Le FEI est heureux de travailler avec BNP Paribas afin de lui permettre grâce à cette opération de titrisation, de dégager des moyens supplémentaires au service du financement des PME et ETI qui constitue le cœur de notre mission. Le groupe BNP Paribas est un partenaire de confiance de longue date pour le FEI afin de pouvoir apporter un soutien efficace aux entreprises françaises dans leurs recherches de solutions de financement ».

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI) a pour mission de contribuer par ses prêts à l’intégration, au développement équilibré et à la cohésion économique et sociale de l’UE. Elle emprunte d’importants volumes de fonds sur les marchés de capitaux et les prête à des conditions très favorables pour soutenir des projets qui concourent à la réalisation des grands objectifs européens. En tant que banque européenne du climat, elle a pour objectifs de stimuler l’émergence et le déploiement de nouvelles technologies permettant de relever les défis actuels de la transition énergétique vers un nouveau modèle de croissance sobre en carbone. En 2022, la BEI a consacré 5,9 milliards d’euros d’investissements en France à des projets en faveur des énergies renouvelables, des mobilités propres et de l’efficacité énergétique, soit 70% de ses 8,4 milliards d’euros de financements dans l’hexagone.

À propos du Fonds européen d'investissement

Le Fonds européen d'investissement (FEI) fait partie du Groupe de la Banque Européenne d'Investissement. Sa mission principale est de soutenir les TPE et PME en les aidant à accéder au financement et au capital-risque. Le FEI soutient également activement les investissements des fonds pour le climat en mettant fortement l'accent sur la durabilité environnementale. Le FEI contribue ainsi par ses actions à la réalisation des objectifs de l'UE en faveur de l'innovation, de la recherche et du développement, de l'entrepreneuriat, de la croissance et de l'emploi.

A propos de BNP Paribas

BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Elle est présente dans 65 pays et rassemble près de 185 000 collaborateurs, dont plus de 145 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour l’ensemble des banques commerciales du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal Finance ou encore Arval; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. En Europe, BNP Paribas est composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe déploie également son modèle intégré de banque commerciale dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie et en Europe de l’Est. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.