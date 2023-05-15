Le Groupe BEI (Banque européenne d’investissement et Fonds européen d’investissement) et Santander ont signé une nouvelle opération de titrisation synthétique à l’appui d’investissements dans l’efficacité énergétique au Portugal, y compris la construction de bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle et la rénovation d’immeubles résidentiels existants, conformément aux normes de durabilité.

Cet accord a été signé à Lisbonne par Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, George Passaris, directeur de département au sein du FEI, Manuel Preto, vice-président de Santander Portugal, et Amílcar Lourenço, directeur de Santander Portugal.

L’opération facilitera l’octroi de nouveaux prêts hypothécaires verts et durables à des particuliers et des entreprises (PME et ETI), en vue d’investissements dans des rénovations de bâtiments ou dans de nouvelles constructions répondant à des normes d’efficacité énergétique exigeantes, dans le respect des conditions d’admissibilité définies par la BEI.

Il s’agit de la première opération de titrisation synthétique que Santander conclut avec le Groupe BEI au Portugal. Dans le cadre de cette opération, le Groupe BEI fournira une garantie sans mise de fonds de 81 millions d’EUR qui permettra à Santander de financer de nouveaux investissements dans l’efficacité énergétique jusqu’à concurrence du double de la garantie du Groupe BEI.

Les projets bénéficiaires peuvent concerner un investissement représentant jusqu’à 25 millions d’EUR ; le montant maximal de financement d’un projet pouvant atteindre 12,5 millions d’EUR pour une durée minimale de financement de deux ans.

Les projets financés par cette opération aideront à réduire les émissions de CO 2 , auront des retombées positives pour la santé grâce à l’amélioration de la qualité de l’air et contribueront à l’atténuation des changements climatiques.

« Nous sommes ravis d’unir nos forces à celles de Santander dans le cadre de cette titrisation, qui vise à soutenir la transition écologique dans le secteur du logement résidentiel au Portugal », s’est réjoui Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI. « Avec cette nouvelle signature, le Groupe BEI continue d’appuyer l’expansion des offres de prêts hypothécaires verts et leur accessibilité au Portugal. L’accélération de la transition vers des solutions de logement plus durables dans le pays est un élément clé de l’engagement de la BEI en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au Portugal. »

Amílcar Lourenço, directeur de Santander au Portugal, a souligné l’importance de ce nouvel accord avec la BEI, « qui permet à de nouveaux fonds d’atteindre ceux qui investissent dans l’efficacité énergétique des bâtiments. Chez Santander, nous voulons montrer la voie à suivre vers la transition climatique, en créant les conditions pour que les personnes et les entreprises aient un comportement de plus en plus durable et en les encourageant en ce sens ».

« Au FEI, nous sommes fiers de contribuer à promouvoir des solutions de finance verte. Cette opération de titrisation, qui réunit des acteurs européens et locaux, mettra à disposition des ressources considérables pour améliorer l’efficacité énergétique des ménages dans tout le Portugal », a commenté Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI. « La lutte contre les changements climatiques et le renforcement de la durabilité environnementale représentent une bataille difficile, mais lorsque nous sommes en mesure d’apporter une contribution tangible à la réalisation de réels progrès, c’est très encourageant. ».

Ce projet vient à l’appui des objectifs nationaux et européens en matière d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable. Plus précisément, il soutient les objectifs de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, la directive relative à l’efficacité énergétique et la directive sur les énergies renouvelables, ainsi que le plan portugais en matière d’énergie et de climat.

