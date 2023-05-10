Un soutien de près de 11 milliards d’EUR en dehors de l’Union européenne, dont 4 milliards d’EUR en faveur des pays les moins avancés

1,2 milliard d’EUR pour la santé et la vaccination dans le monde

1,7 milliard d’EUR en faveur de l’Ukraine pour réparer les écoles, les hôpitaux, les trains, les tramways, les routes et les ponts endommagés

Malgré les difficultés posées par le soutien à l’Ukraine et l’investissement dans le redressement de l’économie après la pandémie, BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement (BEI) axée sur le développement, a accordé 10,8 milliards d’EUR de financements en 2022, sa première année d’existence, soit 50 % de plus que le montant octroyé l’année précédente.

En 2022, le Groupe BEI a continué de soutenir la santé, l’énergie à coût abordable, l’accès à l’eau, les sources d’énergie renouvelables et la croissance durable partout dans le monde. La banque de l’UE a réagi rapidement à l’invasion de l’Ukraine, comme l’illustrent ses investissements : 1,7 milliard d’euros ont déjà été déboursés pour aider le pays en difficulté.

« La situation géopolitique difficile et les conflits qui déchirent le monde ne devraient pas nous faire perdre de vue notre objectif de promouvoir, à l’échelle mondiale, une transition juste vers la neutralité carbone », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement. « Si nous voulons avoir une chance d’atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, nous devons forger des partenariats et des alliances durables à tous les niveaux. Au cours de sa première année d’existence, BEI Monde a prouvé qu’elle contribue activement à un monde plus équitable sous la bannière de l’Union européenne, notamment par son soutien aux projets relevant de l’initiative Global Gateway. »

Publié cette semaine, le rapport BEI Monde – L’histoire présente en détail les projets qui changent la donne dans le monde. Certains de ses chapitres portent sur l’Ukraine, la durabilité, le climat et l’énergie.

Il est complété par le rapport BEI Monde – L’impact, qui expose l’analyse que font nos économistes de l’incidence de ces projets : 11,7 millions de personnes accédant à l’eau potable, 836 millions de personnes vaccinées contre le COVID-19 et d’autres maladies, 141 millions de trajets supplémentaires en transports publics. Ce rapport présente notre analyse rigoureuse des résultats de nos investissements et évalue les avantages financiers, l’effet de catalyseur et le soutien technique que nous apportons à chaque projet.

Lire les rapports de BEI Monde : L’impact et L’histoire

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement et de BEI Monde

Le Groupe BEI soutient des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, petites et moyennes entreprises.

BEI Monde est la branche du Groupe BEI spécialisée dans les opérations en dehors de l’UE et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway de l’UE. Nous visons à soutenir au moins 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde est conçue de manière à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.