Une délégation de BEI Monde, menée par la vice-présidente Lilyana Pavlova, s’est rendue à Priština pour discuter de possibilités de coopération en vue de renforcer la connectivité, la sécurité énergétique et le secteur privé au Kosovo.

La vice-présidente de la BEI, assistant à la séance plénière de l’Initiative de Vienne, a souligné combien il importe de mettre en place des infrastructures, des partenariats et des instruments financiers créant des conditions favorables pour faire face aux crises climatique, énergétique, sanitaire et alimentaire.

Depuis 2020, BEI Monde a mobilisé 108,8 millions d’EUR pour permettre au Kosovo de renforcer la desserte ferroviaire, d’accroître l’accès des petites entreprises aux financements et d’améliorer les infrastructures de traitement des eaux usées.

Lors de la visite d’une délégation de BEI Monde à Priština, la vice-présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), Lilyana Pavlova, a réaffirmé l’engagement de la banque de l’UE à soutenir le Kosovo* conformément aux priorités de l’UE et aux objectifs de la stratégie Global Gateway de l’UE. L’accélération de la transition verte, la connectivité durable et la transformation numérique se trouvent au cœur des efforts déployés par la Banque.

La vice-présidente de la BEI a tenu des réunions bilatérales avec Albin Kurti, Premier ministre, Hekuran Murati, ministre des finances, du travail et des transferts, et Tomáš Szunyog, chef du bureau de l’UE au Kosovo, afin de discuter de la manière dont la Banque peut contribuer à rendre l’économie plus résiliente par l’intermédiaire de BEI Monde, sa branche axée sur les activités à l’extérieur de l’Union européenne. Elle a souligné combien la BEI soutient la mise en œuvre d’infrastructures de transport durables, de projets liés à l’énergie renouvelable, d’infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement ainsi que de systèmes d’éducation et de santé résilients.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations dans les Balkans occidentaux : « Notre rôle, dans les Balkans occidentaux, est d’aider les économies régionales à prospérer et à s’adapter à une nouvelle normalité où l’incertitude est devenue la seule certitude. Par nos financements, nous soutenons les investissements dans les infrastructures essentielles qui contribuent à une croissance économique durable grâce à une meilleure desserte et à l’intégration du Kosovo dans le paysage économique régional et européen. En appliquant à chaque projet les normes environnementales, climatiques et sociales de l’UE les plus rigoureuses, la Banque crée de la valeur ajoutée pour les populations, l’environnement et l’économie. »

En 2022, BEI Monde a accordé 2,1 millions d’EUR sous la forme de subventions d’assistance technique, destinées à permettre la concrétisation de nouveaux projets visant l’efficacité énergétique dans les secteurs du chauffage et de l’enseignement supérieur. Plus récemment, la banque de l’UE a accordé un prêt de 38 millions d’EUR pour la remise en état d’un tronçon de 148 km sur l’axe ferroviaire no 10, portant ainsi à 80 millions d’EUR le soutien financier à la modernisation des chemins de fer du Kosovo. À l’avenir, la Banque entend contribuer à la transition vers une économie sobre en carbone en soutenant la mise en œuvre d’une centrale solaire de 100 MW dans la région d’Obiliq, ainsi qu’en renforçant la desserte grâce à des infrastructures de transport durables.

« En tant que banque européenne du climat, nous sommes prêts à aider le Kosovo à passer à un modèle de croissance inclusive en créant des emplois, en assurant la protection et l’utilisation durable des ressources naturelles et en renforçant la résilience face aux risques climatiques. Pour y parvenir, nous travaillons en étroite collaboration avec la Commission européenne dans le cadre de sa stratégie Global Gateway, ainsi qu’avec d’autres partenaires financiers. Par l’intermédiaire de notre branche spécialisée, nous visons à faire en sorte que la région profite de ces opportunités en apportant notre expertise dans la préparation des projets éligibles à ces fonds. »

Depuis 2020, la BEI a mobilisé 108,8 millions d’EUR dans le cadre de l’Équipe Europe en vue de faciliter la reprise du Kosovo sur le plan social et économique. Ces fonds ont été affectés au secteur ferroviaire, aux petites et moyennes entreprises et à la construction de stations d’épuration à Mitrovica et à Gjilan.

Hekuran Murati, ministre des finances, du travail et des transferts : « Nous nous félicitons particulièrement de la coopération entre le Kosovo et la BEI, l’un des principaux partenaires de notre pays en matière de développement. Il est nécessaire de la renforcer encore dans des secteurs clés tels que l’énergie, les transports, la santé, l’environnement et l’éducation, afin d’améliorer la qualité de vie de la population et d’offrir au Kosovo des perspectives d’un avenir au sein de l’UE. »

Tomáš Szunyog, ambassadeur de l’UE au Kosovo : « Le soutien financier conjoint au développement du Kosovo, par le biais des prêts de la BEI, de l’instrument d’aide de préadhésion de l’UE et de subventions au titre du cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux, donne des résultats concrets au Kosovo en améliorant la vie quotidienne de sa population. Les infrastructures ferroviaires et routières, les soins de santé, la connectivité numérique et la gestion de l’eau ne sont que des exemples de domaines dans lesquels nous soutenons le Kosovo. Nous contribuons également à la modernisation de l’éducation et à la fourniture de services administratifs et, surtout, à l’efficacité énergétique et à la transition vers des sources d’énergie durables et vertes, en ces temps de crise énergétique. »

Au cours de sa visite, la vice-présidente Pavlova a assisté à la séance plénière de l’Initiative de Vienne, organisée sous le patronage du Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti. Elle a souligné que « la croissance mondiale doit se fonder sur un terrain solide, en abordant et en anticipant les défis à long terme tout en créant des infrastructures, des partenariats et des instruments créant des conditions favorables pour faire face aux crises climatique, énergétique, sanitaire et alimentaire ».

* Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La BEI soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de BEI Monde dans les Balkans occidentaux

La BEI est le premier bailleur de fonds international dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de près de 10,3 milliards d’EUR. En plus de maintenir son appui à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, depuis 2010, la Banque a étendu son activité à de multiples nouveaux domaines, tels que la santé, la recherche-développement, l’éducation et les petites et moyennes entreprises. Pour plus d’informations sur les activités de la BEI dans les Balkans occidentaux, veuillez consulter la page suivante : www.eib.org/publications/the-eib-in-the-western-balkans. Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient au Kosovo, veuillez consulter la page suivante : https://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/kosovo/index.htm.