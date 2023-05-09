© AT&S

Le seul fabricant européen de circuits imprimés et de substrats IC haute performance intensifie ses travaux de recherche à son siège de Leoben

Le prêt de la BEI servira à financer des activités de recherche-développement et la construction d’un nouveau centre de recherche sur les matériaux de liaison utilisés dans la fabrication de micropuces

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 250 millions d’EUR à Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S), une entreprise spécialisée dans la microélectronique. Le prêt servira à financer les activités de recherche-développement que le groupe coté en bourse mène en Autriche et la construction d’un nouveau centre de recherche à Leoben, là où son siège est installé.

L’un des principaux fabricants au monde de circuits imprimés et de substrats de circuits intégrés (substrats IC) haute performance, AT&S est l’unique acteur européen dans cette industrie dominée par des entreprises asiatiques. Les micropuces modernes telles que les processeurs des smartphones et des ordinateurs ou les cœurs des cartes graphiques modernes rassemblent des milliards de transistors dans le plus petit espace possible. Les substrats IC servent à relier les minuscules entrées et sorties de micropuces performantes aux structures beaucoup plus grandes des circuits imprimés. Ils font ainsi office de pont entre le nanomonde des semi-conducteurs et le micromonde des circuits imprimés.

À l’heure actuelle, les substrats IC constituent un élément du boîtier de la quasi-totalité des puces haute performance indispensables, entre autres, pour les smartphones, les ordinateurs, les réseaux 5G, les supercalculateurs, les scanners 3D, les serveurs ou les applications d’intelligence artificielle. Ils sont essentiels pour toutes les formes de transfert, d’analyse et de stockage de données.

D’un point de vue européen, le nouveau centre d’excellence de Leoben apporte une contribution importante en matière de souveraineté numérique européenne, l’un des objectifs du règlement de l’UE sur les semi-conducteurs, lequel vise à favoriser la création d’un écosystème pour ces puces afin de garantir la sécurité d’approvisionnement de l’Europe en micropuces et de renforcer les capacités de production de technologies numériques sur le continent.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations de financement en Autriche : « Nous sommes fiers de soutenir AT&S, une entreprise hautement innovante qui joue un rôle central pour permettre à l’Europe d’acquérir sa souveraineté numérique. Le centre de recherche de Leoben, en collaboration avec des universités et des instituts de recherche, s’attachera à approfondir les connaissances dans ce domaine. »

Andreas Gerstenmayer, PDG d’AT&S : « Avec son nouveau centre de R-D, AT&S apportera dans le contexte du règlement européen sur les semi-conducteurs une contribution essentielle au renforcement de la compétitivité de l’Europe dans le domaine de la microélectronique. Un centre d’excellence unique à ce jour en Europe pour les substrats IC et l’encapsulation des puces en microélectronique est en train de voir le jour en Autriche. Avec cet investissement, AT&S s’adresse aussi bien aux clients du secteur des semi-conducteurs de pointe qu’aux instituts de recherche internationaux et réalise un important projet de développement régional qui permettra de créer un grand nombre d’emplois attrayants. »

Informations générales

La BEI a pour priorités le climat et l’environnement, le développement, l’innovation et les compétences, les petites et moyennes entreprises, les infrastructures et la cohésion. Elle travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions de l’UE afin de promouvoir l’intégration européenne, de poursuivre le développement de l’UE et de contribuer à la réalisation de ses objectifs dans plus de 140 pays du monde entier.

Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) est, à l’échelle mondiale, l’un des principaux fabricants de circuits imprimés et de substrats IC de pointe. Elle industrialise des technologies d’avenir pour ses pôles d’activité (dispositifs mobiles et substrats, automobile, industrie et médecine). AT&S est présente dans le monde entier avec des sites de production en Autriche (Leoben et Fehring) et des usines en Inde (Nanjangud), en Chine (Shanghai et Chongqing) et en Corée (Ansan, près de Séoul). Une nouvelle usine de production de pointe de substrats IC est en cours de construction à Kulim, en Malaisie. Dans le même temps, un centre d’excellence européen sur les technologies des substrats IC, couplé à une chaîne de production en série, est en train d’être mis sur pied à Leoben. L’entreprise emploie environ 15 000 collaborateurs et collaboratrices.