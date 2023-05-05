Le prêt aidera à atteindre l’objectif d’élargissement de la couverture mobile 5G d’ici la fin de 2025.

La BEI a financé des projets de TIM à hauteur de plus de 1 milliard d’EUR entre 2019 et 2023.

Après l’opération « Garanzia Italia », d’un montant de 2 milliards d’EUR en 2022, SACE soutient une nouvelle fois les investissements de TIM.

La Banque européenne d’investissement (BEI), avec l’aide d’une garantie partielle fournie par SACE, confirme son engagement aux côtés de TIM à l’appui du développement des infrastructures de réseau de nouvelle génération. Le prêt de 360 millions d’EUR consenti vise à améliorer la couverture 5G en Italie. L’accord a été finalisé ce jour par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, Pietro Labriola, PDG de TIM, et Bernardo Attolico, directeur des activités de SACE.

Le financement accordé par la BEI est garanti à 60 % par SACE, qui confirme ainsi l’intérêt stratégique d’investissements qui vont permettre à TIM d’étendre la couverture 5G au bénéfice de la population et du territoire italien d’ici fin 2025, et cela notamment grâce à l’utilisation des bandes de 700 MHz. L’opération soutient les objectifs de la « boussole numérique 2030 », le programme de l’Union européenne qui définit les ambitions numériques pour la prochaine décennie, comme le développement d’infrastructures numériques sûres et durables, ou encore la transformation numérique des entreprises et des services publics.

En outre, le financement permettra au groupe TIM d’avoir accès à un instrument de dette à des conditions plus avantageuses que celles offertes sur le marché bancaire obligataire.

De 2019 à 2023, la BEI a financé des projets de TIM à hauteur de plus de 1 milliard d’EUR. Ces concours s’inscrivent dans le cadre des grands domaines d’activité de la BEI, à savoir le développement et la promotion des réseaux d’infrastructures de télécommunications, la réduction de la fracture numérique, la réalisation des objectifs de la Stratégie numérique pour l’Europe et l’engagement à l’appui des zones les moins favorisées de l’Union.

En 2022, dans le cadre du dispositif « Garanzia Italia » et aux côtés d’un groupe d’institutions financières, SACE a soutenu TIM en garantissant un financement de 2 milliards d’EUR à l’appui des investissements sur le territoire italien prévus dans le plan industriel du groupe.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 45 milliards d’EUR.

TIM est le premier opérateur italien de télécommunications et, grâce à son offre composée de technologies et services innovants, guide la transition numérique en Italie et au Brésil. Le groupe propose aux particuliers des services et des produits de téléphonie fixe et mobile destinés à la communication et au divertissement, et accompagne les petites et moyennes entreprises vers leur transition numérique avec un portefeuille adapté à leurs besoins. L’informatique en nuage, l’internet des objets et la cybersécurité sont au cœur des solutions de bout en bout proposées par TIM Enterprise, l’unité « clientèle professionnelle » du groupe, qui dessert aussi bien les entreprises que les administrations publiques et les accompagne dans leur transformation numérique en s’appuyant sur le plus grand réseau de centres de données en Italie ainsi que sur les compétences des entreprises du groupe : Noovle, Olivetti et Telsy. Le groupe développe des infrastructures de réseaux fixes et mobiles et opère via Telecom Italia Sparkle sur le marché des services internationaux. Au Brésil, TIM Brasil est l’un des principaux acteurs du marché sud-américain des communications et le chef de file de la couverture 4 G. Dans le cadre du développement de ses activités, le groupe adopte une stratégie axée sur la durabilité et s’appuyant sur des objectifs en matière climatique, d’économie circulaire, de croissance numérique et d’égalité hommes-femmes. Il vise à atteindre la neutralité carbone en 2030 et le stade du « zéro émission nette » d’ici à 2040. Par l’intermédiaire de la fondation TIM, le groupe soutient également des projets d’intérêt social élevé.

SACE est le groupe italien d’assurance financière, directement contrôlé par le ministère de l’économie et des finances, spécialisé dans le soutien aux entreprises et au tissu économique national grâce à un vaste éventail d’outils et de solutions visant à appuyer la compétitivité en Italie et dans le monde. Depuis quarante-cinq ans, le groupe SACE est le partenaire de référence des entreprises italiennes qui exportent et se développent sur les marchés étrangers. Il soutient également le système bancaire en facilitant, par ses garanties financières, l’accès des entreprises au crédit. Récemment, son rôle s’est amplifié grâce à de nouveaux instruments visant à soutenir la liquidité, les investissements en faveur de la compétitivité et de la durabilité dans le cadre du nouveau pacte vert en Italie, en partant du marché national. Fort d’un portefeuille d’opérations garanties et d’investissements garantis équivalant à 164 milliards d’EUR, le groupe SACE dessert avec l’ensemble de ses sociétés – SACE FCT, société d’affacturage, SACE BT, spécialisée dans les branches Assurance crédit, Cautionnements et Autres secteurs concernant les risques de la construction, et SACE SRV, spécialiste du recouvrement de créances et de la gestion d’actifs informationnels – plus de 37 000 entreprises, notamment des PME, soutenant leur croissance en Italie et dans le monde.