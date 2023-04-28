La Commission européenne et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont annoncé la mise à disposition de 18 milliards d’EUR de financements au titre de Global Gateway, la stratégie d’investissement de l’Europe pour les pays partenaires.

Ces fonds stimuleront les investissements dans les domaines prioritaires de la stratégie Global Gateway, à savoir l’action pour le climat, les énergies propres et la connectivité, dans les pays partenaires de l’Europe à l’échelle mondiale. Ces projets viseront notamment à combler le déficit de financement en matière de lutte contre les changements climatiques et à soutenir la prévention, l’adaptation et l’atténuation.

Lors du sommet Global Citizen NOW à New York, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, a déclaré : « L’Europe est déjà le principal bailleur de fonds mondial à l’appui de l’action pour le climat et de l’aide publique au développement. Mais il faut encore en faire davantage pour combler le déficit en matière de financement climatique, et tout le monde doit y contribuer. C’est là que notre stratégie d’investissement Global Gateway entre en jeu. Global Gateway contribue au financement des projets dont nos partenaires ont besoin, de la prévention des risques liés aux catastrophes naturelles à la mise en place d’infrastructures pour les transports et les énergies propres. Et cette enveloppe de financement de 18 milliards d’EUR permettra de mettre rapidement sur les rails encore plus de projets de ce type. Global Gateway contribuera à faire progresser la transition climatique dans le monde entier, tout en améliorant la vie des gens et en rendant nos partenaires plus résilients. »

Werner Hoyer, président de la BEI : « Grâce à notre solide partenariat avec la Commission européenne, BEI Monde a déjà permis de mobiliser 31 milliards d’EUR d’investissements au titre de Global Gateway. Cette nouvelle enveloppe de financement permet de mobiliser davantage de soutien de l’UE en faveur de projets qui changeront véritablement le cours des choses dans les pays partenaires et dans certaines des régions du monde qui ont le plus besoin de transformation. Nous pensons que l’initiative Global Gateway contribuera grandement à la réalisation des objectifs de développement durable, auxquels nous restons pleinement attachés, en phase avec nos partenaires du monde entier. »

Informations générales

La stratégie Global Gateway est l’offre positive que l’UE fait aux pays partenaires à l’appui de leur résilience et de leur développement durable. Elle vise à réduire le déficit d’investissement mondial grâce à des investissements axés sur la valeur provenant des secteurs public et privé, à soutenir la reprise économique mondiale et à appuyer la double transition écologique et numérique en dehors de l’UE.

Au niveau mondial, Global Gateway entend mobiliser 300 milliards d’EUR d’investissements entre 2021 et 2027, en combinant des aides non remboursables, des prêts concessionnels et des garanties pour réduire les risques associés aux investissements du secteur privé.

La stratégie Global Gateway de l’UE est sur la bonne voie pour atteindre cet objectif. BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement spécialisée dans le développement, mobilisera au moins 100 milliards d’EUR à l’appui de cet objectif. Le concours de la BEI a déjà permis de mobiliser 31 milliards d’EUR de financements.

La Commission fournira une garantie budgétaire de l’UE pour couvrir 8,3 milliards d’EUR de prêts BEI consentis au titre de Global Gateway. BEI Monde fournira également 1,5 milliard d’EUR supplémentaires à l’appui de prêts BEI d’un montant de 10 milliards d’EUR au maximum. Ensemble, la Commission européenne et la BEI dégageront donc une enveloppe de financement de 18 milliards d’EUR pour des projets visant à soutenir une transition écologique, numérique et équitable à l’échelle mondiale.

L’UE et ses États membres restent conjointement le premier bailleur de fonds au monde. En 2022, ils ont fourni 43 % de l’aide publique au développement (APD). L’APD collective a augmenté pour atteindre 92,8 milliards d’EUR en 2022, contre 71,6 milliards d’EUR en 2021.