La BEI et Maspex ont signé un nouvel accord de financement d’un montant de 104 millions d’EUR pour moderniser et accroître l’efficacité énergétique des installations de production dans les usines du groupe Maspex.

Les investissements contribueront à l’action en faveur du climat et seront effectués dans des régions relevant de l’objectif de cohésion, en Pologne et en Roumanie.

La Banque européenne d’investissement (BEI) renforce son partenariat à long terme avec le groupe Maspex, l’un des principaux producteurs d’aliments et de boissons d’Europe centrale et sud-orientale. Un nouvel accord de financement d’un montant de 104 millions d’EUR appuiera l’amélioration et la modernisation des installations de production du groupe Maspex et l’introduction de solutions logistiques innovantes. Ces investissements seront effectués dans des usines existantes en Pologne (Wadowice, Łowicz, Lublin, Tymbark, Tychy et Wąsocz Dolny) et en Roumanie (Vălenii de Munte).

Le groupe Maspex poursuit la mise en œuvre de son programme de développement durable en effectuant des investissements stratégiques dans des solutions technologiquement avancées dans les domaines de l’efficacité énergétique et de l’utilisation efficace des matières premières, augmentant l’efficacité de la production et de la logistique. Ce prêt couvrira également des investissements dans des panneaux photovoltaïques et des pompes à chaleur. Les projets prévus seront mis en œuvre dans des régions couvertes par la politique de cohésion de l’UE. Ils soutiendront également l’action en faveur du climat et renforceront la compétitivité du groupe.

L’opération actuelle s’inscrit dans le prolongement de la coopération fructueuse entre la BEI et le groupe Maspex, dans le cadre de laquelle deux accords ont été signés en 2016 et 2019 pour un montant total de 107 millions d’EUR.

En 2022, les financements verts représentaient 58 % du volume total de financement de la BEI, répondant ainsi à son engagement en tant que banque européenne du climat de consacrer au moins 50 % de ses ressources à l’action en faveur du climat, et ce, bien avant le délai de 2025 qu’elle s’était fixé. Les financements verts en Pologne sont passés de 42 % du total des financements en faveur du pays en 2021 à 49 % en 2022.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « La BEI est fière de renforcer son partenariat avec le groupe Maspex, l’un des principaux producteurs de denrées alimentaires d’Europe. Investir dans des technologies modernes qui contribuent à l’action pour le climat est l’une des priorités majeures à l’heure actuelle et la BEI, en tant que banque européenne du climat, s’attache à appuyer ces investissements. »

Rafał Gruszeczka, directeur financier du groupe Maspex : « Le groupe Maspex poursuit son programme d’investissements stratégiques sur son marché intérieur qu’est la Pologne, ainsi qu’en Roumanie, son deuxième marché par le volume. Le nouveau financement de la BEI couvrira des investissements pour la période 2021-2024 à Wadowice, Łowicz, Lublin, Tymbark, Tychy et Wąsocz Dolny, en Pologne, et à Vălenii de Munte, en Roumanie. Tous ces projets nous permettront de produire plus d’énergie renouvelable et d’accroître l’efficacité énergétique de nos sites de production. Ils auront également des retombées positives pour l’environnement, comme la réduction des émissions de CO 2 . Il n’aurait pas été possible de parvenir à ce résultat sans le soutien de la Banque. »

Informations générales

Active dans quelque 160 pays, la BEI est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour les projets à l’appui de l’action en faveur du climat. « Assurer une transition juste pour tous » est l’un des quatre objectifs généraux que s’est fixés le Groupe BEI dans sa Feuille de route de la banque du climat 2025. L’ambition de la BEI est de soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2022 à 2030 et d’aligner toutes ses nouvelles opérations sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris.

Le groupe Maspex est la plus grande entreprise privée de l’industrie alimentaire en Pologne et l’une des plus importantes d’Europe centrale et orientale. C’est l’un des chefs de file du marché des jus, nectars et boissons en Pologne, en Tchéquie, en Slovaquie et en Roumanie et le premier fabricant en Hongrie, en Bulgarie, en Lituanie et en Lettonie. Il occupe une position dominante sur le marché roumain de l’eau et sur le marché polonais des pâtes, confitures et sauces. Il est l’un des principaux fabricants de ketchup, de plats préparés et de conserves de légumes en Pologne ainsi que de produits instantanés en Europe centrale et orientale. Maspex est le leader du marché de la vodka et le plus grand importateur de spiritueux étrangers en Pologne (Grant’s, Glenfiddich et Tullamore D.E.W., Metaxa, Jägermeister, Cointreau, Campari, Aperol, Rémy Martin, Carlo Rossi et Barefoot). Les principales marques de Maspex sont Tymbark, Kubuś, Tarczyn, Caprio, Nestea, Dr Witt, Tiger, Alcalia, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin, Włocławek, Puchatek, Ekland, DecoMorreno et Cremona. Plusssz, Żubrówka, Soplica, Absolwent et Bols dominent clairement leur catégorie et ont gagné la confiance des consommateurs non seulement en Pologne, mais aussi dans d’autres pays d’Europe centrale et orientale. Les produits de Maspex sont exportés vers plus de 60 pays dans le monde entier