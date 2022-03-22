MASPEX FOOD PRODUCTION RESOURCE EFFICIENCY

Fiche récapitulative
The loan will finance investments to upgrade Maspex group's food & beverage production, as well as storage facilities to support energy and resource efficiency.
By increasing renewable energy generation capacity and upgrading the promoter's logistic operations, the project will help saving energy and water, and thus reduce the production facilities environmental footprint.
Some of the project's components may fall under the Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU and are subject to a full EIA process if determined by the competent authorities. During the appraisal, the EIA process will be analysed. Food safety aspects will also be assessed. The operation will contribute to increase energy and resource efficiency, and renewable energy in the industrial operations of the promoter. The investment will take place within existing industrial facilities, thus, owing to the project's technical characteristics and location, negative impacts by the project on any site of nature conservation are considered unlikely. Nonetheless, these aspects will be thoroughly verified during the due diligence.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is subject to the EU public procurement legislation then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the promoter to apply those rules.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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