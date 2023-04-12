©rawf8/ Shutterstock

La BEI a accordé à BNP Paribas Bank Polska un prêt de 100 millions d’EUR au maximum qui servira à financer des projets appuyant l’efficacité énergétique.

La BEI et BNP Paribas Bank Polska ont également signé un nouvel accord de garantie portant sur un portefeuille de 115 millions d’EUR au titre de l’Instrument pour le financement privé de l’efficacité énergétique (PF4EE), une initiative conjointe de la Commission européenne et de la BEI.

BNP Paribas Bank Polska et sa filiale spécialisée dans le crédit-bail bénéficieront également de services de conseil au titre du mécanisme Green Gateway de la Banque afin de renforcer leurs capacités d’évaluation et de prospection de projets verts.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et BNP Paribas Bank Polska (membre du groupe BNP Paribas) ont signé un accord de 100 millions d’EUR au maximum à l’appui de projets liés à l’efficacité énergétique en Pologne. BNP Paribas Bank Polska est une contrepartie bien établie de la BEI, avec laquelle elle a entrepris et mené à bien de multiples opérations. Ce financement renforcera la position de chef de file de BNP Paribas Bank Polska dans les domaines des prêts à l’appui de l’efficacité énergétique et des énergies vertes sur le marché polonais. Il permettra d’accorder des prêts à des particuliers, à des associations ou coopératives de logement, à des associations de propriétaires et à d’autres parties qualifiées qui entreprennent des projets favorisant l’efficacité énergétique.

Dans le même temps, afin de promouvoir et de soutenir davantage l’efficacité énergétique en Pologne, la BEI et BNP Paribas Bank Polska ont signé un accord de garantie portant sur un portefeuille de 115 millions d’EUR au titre de l’Instrument pour le financement privé de l’efficacité énergétique (PF4EE), une initiative conjointe de la Commission européenne et de la Banque soutenant la réalisation de cet objectif en Europe. Il s’agit du deuxième accord signé avec BNP Paribas Bank Polska au titre de l’initiative PF4EE, le premier, entièrement déployé, ayant soutenu plus de 24 000 bénéficiaires finals pour un montant total de 180 millions d’EUR (860 millions de PLN). Cela a permis de produire 117 600 MWh d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et d’économiser 33 300 MWh d’énergie par an, ce qui s’est traduit par une réduction annuelle des émissions de CO 2 de 96 000 tonnes.

Depuis la mise en œuvre du deuxième accord en août 2022, BNP Paribas Bank Polska a apporté au total 53,5 millions d’EUR (251 millions de PLN) à l’appui de 5 500 bénéficiaires finals supplémentaires. Cela a permis de produire 35 500 MWh d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et d’économiser 8 500 MWh d’énergie par an, avec à la clé une réduction annuelle des émissions de CO 2 de 28 000 tonnes.

À la fin de 2022, BNP Paribas Bank Polska et la BEI avaient apporté leur soutien à plus de 30 000 bénéficiaires finals dans le cadre des deux accords, pour un montant total de 236 millions d’EUR (1,1 milliard de PLN). L’ensemble des projets ainsi financés ont engendré les avantages écologiques suivants (chiffres annuels) :

153 100 MWh/an d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ;

des économies d’énergie équivalentes à 41 800 MWh ;

une réduction des émissions de CO 2 de l’ordre de 124 000 tonnes.

L’initiative PF4EE couvre le risque de crédit des banques commerciales, fournit un service de soutien par des experts pour l’évaluation et la mise en œuvre d’investissements liés à l’efficacité énergétique et déploie une ligne de crédit spécifique de la BEI destinée à améliorer les conditions de financement.

En outre, BNP Paribas Bank Polska et sa filiale spécialisée dans le crédit-bail bénéficieront d’un soutien consultatif supplémentaire (sous forme de formations et de mise au point d’outils d’appui) au titre du mécanisme Green Gateway, afin de renforcer les capacités d’identification, d’évaluation et de compte rendu des projets verts.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « La BEI est fière de renforcer sa coopération avec BNP Paribas Bank Polska, un chef de file du financement vert en Pologne. La transition écologique nécessite une action décisive dès maintenant, car la période qui s’étend jusqu’à 2030 sera déterminante pour résoudre la crise climatique et environnementale qui frappe notre planète. La BEI, en tant que banque européenne du climat, est déterminée à soutenir la transformation énergétique en Pologne et dans toute l’Europe, car c’est le facteur clé du succès de l’action pour le climat. »

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds au monde pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale. En 2022, le volume des financements de la BEI consacrés aux projets liés à l’action climatique et au développement durable a augmenté pour atteindre 36,5 milliards d’EUR, soit 58 % du volume total de ses interventions. En tant que banque européenne du climat, la BEI s’est engagée à soutenir le pacte vert pour l’Europe, à aider l’Europe à devenir le premier continent neutre en carbone d’ici 2050 et à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. En 2022, sur les 5,45 milliards d’EUR de prêts que la BEI a consentis à la Pologne, 49 % ont bénéficié à la transformation verte de l’économie nationale.

Kadri Simson, commissaire européenne à l’énergie : « L’efficacité énergétique est essentielle à la transition écologique de l’UE et au renforcement de notre indépendance énergétique. Pour donner un exemple, le paquet “Ajustement à l’objectif 55” permettrait de baisser la consommation de gaz en Europe de 30 % d’ici à 2030. Plus d’un tiers de ce résultat proviendrait de la réalisation de l’objectif portant sur l’efficacité énergétique convenu dans le cadre de la directive relative à l’efficacité énergétique récemment révisée. Je me réjouis de l’engagement continu de la BEI à soutenir nos efforts conjoints pour atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050. Le renforcement de l’efficacité énergétique profite non seulement à nos citoyens et à nos entreprises, mais favorisera également de nouveaux investissements dans l’UE. »

Jarek Rot, directeur exécutif et responsable principal du développement durable chez BNP Paribas Bank Polska : « Après deux années de mise en œuvre couronnée de succès et grâce à notre coopération avec la Commission européenne et la BEI, nous sommes fiers de pouvoir continuer à utiliser le mécanisme PF4EE et apporter un soutien renforcé à nos clients dans leur transition énergétique. L’investissement dans les énergies renouvelables et la transformation énergétique des bâtiments est l’un des engagements majeurs de notre stratégie d’entreprise GObeyond 2022-2025 que nous mettons en œuvre pour relever les défis de la crise énergétique actuelle et répondre au besoin urgent de devenir indépendant des autres sources d’énergie. Il y a deux ans, lorsque nous avons commencé à travailler sur ce projet avec le soutien non négligeable du point de contact national pour les instruments financiers des programmes de l’UE à l’association des banques polonaises, nous ne pensions pas que les résultats seraient aussi rapides et qu’il nous faudrait étendre et compléter nos instruments de garantie grâce à une injection supplémentaire de fonds de la BEI, entièrement destinés au financement de projets verts. »

Informations générales

Active dans quelque 160 pays, la BEI est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour les projets à l’appui de l’action en faveur du climat. « Assurer une transition juste pour tous » est l’un des quatre objectifs généraux que s’est fixés le Groupe BEI dans sa Feuille de route de la banque du climat 2025. L’ambition de la BEI est de soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030. Elle a aligné toutes ses nouvelles opérations sur les objectifs et les principes de l’accord de Paris.

BNP Paribas Bank Polska S.A. est cotée à la Bourse de Varsovie depuis 2011 et fait partie du groupe bancaire BNP Paribas, présent dans 65 pays. En Pologne, cette banque universelle d’envergure internationale propose des services destinés aux particuliers, mais aussi à d’autres segments comme la gestion de patrimoine et les services bancaires aux micro-entreprises, aux PME et aux grandes entreprises. BNP Paribas promeut les initiatives vertes et soutient à ce titre ses clients dans la transition vers une économie sobre en carbone, s’emploie à réduire l’impact négatif de ses opérations sur l’environnement naturel et guide sa clientèle dans la prise de décision de financement. La banque a accordé des financements à plus de 40 000 ménages pour l’installation de panneaux photovoltaïques. Elle reste également fidèle à sa stratégie qui consiste à financer les entreprises polonaises tout en soutenant les investissements ayant un impact social, économique et environnemental positif et qui présentent une importance stratégique pour le pays.