Construction d’au moins 2 165 logements intermédiaires neufs

Projet conforme aux normes allemandes et européennes en matière d’efficacité énergétique

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 300 millions d’EUR à Gewobag, société de promotion immobilière du Land de Berlin, pour la construction de plus de 2 165 logements d’ici à 2026. Les fonds permettront également de créer quelque 350 places de crèche, 210 places d’accueil pour personnes âgées et 650 hébergements pour réfugiés.

Les sept sous-projets seront aménagés sur les sites suivants : Allee der Kosmonauten à Berlin-Marzahn, Landsberger Allee à Berlin-Lichtenberg, Gartenfelder Straße à Berlin-Spandau et Wendenschloßstraße à Berlin-Köpenick. Ils répondent pour la plupart à la norme KfW 55 sur l’efficacité énergétique des bâtiments. Le projet est dès lors également conforme à la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments.

Ce prêt est la troisième opération de financement dans le cadre de laquelle la société de promotion immobilière du Land de Berlin coopère avec la BEI. Il permettra la construction de logements intermédiaires supplémentaires dans la capitale allemande.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations de financement en Allemagne : « En collaboration avec Gewobag, nous montrons que les logements économes en énergie neufs ne sont pas nécessairement coûteux pour les locataires. Le projet contribue à atténuer la pénurie de logements intermédiaires à Berlin de manière respectueuse du climat. Il promeut également la solidarité et la cohabitation entre différentes générations dans de nouveaux quartiers en mettant à disposition des logements pour les réfugiés, de nouvelles crèches et des logements avec services pour personnes âgées. »

Markus Terboven, membre de la direction de Gewobag : « Grâce aux taux d’intérêt avantageux que la BEI propose, nous pouvons encore réduire nos coûts de financement et les maintenir durablement à un niveau bas. Avec ce projet de financement, nous contribuons à construire des logements absolument indispensables et abordables tout en réduisant le plus possible les charges locatives pour nos locataires. En la BEI, nous disposons d’un partenaire solide sur lequel nous pouvons compter. »

Informations générales

La BEI a pour priorités le climat et l’environnement, le développement, l’innovation et la connaissance, les petites et moyennes entreprises, les infrastructures et la cohésion. Elle travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions de l’UE afin de promouvoir l’intégration européenne, de poursuivre le développement de l’UE et de contribuer à la réalisation des objectifs de cette dernière dans plus de 140 pays du monde entier.

Avec plus de 74 000 logements et plus de 130 000 locataires, Gewobag compte parmi les plus grandes sociétés immobilières tant à Berlin qu’à l’échelle de toute l’Allemagne. D’ici à 2030, la société de promotion immobilière du Land de Berlin prévoit d’élargir son parc en construisant environ 10 000 logements neufs.