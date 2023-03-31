©Ivan Bandura/ Unsplash

Provenant du PNRR et gérées par la BEI, les ressources contribueront au renforcement des plans urbains intégrés des 14 villes métropolitaines.

Environ 40 % des ressources bénéficieront au sud de l’Italie.

Le fonds thématique réalisera ses opérations via Equiter (en collaboration avec le groupe Intesa Sanpaolo) et Banca Finint (en collaboration avec Finint Investments SGR et Sinloc S.p.A.) en qualité d’intermédiaires financiers.

Renforcer les plans urbains intégrés des 14 villes métropolitaines, en soutenant des projets du secteur privé qui promeuvent la régénération urbaine durable et la revitalisation économique, tel est l’objectif principal du fonds thématique de 272 millions d’EUR qui vient d’être lancé par le ministère de l’intérieur et la Banque européenne d’investissement (BEI).

La BEI mettra les ressources, provenant du PNRR et faisant l’objet d’un accord entre la Banque et le ministère de l’économie et des finances (MEF), à disposition via les intermédiaires financiers Equiter (en collaboration avec le groupe Intesa Sanpaolo) et Banca Finint (en collaboration avec Finint Investments SGR et Sinloc S.p.A), sélectionnés à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt. Equiter, conjointement avec le groupe Intesa Sanpaolo, gèrera un montant maximal de ressources de 163,2 millions d’EUR, tandis que Banca Finint, aux côtés de Sinloc S.p.A., aura sous gestion un montant pouvant atteindre 108,8 millions d’EUR.

Le fonds thématique pour les plans urbains intégrés contribuera à mobiliser des investissements privés et à les associer aux ressources du PNRR afin de financer des projets visant à promouvoir la régénération urbaine durable, l’inclusion sociale, l’efficacité énergétique et l’innovation en matière numérique.

Plus précisément, les interventions prévues contribueront à la rénovation, à la mise en valeur et à la reconversion de zones délaissées et de bâtiments à l’abandon, dans le but notamment d’améliorer leur efficacité énergétique. D’autres investissements sont également prévus et visent à promouvoir la mobilité durable et numérique, ainsi que le réaménagement et la sécurisation des espaces urbains. Des retombées importantes sur le développement du tissu économique et entrepreneurial du pays en sont attendues.

Les ressources, dont 40 % profiteront à l’Italie méridionale, seront distribuées par les intermédiaires financiers sous la forme de prêts, d’apports de fonds propres et (ou) de quasi-fonds propres, sur la base d’une évaluation des projets, et pourront servir à financer les besoins en fonds de roulement et les coûts d’investissement des entreprises.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Ce fonds thématique permettra à la BEI, qui est la banque de l’Union européenne, d’appuyer dans le cadre du PNRR des investissements à long terme visant à promouvoir une régénération urbaine durable, fonctionnelle et inclusive. »

Claudio Sgaraglia, préfet et chef du département des affaires intérieures et territoriales du ministère de l’intérieur : « L’initiative met des ressources publiques et privées au service de nouveaux projets de régénération urbaine dans les villes métropolitaines afin d’améliorer la cohabitation, l’inclusion et la qualité de vie de leurs habitants. »

Carla Patrizia Ferrari, PDG d’Equiter : « Nous nous réjouissons d’avoir été sélectionnés par la BEI pour conseiller le fonds pour les plans urbains intégrés, un rôle que nous exercerons en collaboration avec notre partenaire Intesa Sanpaolo. Ces ressources offrent aux villes métropolitaines une occasion stratégique favorisant la régénération urbaine et l’élaboration de projets cohérents avec la durabilité environnementale et la cohésion sociale, des enjeux qui s’inscrivent dans le droit fil des exigences dictées par l’Union européenne. »

Fabio Innocenzi, PDG du groupe Banca Finint : « En tant que promoteurs actifs du projet, Banca Finint et Finint SGR, qui bénéficieront de l’expérience et de la collaboration de Sinloc S.p.A, œuvreront à la réalisation des objectifs du fonds thématique pour les plans urbains intégrés. Ces objectifs sont prioritaires pour notre groupe, car la régénération urbaine, la durabilité écologique et l’inclusion sociale contribuent à revitaliser les économies régionales en luttant contre les vulnérabilités que la pandémie de COVID-19 a exacerbées. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 45 milliards d’EUR.

Equiter S.p.A. est un investisseur et un conseiller financier dans le domaine des infrastructures et de l’innovation. Plus spécifiquement, la société sélectionne, met en œuvre et gère des investissements directs et indirects sous forme de capital-risque, dans le but de promouvoir le développement socio-économique des régions et la croissance durable sur le long terme, en respectant les principes du financement d’impact. Equiter est à ce titre un gestionnaire professionnel et un investisseur de long terme jouissant d’une expérience considérable dans la mise en œuvre d’investissements entièrement nouveaux. La composition de l’actionnariat d’Equiter S.p.A. est inédite : à la présence de trois des plus grandes fondations bancaires italiennes (Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino et Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo), elle associe la solidité du groupe Intesa Sanpaolo.

Le groupe Banca Finint intervient sur les marchés italiens de la banque d’entreprise et d’investissement, du financement structuré et de la gestion de patrimoine et d’actifs. Créée fin 2014, la société Banca Finint est l’aboutissement de plus de 40 ans d’activité du groupe Finanziaria Internazionale, fondé en 1980 par Enrico Marchi. En 2016, le groupe Banca Finint est né avec Banca Finint en tant que société mère. Banca Finint est spécialisée dans des activités principalement liées aux marchés des capitaux d’emprunt (mini-obligations et financements spécialisés), la structuration et la gestion d’opérations de titrisation, mais aussi dans les obligations garanties et le financement structuré, le conseil visant des opérations financières exceptionnelles et la mise en œuvre d’émissions groupées d’obligations. Elle déploie ses produits pour soutenir les entreprises et l’économie réelle des régions où elle est présente. Font également partie du groupe Banca Finint : Finint Investments SGR, la société de gestion de portefeuille (gestion de fonds en valeurs mobilières et en biens immobiliers) selon différentes stratégies adaptées aux besoins de ses investisseurs nationaux et internationaux ; Finint Private Bank, qui offre aux clients privés et aux familles des services de conseil de haut niveau ainsi qu’une plateforme d’investissement ouverte ; et Finint Revalue, une société spécialisée dans la gestion de crédit. Sis à Conegliano (province de Trévise), le groupe compte des bureaux à Milan, Rome et Trente, plus de 550 employés, 190 consultants financiers répartis dans 62 bureaux régionaux, ainsi que 10 milliards d’EUR d’actifs sous gestion.

Sinloc – Sistema Iniziative Locali – S.p.A. a pour mission de soutenir le développement local. Spécialisée dans les services de conseil et les investissements en Italie et en Europe, Sinloc promeut le développement principalement à travers la réalisation d’infrastructures. À cet égard, elle mène des études de faisabilité, propose une assistance technique et met en œuvre des investissements à l’appui de projets de partenariat public-privé. Elle aide les institutions et les entreprises locales dans la conception de projets et la recherche et l’utilisation efficaces de ressources financières nationales et européennes. Onze fondations d’origine bancaire sont présentes dans son capital.