Le fonds de fonds s’apprête à soutenir des entreprises de haute technologie à un stade de croissance avancé et à contribuer au développement du marché espagnol du capital-risque.

L’ICTE a obtenu des engagements initiaux représentant 3,75 milliards d’EUR auprès du Groupe BEI, de l’Espagne, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie et de la Belgique.

L’Espagne, qui apporte 1 milliard d’EUR au fonds, compte parmi les piliers de l’initiative.

L’initiative Champions technologiques européens (ICTE) a été présentée aux acteurs du marché espagnol du capital-risque à l’occasion d’un événement organisé aujourd’hui à Madrid. Ce fonds de fonds géré par le Fonds européen d’investissement (FEI), la branche du Groupe Banque européenne d’investissement consacrée au capital-risque, a été lancé en février grâce à des premières contributions fournies par l’Espagne, l’Allemagne, la France, l’Italie et la Belgique.

Le FEI s’est associé avec l’Instituto de Crédito Oficial (ICO), un investisseur local dans l’ICTE, pour présenter le fonds aujourd’hui au marché espagnol. Carme Artigas, secrétaire d’État espagnole au numérique et à l’intelligence artificielle, Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI, et José Carlos García de Quevedo, président de l’ICO, ont assisté à cet événement. Madrid est la première étape de la tournée qui passera par les capitales de tous les États membres engagés dans l’ICTE.

Plus de 3,75 milliards d’EUR mobilisés pour soutenir l’écosystème de la haute technologie en Europe

L’initiative Champions technologiques européens appuiera les entreprises de haute technologie qui en sont à un stade de croissance avancé. Durant la période de souscription initiale, elle a obtenu des engagements de l’Espagne (1 milliard d’EUR), de l’Allemagne (1 milliard d’EUR), de la France (1 milliard d’EUR), de l’Italie (150 millions d’EUR) et de la Belgique (100 millions d’EUR). Le Groupe BEI s’est engagé à hauteur de 500 millions d’EUR supplémentaires, portant le total à ce jour à 3,75 milliards d’EUR, mais le fonds devrait encore attirer d’autres engagements à l’avenir.

Le fonds procurera des capitaux à des entreprises à l’origine d’innovations technologiques prometteuses, en Espagne et dans le reste de l’Union européenne, qui en ont grandement besoin à leur stade de croissance avancée. Il approfondira par ailleurs le marché espagnol du capital-risque pour les entreprises à potentiel de croissance en comblant les lacunes en matière d’accès au financement, notamment pour les entreprises qui cherchent à lever des montants supérieurs à 50 millions d’EUR. Il contribuera à créer une catégorie d’actifs pour permettre aux investisseurs institutionnels européens de diversifier leurs portefeuilles, en maintenant un flux continu de financements en faveur des entreprises européennes à potentiel de croissance.

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, a souligné que « souvent, les start-ups technologiques européennes n’ont pas de capitaux suffisants pour soutenir la concurrence à l’échelle mondiale et elles sont obligées de se délocaliser. L’ICTE montre à merveille comment l’Europe peut mettre des ressources en commun pour combler cette lacune dans le soutien à la croissance et favoriser l’innovation et l’esprit d’entreprise en son sein. Au Groupe BEI, l’idée de contribuer à cette initiative et d’en tenir les rênes nous remplit d’enthousiasme. L’écosystème espagnol dynamique de la haute technologie bénéficiera grandement de l’ICTE, qui jouera ainsi un rôle essentiel pour stimuler la croissance et créer un grand nombre d’emplois qualifiés dans le pays. »

« Nous nous réjouissons qu’ensemble, au travers d’actions comme cette initiative Champions technologiques européens, tous les États membres de l’UE atteignent l’objectif de doubler le nombre de licornes européennes d’ici à 2030. L’Espagne, qui injecte 1 milliard d’EUR dans ce fonds de fonds, est au même niveau que des pays comme l’Allemagne et la France », a ajouté Carme Artigas, secrétaire d’État espagnole au numérique et à l’intelligence artificielle. « L’Espagne est déjà un vivier de talents et c’est l’endroit où les meilleures idées voient le jour. C’est pourquoi nous avons élaboré le meilleur cadre juridique de l’UE pour l’activité entrepreneuriale. En Espagne, nous avons adopté une loi sur les jeunes pousses et mis en place un fonds baptisé Next Tech, qui est une initiative publique-privée destinée à canaliser les investissements et à soutenir les entreprises espagnoles à potentiel de croissance. C’est d’ailleurs le plus grand fonds spécialisé dans le secteur de la “deeptech” en Europe. »

José Carlos García de Quevedo, président de l’ICO, a déclaré que « dans le cadre de l’initiative ICTE et par le biais d’un partenariat public-privé, le Groupe ICO, à travers AXIS, poursuit l’ambition de contribuer à l’accroissement de la compétitivité et au renforcement d’un nouveau système productif, en favorisant la création et l’essor d’entreprises technologiques espagnoles à forte croissance qui génèrent des emplois de qualité ».

Informations générales

À propos de la BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a enregistré une nouvelle année de résultats impressionnants en Espagne. Le total des financements signés a atteint 9,9 milliards d’EUR en 2022, avec un soutien record en faveur de projets respectueux du climat.

À propos du FEI

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Dans ce rôle, le FEI contribue à la réalisation des grands objectifs stratégiques de l’UE, notamment la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transformation numérique, l’impact social, les compétences et le capital humain, l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale.

À propos d’ICO

L’Instituto de Crédito Oficial (ICO) est une banque d’investissement détenue par l’État espagnol, rattachée au ministère des affaires économiques et de la transformation numérique. À travers les prêts qu’il accorde, l’ICO soutient des projets d’affaires innovants et durables, tant en Espagne que sur d’autres marchés de l’UE, dans la perspective d’une croissance soutenable. En sa qualité de banque nationale de développement, il octroie des financements à des entreprises, en mettant spécialement l’accent sur les PME et les indépendants.

À propos du secrétariat d’État espagnol au numérique et à l’intelligence artificielle

Sous la houlette du ministère des affaires économiques et de la transformation numérique, le secrétariat d’État au numérique et à l’intelligence artificielle définit la politique destinée à promouvoir le tournant numérique dans la société et l’économie, d’une manière qui respecte les droits individuels et collectifs, mais aussi les principes du système juridique espagnol. Il est chargé à cette fin de promouvoir et de réglementer les services numériques, ainsi que l’économie et la société numériques, d’entretenir un dialogue avec le secteur professionnel, industriel et universitaire et d’encourager la transition numérique dans le secteur public, la coordination interministérielle et la coopération avec les autres administrations publiques dans ces domaines.