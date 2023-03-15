© Freepick

BEI Monde a signé des accords d’un montant de 80 millions d’EUR avec OTP banka Srbija et OTP Leasing Serbia pour améliorer l’accès au financement des PME et des ETI en Serbie

En complément de ces fonds, OTP banka Srbija et OTP Leasing Serbia mettent à disposition 80 millions d’EUR supplémentaires pour renforcer la résilience économique, la compétitivité et l’emploi en Serbie

Le Groupe BEI a accordé jusqu’à présent près de 5,6 milliards d’EUR en faveur des PME dans les Balkans occidentaux, avec à la clé le maintien de quelque 800 000 emplois au total

BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour les activités en dehors de l’Union européenne (UE), accorde à OTP banka Srbija et OTP Leasing Serbia une ligne de crédit d’un montant de 80 millions d’EUR. Les deux intermédiaires apportent en complément une contribution propre d’un montant équivalent. Les fonds seront mis à la disposition d’un large éventail de petites et moyennes entreprises (PME) et d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) de différents secteurs à des conditions favorables, afin de répondre à leurs besoins financiers et de financer de nouveaux investissements dans la conjoncture de crise. En améliorant l’accès au financement à long terme, la ligne de crédit soutiendra l’innovation et la croissance des entreprises serbes ainsi que de nouvelles possibilités d’emploi.

L’accord de financement s’inscrit dans le droit fil du plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux, grâce auquel la Commission européenne entend encourager le développement durable dans la région avec le soutien accru de l’Équipe Europe. Il stimulera la compétitivité, favorisera la croissance tirée par le secteur privé et contribuera à la mise en œuvre des nouvelles stratégies nationales de développement des PME.

Lilyana Pavlova, vice-présidente chargée de superviser les opérations de la BEI en Serbie : « Je tiens à exprimer ma gratitude au groupe OTP pour les partenariats durables et fructueux qui se sont traduits par un solide soutien au secteur privé dans la région. Ce nouveau financement appuiera fortement l’activité économique et la création d’emploi du fait qu’il allège les restrictions en matière de crédit auxquelles sont confrontées les PME en raison des effets cumulés des crises de l’énergie et de l’alimentation et de la pandémie de COVID-19. Les fonds aideront les PME à atteindre leurs objectifs en matière de liquidité, d’emploi et d’investissement et à s’adapter plus rapidement à un nouveau paysage économique plus numérique et plus vert. Les nouveaux investissements renforceront la résilience économique et l’emploi, tout en aidant le pays à s’intégrer davantage dans les chaînes de valeur mondiales. »

La BEI entretient depuis longtemps des relations fructueuses avec le groupe OTP en Serbie, qui a rétrocédé efficacement les ressources de la BEI aux PME et aux ETI au cours des 15 dernières années. Grâce aux opérations conjointes, les banques ont pu soutenir de petites entreprises dans des domaines tels que l’énergie, la protection de l’environnement, l’industrie, la santé, l’éducation, les services, le tourisme et l’agriculture.

Predrag Mihajlović, PDG et président du directoire d’OTP banka Srbija : « Nous avons signé ce jour le plus important accord de financement jamais conclu avec une institution financière internationale, et je me réjouis tout particulièrement de ce que la BEI reste notre partenaire à long terme. L’année 2022 a été la plus faste de l’histoire du groupe OTP en Serbie. Nous avons enregistré des résultats records et une croissance à deux chiffres dans tous les secteurs d’activité, renforçant ainsi notre position de premier bailleur de fonds pour les entreprises et les particuliers. Avec cette ligne de crédit de 80 millions d’EUR qui s’ajoute à nos fonds d’un montant équivalent, je suis convaincu que nous pouvons maintenant fournir encore plus de financements indispensables aux PME et aux ETI en Serbie pour répondre à leurs besoins financiers et d’investissement. »

Branimir Spasić, directeur financier et membre du directoire d’OTP banka Srbija : « Compte tenu de son grand rayonnement régional et de son action axée sur le secteur des entreprises, OTP banka Srbija pourrait octroyer des financements assortis de conditions favorables aux très petites entreprises, aux PME et aux ETI. Elle contribuera ainsi à stimuler le secteur des PME dans tout le pays. Plus important encore, cette ligne de crédit nous permettra d’accompagner la croissance et l’innovation des entreprises ainsi que la création d’emploi. »

À ce jour, le Groupe BEI, composé de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement, a mobilisé près de 5,6 milliards d’EUR en faveur des PME dans les Balkans occidentaux. Ses interventions ont soutenu la croissance, le redressement et la transformation de PME, avec à la clé le maintien de quelque 800 000 emplois.

Informations générales

À propos d’OTP banka Srbija

OTP banka Srbija est le premier prêteur sur le marché serbe, tant sur le segment de la banque de détail que sur celui des entreprises. Elle occupe une position de premier plan dans l’affacturage, le commerce électronique et les services de crédit-bail et peut se prévaloir d’une présence importante par le biais de 155 succursales dans 91 villes et six régions du pays. En 2022, OTP banka Srbija a été désignée meilleure banque en Serbie par deux magazines prestigieux, Euromoney (prix d’excellence 2022) et The Banker. Global Finance a distingué OTP banka Srbija comme « Best Foreign Exchange Bank 2023 », tandis qu’Euromoney l’a classée parmi les chefs de file du marché en Serbie pour les services bancaires aux entreprises. OTP Leasing Serbia et OTP Osiguranje font également partie du groupe OTP en Serbie.

À propos de BEI Monde

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser des partenariats forts et ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI en Serbie

La BEI intervient sur le territoire serbe depuis 1977, octroyant des financements en faveur de projets d’infrastructures clés et appuyant des PME, l’industrie, les services et les collectivités locales. Depuis le début de ses activités dans le pays, elle a permis de mobiliser plus de 7,2 milliards d’EUR d’investissements dans les PME et la revitalisation des secteurs du transport, de l’éducation, de la santé et des infrastructures de services collectifs.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle a financé des projets pour un montant total de 10,3 milliards d’EUR dans la région.