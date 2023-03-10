La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 300 millions d'EUR à novobanco pour faciliter le financement de projets réalisés par des PME (entreprises comptant jusqu’à 250 employés), des ETI (jusqu’à 3 000 employés) et des entités du secteur public (ESP). Le contrat de prêt a été signé ce jour à Lisbonne.

Le prêt de la BEI contribuera à faire face aux contraintes en matière de fonds de roulement, de liquidités et d’investissement des PME, des ETI et des ESP, qui sont actuellement confrontées à une crise énergétique, à la flambée de l’inflation et à la hausse des taux d’intérêt, facteurs susceptibles de freiner sérieusement la reprise économique post-pandémie au Portugal.

Ce prêt soutiendra le financement de projets d’investissements d’un coût de 25 millions d'EUR au maximum mis en œuvre par des PME et des ETI opérant principalement au Portugal.

Une part importante de cette opération (30 %) sera consacrée au financement d’investissements verts, principalement dans les domaines des transports intelligents, ainsi qu’à d’autres initiatives alignées sur la taxonomie de l’UE dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’agriculture durable et de l’industrie manufacturière. En outre, une large part des prêts rétrocédés par novobanco aux bénéficiaires finals sera accordée à des régions relevant de l’objectif de cohésion, ce qui affirmera l’engagement de la BEI en faveur de la convergence des niveaux de vie et de la réduction des disparités régionales.

Avec ce nouveau prêt à novobanco, la somme totale des lignes de crédit de la BEI accordées en soutien à l’économie portugaise atteindra 1,93 million d’EUR.

Ces instruments de financement sont particulièrement importants pour novobanco car ils permettent aux PME et aux ETI portugaises d’accéder à des conditions de prêt plus favorables et à d’autres sources de financement pour leurs investissements verts.