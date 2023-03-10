Le soutien au développement urbain et régional durable s’est amplifié à 3,19 milliards d’EUR en 2022.

La Pologne, qui accueille le plus grand nombre de réfugiés fuyant la guerre en Ukraine, a reçu 2 milliards d’EUR au total, soit la moitié du train de mesures de solidarité de la BEI.

Le Groupe BEI a continué de financer la transition énergétique en Pologne pour un montant de 996 millions d’EUR.

La part des projets verts dans le volume total de financement de la Banque est montée à 49 %.

En 2022, le Groupe BEI, composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a approuvé 5,45 milliards d’EUR de financements pour des projets en Pologne. Près de la moitié de ces nouveaux engagements (49 %) étaient consacrés à l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale. Tout au long de l’année, le Groupe BEI a poursuivi son soutien aux quatre domaines prioritaires que sont le développement durable des villes et des régions, la transformation durable du secteur de l’énergie, la transformation numérique, l’innovation et le capital humain et le développement des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « L’année 2022 nous a placés devant des défis entièrement nouveaux. Les économies de l’UE ont dû prendre des mesures face aux répercussions de l’agression de la Russie contre l’Ukraine, à la crise énergétique, à l’inflation et à l’impact de la pandémie qui se fait encore sentir. La BEI a apporté une réponse immédiate en mobilisant des fonds pour l’Ukraine et en soutenant les pays de l’UE qui accueillent des réfugiés. La Pologne, qui a accueilli le plus grand nombre de réfugiés, a reçu plus de 2 milliards d’EUR au titre du train de mesures de solidarité. En dépit de conditions très difficiles, la BEI a poursuivi son soutien à la transition énergétique et appuyé RePowerEU, l’initiative de la Commission européenne visant à rendre l’Europe indépendante des combustibles fossiles russes. »

Magdalena Rzeczkowska, ministre polonaise des finances :

« La Banque européenne d’investissement (BEI), qui est le bras financier de l’Union européenne, est pleinement consciente de sa mission dont elle s’acquitte parfaitement. Son intervention dans les pays relevant de l’objectif de cohésion, notamment en Pologne, contribue à accélérer le rééquilibrage des perspectives entre les régions et les pays de l’Union tout en ayant des retombées positives sur la compétitivité de leurs économies. Je tiens également à exprimer toute ma reconnaissance à Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, pour le soutien que la Banque apporte à des projets en faveur de l’Ukraine depuis le début de la guerre. Je suis convaincue que la BEI jouera également son rôle pendant la période de reconstruction et de modernisation du pays qui deviendra, je l’espère, un membre de l’UE.

Développement urbain et régional durable

En 2022, les financements du Groupe BEI à l’appui du développement durable des villes et régions polonaises s’élevaient à 3,19 milliards d’EUR au total. Ils ont permis à des villes comme Opole, Zielona Góra, Bielsko Biała, Wrocław, Varsovie, Gorzów Wielkopolski, Łódź, Rybnik et Rzeszów d’investir dans la transformation verte et la mise en place d’infrastructures urbaines. À Varsovie comme à Poznań, des projets contribuant à une gestion plus écologique et plus efficace de l’eau ont été engagés, avec un concours de 298 millions d’EUR.

Les financements du Groupe BEI ont été en grande partie consacrés au développement d’infrastructures de transports durables. Ainsi, la ville de Cracovie est sur le point de conclure un accord de partenariat public-privé avec la Banque d’un montant de 180 millions de PLN. Ce projet sera le premier partenariat public-privé dans le secteur des transports urbains en Pologne, une approche pionnière qui ouvrira la voie à des projets similaires d’autres collectivités locales. La BEI a par ailleurs renforcé sa coopération avec la compagnie ferroviaire polonaise PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. et lui a accordé un financement de 600 millions d’EUR pour étendre et moderniser son réseau. Ces dernières années, l’amélioration du réseau ferroviaire et la modernisation du matériel roulant ont rendu les voyages en train plus populaires dans le pays et encouragé un report de la voiture vers le train, en particulier pour les longues distances.

Ces financements s’inscrivent dans le cadre de l’engagement continu de la Banque. Entre 2018 et 2022, le Groupe BEI a mis à disposition 11,82 milliards d’EUR pour le développement des villes et des régions polonaises.

La Pologne, principale bénéficiaire du train de mesures de solidarité

Le train de mesures de solidarité de la BEI est un soutien prévu dans le cadre de la politique de cohésion. La BEI a principalement aidé les États membres de l’UE aux prises avec la crise migratoire due à la guerre en cours en Ukraine. Elle a approuvé, en mai 2022, un train de mesures de 4 milliards d’EUR, dont 2 milliards d’EUR ont été alloués à la Pologne. Dans le cadre des accords signés entre la BEI et BGK, la Pologne a déjà reçu deux tranches pour un montant total de 1,2 milliard d’EUR. Les fonds permettent aux villes et aux régions accueillant des réfugiés ukrainiens de mettre en place des infrastructures clés adaptées aux besoins.

Poursuite du soutien à la transformation du secteur de l’énergie

La BEI et PGE Polska Grupa Energetyczna ont signé un accord de financement d’un montant de 2 milliards de PLN en vue de moderniser l’infrastructure du réseau de distribution d’électricité. Les investissements porteront sur les lignes électriques, les transformateurs, les communications numériques, le stockage de l’énergie et des compteurs modernes, ce qui permettra de raccorder de nouvelles sources d’énergie renouvelables au réseau de distribution de PGE. En 2022, le Groupe BEI a prêté 996 millions d’EUR en faveur de ce secteur. Entre 2018 et 2022, il a mis à disposition un total de 3,25 milliards d’EUR pour la transformation du secteur polonais de l’énergie.

Financement de la transition numérique, de l’innovation et du développement du capital humain

En 2022, la BEI a mis à disposition 560 millions d’EUR pour soutenir la transition numérique et l’innovation, dont 103 millions d’EUR pour permettre à P4, opérateur du réseau Play, de mettre en place et de développer des infrastructures modernes et innovantes. L’opération contribue à éliminer les inégalités d’accès aux services internet à très haut débit dans le pays. Entre 2018 et 2022, le Groupe BEI a accordé 4,65 milliards d’EUR pour la transition numérique et l’innovation en Pologne.

Les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, moteur essentiel de l’économie polonaise

En 2022, le Groupe BEI a mis à disposition 695 millions d’EUR de financement pour les PME et les ETI, avec à la clé 69 192 entreprises soutenues et 650 888 emplois préservés.

Des accords signés avec Bank Pekao, Bank Millennium, Santander Bank Polska, BNP Paribas et Société Générale ont permis aux entreprises polonaises d’accéder à un large éventail de financements pour investir plus aisément dans des solutions en matière d’efficacité énergétique, la transition numérique, l’innovation et le développement du capital humain. Entre 2018 et 2022, le Groupe BEI a mis à disposition 7,03 milliards d’EUR pour les entreprises polonaises.