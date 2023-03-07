Un nouveau dispositif de financement simplifié permettra d’accélérer les investissements hospitaliers et pharmaceutiques en Afrique subsaharienne.

La BEI fournira 100 millions d’EUR pour l’initiative d’investissement à l’appui de la résilience en matière de santé.

Afreximbank apportera 100 millions d’EUR supplémentaires.

Le premier prêt intermédié de la BEI destiné à des investissements dans le domaine de la santé en Afrique a été annoncé lors de la 5e Conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés à Doha.

La Banque européenne d’investissement, la plus grande banque multilatérale au monde, et Afreximbank, une institution financière panafricaine multilatérale, ont uni leurs forces pour accroître les investissements dans les soins de santé et le secteur pharmaceutique en Afrique subsaharienne et renforcer la résilience sanitaire sur le continent.

La nouvelle initiative d’investissement dans le domaine de la santé, dotée de 200 millions d’EUR, a été officiellement lancée ce jour par Thomas Östros, vice-président de la BEI, et Denys Denya, vice-président exécutif d’Afreximbank, lors de la 5e Conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés qui se tient à Doha, au Qatar.

Afreximbank et la Banque européenne d’investissement vont chacune accorder un nouveau financement de 100 millions d’EUR destiné à moderniser et développer les établissements de soins de santé publics et renforcer la production de médicaments sûrs, abordables et efficaces en Afrique subsaharienne. Il s’agit du premier concours spécifique de la BEI pour des financements intermédiés dans le domaine de la santé en Afrique.

Ce nouveau dispositif de financement des soins de santé en Afrique, qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative Global Gateway de l’Union européenne, a été mis en place par des experts sanitaires, financiers et techniques de la BEI et d’Afreximbank afin de débloquer des investissements essentiels visant à améliorer l’accès aux soins de santé locaux et à accroître la production de médicaments indispensables pour lutter contre des maladies mortelles telles que le cancer, le sida, le paludisme et la tuberculose.

Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Dans le cadre de l’Équipe Europe, la BEI soutient, dans le monde entier, des investissements à fort impact dans le domaine de la santé. La nouvelle initiative BEI-Afreximbank pour la résilience sanitaire permettra de déployer 200 millions d’EUR de financements destinés à renforcer la résilience sanitaire en Afrique subsaharienne en améliorant l’accès aux soins de santé et en augmentant la production pharmaceutique locale. Cette coopération financière ciblée entre la BEI et Afreximbank, partenaire financier de premier plan, démontre comment un partenariat entre l’Europe et l’Afrique améliore les conditions de vie de la population et favorise des investissements prioritaires dans le domaine de la santé. »

Denys Denya, vice-président exécutif d’Afreximbank : « La pandémie de coronavirus illustre à quel point la santé de millions d’Africains est particulièrement menacée par un accès limité à des soins de santé efficaces et à des médicaments abordables. Afreximbank se réjouit de s’associer à la Banque européenne d’investissement pour mettre en place un dispositif de cofinancement de 200 millions d’EUR destiné à améliorer la réponse efficace face aux défis sanitaires en Afrique subsaharienne. Cet investissement s’appuiera sur le succès de notre coopération en place visant à améliorer l’accès au financement des entreprises qui doivent relever les défis engendrés par la pandémie et les changements climatiques. »

Améliorer l’accès aux soins de santé dans toute l’Afrique

Le développement rapide de soins de santé publics abordables est crucial pour améliorer la situation sanitaire en Afrique.

La nouvelle initiative BEI-Afreximbank permettra de soutenir de nouveaux investissements dans des établissements de santé, notamment en ce qui concerne la construction et l’aménagement de cliniques et d’hôpitaux, essentiels pour permettre un traitement rapide des maladies transmissibles, réduire la mortalité infantile et faciliter l’accès aux systèmes de santé publique.

Soutenir des investissements pour développer la production pharmaceutique locale

À l’heure actuelle, seuls quelques pays d’Afrique subsaharienne accueillent des entreprises de production pharmaceutique.

Cette nouvelle initiative d’investissement dans la résilience sanitaire ciblera également les financements visant à accroître la production locale de produits pharmaceutiques de qualité en Afrique subsaharienne. Elle contribuera à remédier à la pénurie chronique de médicaments essentiels nécessaires pour lutter contre le sida, le paludisme et la tuberculose, ainsi qu’à améliorer les soins médicaux pour les nouveau-nés et les mères.

Depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19, la Banque européenne d’investissement a fourni plus de 12 milliards d’EUR à l’appui d’investissements dans le domaine de la santé dans le monde. Elle a notamment soutenu la mise au point, la production et la distribution de vaccins, la modernisation d’hôpitaux et l’amélioration de l’enseignement médical. Ces dernières années, la BEI a soutenu des investissements dans la santé et les soins de santé en Angola, au Bénin, au Ghana, au Maroc et au Niger, tout en appuyant l’initiative COVAX pour le déploiement du vaccin contre le COVID-19 dans toute l’Afrique.

Afreximbank a été le fer de lance de la réponse efficace de l’Afrique à la pandémie de COVID-19 en finançant la Plateforme africaine de fournitures médicales qui a permis l’achat groupé d’équipements de protection individuelle, et en fournissant 2 milliards d’USD pour l’achat et la distribution de vaccins dans le cadre du réputé programme AVAT.

Informations générales

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine qui se consacre au financement et à la promotion des échanges commerciaux à l’intérieur et à l’extérieur de l’Afrique. Elle met en œuvre des structures novatrices pour fournir des solutions de financement qui soutiennent la transformation de l’architecture du commerce en Afrique et accélèrent l’industrialisation et les échanges intrarégionaux, stimulant ainsi l’expansion économique de l’Afrique.

Afreximbank intervient de longue date en faveur des pays africains en période de crise. Par l’intermédiaire du Dispositif d’atténuation de l’impact de la pandémie sur le commerce (PATIMFA, pour Pandemic Trade Impact Mitigation Facility) lancé en avril 2020, la Banque a décaissé plus de 7 milliards d’USD pour aider les pays membres à gérer l’impact négatif des chocs financiers, économiques et sanitaires causés par la pandémie de COVID-19.