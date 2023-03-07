©Engin Akyurt/ Unsplash

La Banque européenne d’investissement renouvelle son partenariat avec Brabant Water en faveur d’une eau potable salubre et de qualité aux Pays-Bas.

Des travaux de rénovation et d’agrandissement des stations d’épuration et des réseaux de distribution sont prévus, au bénéfice de plus de 2,5 millions d’habitants dans la zone de desserte de Brabant Water.

Le financement vise à préserver la sécurité de l’approvisionnement face aux changements climatiques et à maintenir la bonne qualité actuelle des services.

Brabant Water et le Groupe Banque européenne d’investissement ont renouvelé leur partenariat, qui remonte à 2016, en signant un accord de prêt d’un montant maximal de 200 millions d’EUR. Les fonds couvriront une partie du programme d’investissement 2022-2026 de Brabant Water relatif aux installations de production et de distribution. Brabant Water est la deuxième compagnie des eaux des Pays-Bas ; opérant dans la province du Brabant septentrional, elle dessert environ 2,5 millions de personnes. Ce programme consiste principalement à moderniser les stations de traitement des eaux souterraines et à remettre en état et agrandir les conduites de distribution afin de maintenir la qualité de l’eau au niveau élevé des normes actuelles.

« La plupart des gens ne se rendent pas compte quel degré d’entretien implique la mise à disposition, aux Pays-Bas, d’une eau potable de très haute qualité », a déclaré Kris Peeters, vice-président de la BEI. « Maintenant que les effets des changements climatiques commencent à se faire sentir, la production d’une eau potable propre, fiable et salubre ne fera que gagner en importance. La BEI se félicite d’aider Brabant Water à continuer de livrer une telle eau aux habitants de son bassin hydraulique. »

Rob van Dongen, directeur général de Brabant Water : « Brabant Water se réjouit que l’accord ait permis d’obtenir des financements pour les investissements futurs – des investissements nécessaires pour relever les futurs défis quantitatifs et qualitatifs. »

L’objectif du plan d’investissement est d’améliorer la fiabilité et l’efficacité des services d’approvisionnement en eau de Brabant Water, en modernisant et agrandissant les réseaux de fourniture et de distribution d’eau. Il vise également à améliorer la qualité de l’approvisionnement en eau potable en rénovant les stations de traitement des eaux souterraines existantes et en augmentant leur capacité. Il s’agit du troisième accord de financement signé entre la BEI et Brabant Water.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) octroie des prêts à long terme pour le compte de l’Union européenne. La BEI a pour actionnaires directs les États membres de l’UE – les Pays-Bas détiennent 5,2 % de son capital. Dès lors, elle peut accorder des financements à long terme à l’appui d’investissements de qualité qui contribuent aux grands objectifs de l’Union. En 2022, la BEI a prêté un peu plus de 2 milliards d’EUR en faveur de projets aux Pays-Bas.

Brabant Water est la deuxième compagnie des eaux aux Pays-Bas. La zone qu’elle dessert comprend toutes les communes du Brabant septentrional proprement dit, qui se situe dans la partie sud-est des Pays-Bas, ainsi que la commune de Tholen, dans la province voisine de Zélande.