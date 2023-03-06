Ce programme vise à soutenir plus de 372 milliards d’EUR d’investissements dans toute l’Union européenne.

Les projets d’investissement relevant d’InvestEU porteront sur quatre domaines : les infrastructures durables ; la recherche, l’innovation et la transformation numérique ; les petites et moyennes entreprises ; et les investissements sociaux et les compétences.

Le Groupe BEI, qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et sa filiale le Fonds européen d’investissement (FEI), et la Commission européenne ont organisé aujourd’hui une série de présentations pour lancer le programme InvestEU en Slovénie et mettre en évidence des domaines d’investissement potentiels, susceptibles de bénéficier d’un soutien dans le pays. Doté d’une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR, ce programme d’aide à l’investissement vise à mobiliser plus de 372 milliards d’EUR de financement dans toute l’Europe d’ici 2027. Il permettra de soutenir la mise en œuvre des priorités stratégiques de l’Union européenne telles que le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique et des projets d’intérêt social et général dans les domaines de l’enseignement, de la santé et du logement. Au minimum 30 % de ce financement sera consacré à des investissements destinés à lutter contre les changements climatiques ou à atténuer leurs effets. Le coup d’envoi de cet événement a été donné par Klemen Boštjančič, ministre slovène des finances, Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, et Markus Schulte, conseiller principal de la direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne.

Klemen Boštjančič, ministre slovène des finances : « L’économie slovène a enregistré l’une des reprises les plus rapides après la pandémie, mais nous sommes confrontés à de nouveaux défis. Le gouvernement a adopté un certain nombre de mesures atténuant les effets de la crise énergétique, qui ont déjà eu certains effets positifs, notamment sur les tendances inflationnistes. Les investissements jouent un rôle important dans la stimulation de la croissance et nous mettons en œuvre des investissements dans des projets verts et dans la transition numérique avec nos propres ressources et avec le soutien de divers instruments de l’UE. Le niveau d’investissement doit rester élevé pour assurer la croissance et la productivité, ainsi que les transitions écologique et numérique. Cet objectif pourrait également être atteint par le biais d’InvestEU. Ce programme en est encore à un stade précoce et nous espérons que nos entreprises privées en bénéficieront également dans un proche avenir. Au cours des dernières décennies, la BEI a été un partenaire clé de notre secteur privé et a soutenu nos principaux projets d’infrastructure. Nous attendons de la Banque qu’elle poursuive sa coopération fructueuse, en particulier avec les intermédiaires financiers de Slovénie. Cette coopération est réciproque. Nous pouvons à cet égard souligner nos contributions à certaines initiatives de la BEI, à savoir l’initiative « Résilience économique », le Fonds fiduciaire de la FEMIP et le Fonds de garantie paneuropéen. Ce dernier a été particulièrement important pour élargir l’éventail de l’aide financière d’urgence à nos petites entreprises pendant la période de récession économique due aux répercussions de la pandémie de COVID‑19. »

Markus Schulte, conseiller principal à la Commission européenne : « Le programme InvestEU est un outil essentiel pour atteindre nos objectifs communs, en particulier les transitions écologique et numérique, mais aussi l’autonomie stratégique de l’Union européenne. Grâce à une garantie du budget de l’UE, InvestEU poursuit les efforts déployés par l’Union pour stimuler les investissements en Europe. Il offre de grandes opportunités aux entreprises slovènes. Ensemble, nous pouvons exploiter son plein potentiel pour canaliser les investissements à l’appui d’une croissance durable et créer des emplois de qualité en Slovénie. Je suis ravi d’être présent aujourd’hui à Ljubljana pour son lancement. »

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « Face aux multiples défis auxquels l’Union européenne est actuellement confrontée, nous devons à nos enfants de ne pas confondre les remèdes à court terme avec des solutions à plus long terme. Les transitions numérique et écologique demeurent notre priorité et le meilleur moyen de garantir un approvisionnement en énergie sûr, abordable et sécurisé pour l’Europe et le monde. InvestEU est un programme clé de la Commission européenne, avec le FEI et la BEI en tant que principaux partenaires chargés de sa mise en œuvre, qui contribuera à rendre l’économie plus verte, plus numérique et plus inclusive. Combinant des fonds publics et notre savoir-faire, InvestEU sera un instrument essentiel du financement de projets à fort impact en Slovénie et dans l’Union européenne dans son ensemble. »

Informations générales

Activité du Groupe BEI en Slovénie

La Banque européenne d’investissement intervient en Slovénie depuis 1977, en finançant des projets dont le montant total s’élève à plus de 7,3 milliards d’EUR. Parmi les pays qui ont rejoint l’Union européenne en 2004, la Slovénie représente, pour la BEI, l’un des plus grands volumes de prêt par habitant.

En 2022, la BEI a financé les nouveaux investissements en R-D de MAHLE GmbH dans le pays pour un montant de 42 millions d’EUR. Le projet est axé sur des technologies innovantes dans le domaine des véhicules électriques à batterie, hybrides rechargeables et à pile à combustible.

Depuis sa création, le Fonds européen d’investissement a contribué au financement de projets en Slovénie à hauteur de 348 millions d’EUR dans le cadre de 18 contrats. Ces investissements ont permis de mobiliser environ 1,5 milliard d’EUR de financement et de soutenir plus de 74 000 emplois.

En 2022, les services de conseil de la BEI ont réalisé plus de dix missions actives dans le pays, portant notamment sur l’innovation, l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets, les transferts technologiques et le renforcement des capacités.

Depuis 2006, à eux seuls, les services de conseil Jaspers ont soutenu la préparation de projets d’investissement d’une valeur de plus de 4,5 milliards d’EUR. Dans le même temps, la BEI apporte un soutien sous la forme de conseils au Fonds slovène de développement régional et à SID Banka pour l’application de la taxinomie européenne de la durabilité et le financement d’investissements verts. Des experts de SID Banka et de la BEI unissent également leurs forces pour soutenir le transfert technologique des universités et des instituts de recherche.

À l’avenir, le Groupe BEI entend soutenir particulièrement des projets liés à la transition énergétique, au transport routier et ferroviaire, au logement social et intermédiaire et au déploiement probant d’InvestEU avec l’aide des partenaires de l’UE et des autorités nationales.

À propos du Groupe BEI

La BEI accorde la priorité aux domaines suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites entreprises, infrastructures et cohésion. ElIe collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

Le FEI fait partie du Groupe BEI. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. À ce titre, le FEI contribue à la réalisation des principaux objectifs stratégiques de l’UE, tels que la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transition numérique, l’impact social, les compétences et le capital humain, l’action pour le climat et la durabilité environnementale.

Le programme InvestEU fournit des financements à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une économie durable dans l’Union européenne. Il permet de générer des investissements supplémentaires en lien avec les grandes priorités européennes, telles que le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique et le soutien aux petites entreprises. Le programme InvestEU rassemble tous les outils financiers de l’UE pour soutenir l’investissement en rendant le financement des projets plus simple, plus efficace et plus souple. Le programme, qui s’appuie sur le succès du plan d’investissement pour l’Europe (le plan Juncker), qui a permis d’investir 500 milliards d’EUR de 2015 à 2021, se compose de trois éléments : le Fonds InvestEU qui bénéficie d’une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR à l’appui d’une enveloppe d’au moins 372 milliards d’EUR en investissements supplémentaires, la plateforme de conseils InvestEU et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de plusieurs partenaires financiers avec la BEI comme chef de file, qui distribueront 75 % de la garantie. Les 25 % restants seront déployés par d’autres institutions financières internationales et institutions bancaires nationales.