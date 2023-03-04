©John Adams/ Unsplash

Étape clé du lancement d’un « paquet numérique » Global Gateway en RDC, le financement par BEI Monde soutient l’expansion d’un réseau à fibre optique qui profitera à 2,5 millions de personnes dans l’est de la RDC.

La nouvelle infrastructure permettra à 319 écoles et à 70 hôpitaux de bénéficier d’une couverture internet à haut débit.

Le projet contribue au plan national de transition numérique de la RDC.

Plus de 2,5 millions de personnes vivant dans les régions orientales de la République démocratique du Congo (RDC) bénéficieront d’une connectivité numérique plus rapide, plus économique et plus fiable grâce aux nouveaux investissements dans le réseau à fibre optique déployés par Bandwidth and Cloud Services Group (BCS) et soutenus par la Banque européenne d’investissement (BEI). Dans le cadre de la stratégie « Global Gateway », l’offre positive de l’UE en matière de connexions fiables et durables en collaboration avec les pays partenaires, à savoir la nouvelle infrastructure à fibre optique, permettra à des foyers, à des écoles et à des hôpitaux de profiter de l’internet à haut débit, ouvrant l’accès aux services et à l’information numériques et contribuant à la transition numérique du pays.

Aujourd’hui, à l’occasion du Forum économique de Kinshasa, la BEI et BCS ont signé un accord prévoyant l’octroi de bons de souscription qui permettra à BCS de faire avancer son projet d’installation d’un nouveau réseau dorsal à fibre optique dans les régions de l’est de la RDC. Cet accord fait suite à un financement en quasi-fonds propres d’un montant de 10 millions d’USD accordé par BEI Monde, la branche du Groupe BEI spécialisée dans les partenariats internationaux et le financement du développement. Les ressources mises à disposition répondent aux besoins de financement immédiats de BCS pour soutenir sa croissance rapide et à long terme.

Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Nous sommes très heureux de franchir cette étape avec BCS, dans le cadre de l’engagement de la Banque européenne d’investissement à accélérer la transition numérique en République démocratique du Congo et dans toute l’Afrique. Les technologies numériques constituent un moteur d’équité, d’inclusion et de croissance si puissant que l’UE en a fait un pilier de notre stratégie Global Gateway. L’expansion de l’infrastructure à fibre optique permettra aux populations, écoles et hôpitaux locaux de bénéficier du haut débit mobile, et ouvrira ainsi de nouvelles possibilités pour l’éducation, les entreprises, l’emploi, et les soins de santé. »

Yonas Maru, fondateur et directeur général de BCS Group : « Il s’agit d’une étape importante pour notre mission consistant à fournir une connectivité numérique rapide, de haute qualité et abordable dans les zones mal desservies de la RDC et dans toute l’Afrique orientale, centrale et australe. La poursuite de notre partenariat avec la BEI nous permet de continuer à mettre en œuvre nos plans d’expansion de la fibre optique visant à poser plus de 20 000 kilomètres d’infrastructures numériques, dont 12 000 kilomètres sur le territoire de la RDC. Cela permettra d’enregistrer des progrès significatifs dans la mise en œuvre du protocole d’accord entre la RDC et BCS qui prévoit de raccorder plus de 1 900 écoles, 1 640 hôpitaux publics et institutions étatiques au réseau dorsal de BCS et à l’infrastructure urbaine à fibre optique. En contrepartie, la RDC a accepté de renoncer à la redevance par kilomètre pour la fibre, et d’accorder des droits de passage sur toutes les infrastructures publiques : chemins de fer, poteaux électriques, rivières et lacs. Chez BCS, nous sommes ravis de participer à la trajectoire de l’Afrique vers la connectivité régionale et nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre notre partenariat avec la BEI. »

Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux : « Ce réseau à fibre optique illustre parfaitement la stratégie Global Gateway de l’UE, qui vise à connecter les populations de nos pays partenaires à l’aide d’infrastructures fiables et durables. Il transformera la vie de plus de 2,5 millions de Congolais, en raccordant des structures essentielles comme les hôpitaux et les écoles à l’internet à haut débit. Grâce à Global Gateway, l’UE continuera à aider les pays partenaires d’Afrique centrale à améliorer leur réseau numérique, afin d’ouvrir de nouvelles perspectives pour les familles comme pour les entreprises. »

Des connexions plus rapides pour davantage d’habitants dans toute la RDC

L’investissement de BCS soutenu par la BEI permettra de raccorder des zones actuellement mal desservies par les télécommunications haut débit. Un meilleur accès à internet ouvrira de nouvelles possibilités pour les entrepreneurs locaux et favorisera la création d’emplois. De même, le raccordement de 319 écoles et 70 hôpitaux et centres de santé améliorera l’éducation et la santé publique.

Cet investissement permettra aux régions touchées par des conflits de bénéficier d’une meilleure couverture mobile à large bande et de communications fiables.

BCS Group a obtenu un financement à long terme auprès de la BEI. Celui-ci s’inscrit à la suite d’un financement de 18 millions d’USD octroyé en 2018 et vient prolonger la collaboration entre la BEI et la société.

Ce financement permettra la pose de 1 200 km de fibre sur les 20 000 km que BCS prévoit d’installer en Afrique australe, centrale et orientale ces trois prochaines années.

Le Forum économique de Kinshasa a réuni Felix Tshisikedi, président de la République démocratique du Congo, Emmanuel Macron, président de la France, Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux, et Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, pour un examen des possibilités de coopération stratégique et de poursuite du partenariat.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

Au cours de la dernière décennie, la BEI a fourni plus d’un milliard d’EUR pour des investissements dans le secteur africain des télécommunications, dans le cadre de projets des secteurs public et privé portant sur la fibre optique, les centres de données et l’identification électronique (e-ID).

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser un partenariat fort et ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de BCS Group

Bandwidth and Cloud Services Group (BCS) est un fournisseur de gros de bande passante internet respectant la neutralité du réseau, présent dans les régions d’Afrique orientale, centrale et australe. Il offre des services internet de gros, de transmission par fibre et de construction aux opérateurs mobiles, aux fournisseurs de services internet, aux fournisseurs de contenu et aux fournisseurs de réseaux sociaux. Intervenant en Angola, en République démocratique du Congo (RDC), au Kenya, au Rwanda, en Ouganda, en Zambie, au Zimbabwe, au Mozambique et au Malawi, BCS dessert également l’Éthiopie, le Botswana, le Burundi, la Namibie et le Soudan du Sud à leurs points frontières respectifs.

Bandwidth and Cloud Services est une entreprise de télécommunications panafricaine spécialisée dans la connectivité par fibre optique, dont les solutions de connectivité bénéficient à quelque 80 millions d’utilisateurs finals grâce à un réseau s’étendant sur plus de 12 500 km.