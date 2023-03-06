©Zbynek Burival/ Unsplash

L’Italie projette de construire jusqu’à 26 centrales photovoltaïques d’une puissance installée totale de 255 MW au maximum sur l’ensemble de son territoire.

Une fois opérationnelles, ces centrales produiront environ 470 GWh/an d’électricité renouvelable, ce qui permettra de répondre à la demande annuelle de plus de 190 000 ménages.

La BEI, en tant que bailleur de fonds de référence, apportera environ 120 millions d’EUR de financement à long terme. CA-CIB et Natixis CIB participent à l’opération en tant qu’arrangeurs principaux mandatés pour la structuration, teneurs de livres, banques de couverture et coordinateurs de prêts verts. Natixis CIB est également l’unique souscripteur dans cette opération. CA-CIB intervient également en tant que banque associée et Crédit Agricole Italia en tant que banque comptable.

La Banque européenne d’investissement (BEI), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Milan Branch (CA-CIB), Natixis Corporate and Investment Banking (Natixis CIB) et Reden ont conclu un accord portant sur une opération de financement de quelque 264 millions d’EUR à l’appui d’un des plus grands projets photovoltaïques en Italie.

Concrètement, l’opération permettra de financer la construction et l’exploitation, dans toute l’Italie, de 26 centrales photovoltaïques au maximum (11 dans le sud, 8 dans le nord et 7 au centre du pays), d’une puissance totale installée de 255 MW.

Toutes les centrales seront opérationnelles d’ici le premier trimestre 2025 et produiront environ 470 GWh/an d’électricité renouvelable, ce qui permettra de répondre à la demande annuelle de plus de 190 000 ménages italiens et de contribuer ainsi à la réalisation des objectifs du pays en matière de production d’énergie renouvelable. En outre, on estime que sur leur durée de vie, ces installations photovoltaïques contribueront à éviter progressivement l’émission d’environ 3,3 millions de tonnes de CO 2 .

La plupart des centrales photovoltaïques bénéficieront d’incitations tarifaires conformément au décret FER 1 car elles seront construites sur des terrains industriels, générant ainsi des recettes contractuelles pendant 20 ans. S’agissant des installations restantes, qui seront érigées sur des terres agricoles, l’emprunteur Reden Development Italy devrait signer des contrats d’achat d’énergie à long terme ou vendre l’électricité sur le marché.

Ce financement est considéré comme un « prêt vert », selon les Principes applicables aux prêts verts promus par la Loan Market Association (LMA). Il représente une référence importante pour le secteur car il s’agit de l’un des plus grands projets photovoltaïques entièrement nouveau en Italie, qui combine des incitations tarifaires, des contrats d’achat d’énergie à long terme et des recettes commerciales.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « En tant que banque européenne du climat, la BEI se réjouit de cofinancer la réalisation de l’un des plus grands projets photovoltaïques entièrement nouveau d’Italie, qui contribuera à produire suffisamment d’énergie renouvelable pour répondre à la demande annuelle de plus de 190 000 ménages. Cette opération témoigne une fois de plus de la ferme volonté de la BEI de soutenir la mise en œuvre du plan RepowerEU et de faire de l’Europe le premier continent neutre en carbone au monde. »

Thierry Carcel, président de Reden Solar : « Suite à notre décision stratégique d’entrer sur le marché italien en 2021, ce premier financement de Reden en Italie confirme notre ambition résolue de renforcer notre présence dans le pays et de contribuer activement à sa transition énergétique verte. Avec le soutien du Groupe, notre équipe, basée à Rome et dirigée par Luca Crisi, gérera la construction et l’exploitation de ces centrales. Ils travaillent déjà sur des projets avancés supplémentaires visant une puissance installée de 1 GW en Italie à l’horizon 2027. »

Jamie Mabilat, responsable pays de CA-CIB en Italie : « En tant que banque partenaire privilégiée de Reden, CA‑CIB se réjouit de soutenir l’expansion de l’entreprise sur le marché italien et son ambitieux plan de croissance. Cette opération démontre notre engagement fort en faveur de la transition énergétique et illustre notre position de leader sur le marché des prêts verts. Nous tenons également à remercier l’équipe de direction de Reden pour la confiance qu’elle nous a témoignée en mandatant CA-CIB pour mener à bien cette très importante opération. »

Guido Pescione, responsable pays de Natixis CIB - bureau de Milan : « Nous sommes fiers d’avoir été mandatés en tant que souscripteur unique dans cette toute première initiative de Reden en Italie. Cette opération remarquable illustre en outre les efforts que déploie Natixis pour soutenir le développement des énergies renouvelables dans un contexte de transition écologique et de respect des valeurs de l’environnement et de la durabilité. »

Toutes les centrales seront entièrement détenues par l’emprunteur « Reden Development Italy Srl », qui fait partie de Reden Solar Group, récemment acquis par Mandel Consortium, qui est détenu en majorité par Macquarie, un fonds d’investissement de rang mondial. Reden, par l’intermédiaire de sa filiale italienne « Reden Solar Italy Srl », se chargera également des travaux de construction et des activités d’exploitation-maintenance.

Les principaux conseillers dans le cadre de cette opération sont Legance – Avvocati Associati (conseils juridiques), EOS Consulting Spa (conseils techniques), Willis Towers Watson Ltd (conseils en matière d’assurances) et PWC Business Services Srl (auditeur de modèles).

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). Entre 2019 et 2022, le Groupe BEI a fourni plus de 46 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Italie.

À propos de REDEN

Reden est un producteur indépendant d’énergie photovoltaïque renouvelable, qui se consacre à la conception, la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques en France et à l’étranger. Fondée en 2008, au cœur du département français de Lot-et-Garonne, REDEN possède et exploite près de 800 MW de puissance installée et emploie plus de 150 personnes dans huit pays. Ses valeurs de bienveillance, d’éthique, d’engagement et de professionnalisme sont au cœur des activités du groupe. Depuis juillet 2022, Macquarie Asset Management, en consortium avec British Columbia Investment Management Corporation (BCI) et MEAG, accompagne le Groupe dans sa nouvelle phase de croissance.

À propos de CA-CIB

Crédit Agricole CIB est l’entité dédiée à la banque d’entreprise et d’investissement du Groupe Crédit Agricole, le 10e groupe bancaire mondial en termes de total de bilan (The Banker, juillet 2022). Plus de 8 900 employés à travers l’Europe, les Amériques, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique accompagnent les clients de CA‑CIB, répondant à leurs besoins financiers dans le monde entier. Crédit Agricole CIB offre à son importante clientèle d’entreprises et d’institutions un large éventail de produits et de services dans les domaines de la finance structurée, des marchés de capitaux, de la banque d’investissement, de la banque commerciale et du commerce international. La Banque fait figure de pionnière dans le secteur du financement climatique et de chef de file dans ce segment avec une offre complète pour tous ses clients. Crédit Agricole CIB bénéficie de la solidité financière et de l’excellente notation du Groupe (Standard & Poor’s : A+, Moody’s : Aa3, Fitch : A+).

À propos de Natixis Corporate & Investment Banking

Natixis Corporate & Investment Banking est une institution financière mondiale de premier plan qui fournit des services de conseil, de banque d’investissement, de financement, de banque d’entreprise et de marchés des capitaux aux entreprises, aux institutions financières, aux promoteurs financiers et aux organisations souveraines et supranationales dans le monde entier. Nos équipes d’experts dans 30 pays conseillent leurs clients en matière de développement stratégique, les aident à étendre et à transformer leurs activités, et à maximiser leur impact positif. Nous sommes résolus à soutenir la transition environnementale en alignant notre bilan de financement sur une trajectoire de + 1,5 °C d’ici 2050. Dans le cadre de la division Global Financial Services du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France via les réseaux de détail Banque Populaire et Caisse d’épargne, Natixis CIB bénéficie de l’assise financière et de la bonne notation du Groupe (Standard & Poor’s : A, Moody’s : A1, Fitch : A+, R&I : A+).