Le parc éolien de Buniel, dans la province de Burgos, aura une puissance installée de 100 MW et produira de l’énergie propre pour alimenter 69 700 foyers.

Il deviendra l’un des plus grands parcs éoliens de Castille et León et évitera le rejet de 90 000 tonnes de CO 2 par an.

Ce projet contribuera au plan REPowerEU qui vise à mettre fin à la dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations de combustibles fossiles russes et à accélérer la transition écologique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt vert de 55 millions d’EUR en faveur d’une coentreprise composée d’Iberdrola (75 %) et de Caja Rural de Soria (25 %), qui appuiera l’installation d’un des plus grands parcs éoliens de Castille et León.

Le parc éolien de Buniel, situé dans la province de Burgos, disposera d’une puissance installée de quelque 100 mégawatts (MW) et sera en mesure d’alimenter 69 700 foyers en énergie propre. L’énergie renouvelable ainsi produite permettra d’éviter le rejet de 90 000 tonnes de CO 2 par an.

Cette nouvelle centrale éolienne représentera un investissement total d’environ 100 millions d’EUR. Ce site deviendra un atout économique pour les municipalités rurales de la région et créera jusqu’à 200 emplois durant sa phase de construction et une dizaine de postes pendant son exploitation.

Il se situera en Castille et León, l’une des régions considérées par l’Union européenne (UE) comme relevant de l’objectif de cohésion. Par conséquent, il contribuera à la réalisation de l’objectif de développement régional de la BEI, qui donne la priorité aux projets dans les régions dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

« Nous sommes heureux de financer ce parc éolien qui est unique à bien des égards et qui offrira une puissance installée totale d’environ 100 mégawatts », a déclaré Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI. « Le parc éolien appuiera les objectifs de l’Espagne et de l’Europe en matière d’action pour le climat, tout en agissant en tant que moteur économique et vecteur d’emploi en Castille et León, une région relevant de l’objectif de cohésion. »

Pour sa part, Mario Ruiz-Tagle, PDG d’Iberdrola Espagne, a souligné que « l’Espagne dispose d’un grand potentiel en matière d’énergie renouvelable et, grâce à des initiatives comme celle-ci, nous contribuons à ce que notre pays soit une référence dans ce secteur, en facilitant des investissements qui favorisent la transition vers une économie moins dépendante des combustibles fossiles, tout en contribuant à la croissance économique et à l’emploi ».

Carlos Martínez Izquierdo, président de Caja Rural de Soria, qui est également président de l’entreprise promotrice du parc éolien, a insisté sur « l’importance d’avoir une présence au sein de l’économie “ancrée dans le territoire”, par l’intermédiaire des énergies renouvelables. En outre, il s’agit d’un secteur dans lequel Caja Rural possède déjà une expérience de plus de 25 ans, qui a débutée à Soria. Investir dans la “liberté énergétique” nous rend plus stables économiquement en tant que pays, ce qui est d’autant plus évident dans cette situation géopolitique défavorable, qui a fait de l’approvisionnement en énergie propre et locale une priorité immédiate ». Il a également ajouté que « les éoliennes ont été conçues et fabriquées pratiquement dans leur intégralité en Espagne, et assemblées en Castille et León, plus précisément à Ágreda (Soria) ».

Cet investissement répondra aux priorités des politiques énergétiques de l’UE et de l’Espagne. D’une part, il contribuera au plan REPowerEU de la Commission européenne, présenté en mai 2022, qui vise à accélérer la transition écologique et à mettre fin à la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles russes. D’autre part, le projet contribuera au niveau national à la réalisation de l’objectif espagnol en matière d’énergie renouvelable, qui a été fixé à 42 % à l’horizon 2030 dans le Plan national en matière d’énergie et de climat (PNEC) pour la période 2021-2030.

Le présent financement peut être considéré comme un « prêt vert » de la BEI, étant donné qu’il s’agit d’un prêt admissible à 100 % au titre de l’action pour le climat et des énergies renouvelables. Sur le marché des prêts verts, ce financement présente des caractéristiques qui le rendent pleinement conforme aux exigences définies dans le programme d’obligations climatiquement responsables (OCR) de la BEI. Il est donc susceptible d’être alloué à son portefeuille d’opérations de prêt financées grâce à l’émission de ces obligations.

Informations générales

La BEI et la sécurité énergétique

Au cours de la dernière décennie, le Groupe Banque européenne d’investissement a consacré près de 106 milliards d’EUR au secteur européen de l’énergie. Ces investissements indispensables aident désormais l’Europe à surmonter la crise provoquée par la réduction soudaine de l’approvisionnement en gaz russe. Rien qu’en 2022, le soutien financier auquel la BEI s’est engagée a atteint au total plus de 17 milliards d’EUR à l’appui de projets en matière d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables, de production d’électricité et de stockage au sein de l’UE, contribuant ainsi à renforcer la résilience de l’économie européenne.

En octobre 2022, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter les volumes de financement du Groupe dans le domaine des énergies propres à des niveaux inégalés afin de soutenir l’objectif du plan REPowerEU visant à mettre un terme à la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles russes. Au cours des cinq prochaines années, 30 milliards d’EUR supplémentaires seront investis, en plus du soutien déjà solide de la BEI au secteur européen de l’énergie. Il est estimé que l’enveloppe spécifique du plan REPowerEU mobilisera 115 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires d’ici à 2027, ce qui contribuera considérablement à l’indépendance énergétique de l’Europe et à l’objectif du Groupe BEI de mobiliser 1 000 milliards d’EUR au cours de cette décennie pour le financement de la lutte contre les changements climatiques.

De plus amples informations sur le soutien de la BEI au secteur de l’énergie sont disponibles ici. Pour connaître les derniers projets que la Banque a financés dans le domaine de l’énergie, veuillez cliquer ici.

Iberdrola réaffirme sa position de chef de file mondial en matière de financement vert

Iberdrola continue sa progression eu égard à sa stratégie de durabilité, qui repose sur l’électrification de l’économie, la lutte contre les changements climatiques et la création de richesses et d’emplois dans les régions concernées.

Grâce au présent prêt, la compagnie d’électricité continue de renforcer sa position de chef de file en matière de financement durable. À fin septembre 2022, le montant net de la dette d’Iberdrola s’élevait à 44,293 milliards d’EUR. L’opération actuelle en obligations vertes représente plus de 16 milliards d’EUR. Les lignes de crédit ESG représentent environ le même montant, les billets de trésorerie 5 milliards d’EUR et les prêts et financements structurés quelque 3 milliards d’EUR. L’ensemble de ces volumes répondent à l’objectif de durabilité.

Les projets qui bénéficient des ressources obtenues grâce à ce type de placements respectent les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies suivants, sur lesquels Iberdrola concentre ses efforts : ODD 7 (Énergie propre et d’un coût abordable) et ODD 13 (Lutte contre les changements climatiques).