Lancé en août 2020 dans le cadre du Plan de Relance Tourisme, mené conjointement par la Banque des Territoires et Bpifrance, le fonds France Investissement Tourisme 2 (FIT 2) a pour objectif de soutenir le redéploiement des PME et ETI françaises du secteur touristique, dans leur rebond post-crise sanitaire. Doté initialement de 186 millions d’euros, l’opération de ré-abondement de 54 millions d’euros, à laquelle participent les souscripteurs historiques, permet de porter la taille globale du fonds à 240 millions d’euros et ainsi de poursuivre les investissements sur l’année 2023.

Un fonds dédié au soutien et au redéploiement des entreprises du secteur du tourisme et des loisirs

FIT 2 est un fonds sectoriel dédié au tourisme et aux loisirs. Lancé en août 2020 en réponse à la crise sanitaire, le dispositif est porté par la Banque des Territoires, Bpifrance, qui en assure également la gestion, et la Banque Européenne d’Investissement (BEI).

Ce fonds vise à soutenir les exploitants touristiques ayant subi un choc conjoncturel lié à l’impact de la crise sanitaire, en favorisant des opérations de capital développement et en facilitant ainsi leur rebond. Il peut également intervenir sur des opérations de consolidation.

Le fonds s’adresse aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) de plus de 3 ans, réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 3 millions d’euros et qui étaient rentables avant la crise sanitaire. FIT 2 réalise des investissements minoritaires, en fonds propres et quasi-fonds propres, pour des montant allant de 500 000 euros à 10 millions d’euros, selon la taille et le potentiel de développement de la société.

Les principaux secteurs d’activité ciblés sont les suivants : (i) l’hébergement (hôtellerie, hôtellerie de plein air, auberges de jeunesse, hébergements insolites, etc.), (ii) les activités de loisirs(salles de sport, jardins botaniques, parcs de loisirs, location de bateaux, etc.), (iii) la restauration (rapide, traditionnelle, hybride) , (iv) les agences de voyages et transports touristiques (agences de voyages, tour-opérateurs, etc.) et (v) les solutions à destination du tourisme (yield-management, digitalisation des tâches de back-office, etc.).

156 millions d’euros déjà déployés pour accompagner les entreprises du tourisme

Depuis sa création, FIT 2 a accompagné 44 sociétés et a réalisé 54 opérations pour un montant total investi de 156 millions d’euros en date du 31 décembre 2022.

Le portefeuille du fonds est composé à 45% de sociétés issues du secteur de l’hébergement, à 25% des activités de loisirs, à 16% de la restauration, à 9% des voyagistes et à 5% du secteur des solutions pour le tourisme.

Les investissements de FIT 2 ont notamment permis, dans un premier temps, de renforcer les fonds propres des PME et ETI afin de leur permettre de traverser la crise, puis de les accompagner dans leur redéploiement grâce à des opérations de capital développement en vue d’accélérer le rebond de leur activité.

Le fonds FIT 2 peut également intervenir sur des opérations de réinvestissements. C’est notamment le cas pour 8 sociétés du portefeuille (Groupe Bourdoncle, Groupe Touriste, Arkose, Voyageurs du monde, Urban Loisirs, Experimental Group, Groupe WS et Outsite), qui ont bénéficié de fonds complémentaires principalement pour des opérations de réinvestissements offensifs.

54 millions d’euros supplémentaires pour une action renforcée

Compte tenu d’un rythme de déploiement très soutenu, la Banque des Territoires, Bpifrance et la Banque européenne d’investissement ont décidé de porter la taille du fonds à 240 millions d’euros, soit 54 millions d’euros de ré-abondement, et de renouveler leur confiance à Bpifrance, gestionnaire de FIT2.

La Banque des Territoires et Bpifrance participent à l’opération dans la continuité de leur engagement entamé en août 2020, notamment dans le cadre du Plan de Relance Tourisme. De son côté, la participation de la BEI entre dans le cadre de la contribution du Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (FEIS) du Plan d’investissement pour l’Europe (appelé également plan Juncker).

Cette opération devrait permettre de réaliser une année d’investissements supplémentaires dont l’objectif reste similaire : accélérer le rebond des exploitants touristiques en favorisant des opérations de capital-développement. L’ambition de FIT 2 est de rallier des co-investisseurs sur ce segment afin de créer un effet d’entraînement et de poursuivre le regain de confiance des investisseurs à cet écosystème. Au-delà de l’apport financier proposé, Bpifrance propose également des missions de conseil sur-mesure dont les deux principaux piliers sont la digitalisation et la prise en compte des enjeux environnementaux.

« Nous sommes fiers d’avoir accompagné au cœur de la Covid-19 ces différentes sociétés de toute taille et des différents métiers du tourisme. Le rebond qu’elles ont connu en 2022 nous a largement confortés dans notre thèse de résilience du secteur. Le ré-abondement du fonds va nous permettre de continuer à accompagner les entreprises du secteur dans leurs projets de développement pour renforcer cette filière française d’excellence. », témoigne Serge Mesguich, Directeur du fonds France Investissement Tourisme 2 de Bpifrance.

« Par ce nouvel apport au fonds FIT 2, la Banque des Territoires confirme son attachement au secteur du Tourisme, vecteur privilégié de la création d’activités dans les territoires et axe privilégié pour la réalisation de sa mission de développement du pays. La Banque des Territoires renforce en outre son partenariat avec Bpifrance, l’action des deux entités étant parfaitement complémentaires : l’investissement dans l’immobilier pour la Banque des Territoires, dans les entreprises pour Bpifrance », témoigne Antoine Troesch, Directeur de l’investissement de la Banque des Territoires.

« Nous sommes très satisfaits de voir le succès rencontré par le déploiement de ce fonds d’investissement. Il s’agit d’un instrument financier innovant pour soutenir des PME du secteur du tourisme fortement impactées par la crise sanitaire, et dans lequel la BEI a pu s’engager grâce au soutien du Fonds Européen des Investissements Stratégiques ou « Plan Juncker » », témoigne Jochen Von Kameke, Chef d’Unité Instruments Financiers de la Banque Européenne d’Investissement.

Intervenants :

Banque des Territoires : Christophe des Roseaux

Christophe des Roseaux Bpifrance Participations : Serge Mesguich, Pierre Bollengier

Serge Mesguich, Pierre Bollengier BEI : Jochen Von Kameke

Exemples d’opérations par typologie d’intervention

Renforcement des fonds propres / soutien d’un acteur clé : Potel et Chabot est un traiteur de référence international dans le secteur de l’événementiel haut de gamme et leader du secteur en Ile de France. Le Groupe a connu en 2020 une baisse drastique de son chiffre d’affaires, divisé par 4 par rapport au niveau de 2019. FIT 2 est entré au capital de Potel et Chabot en mai 2021 afin de reconstituer les fonds propres aux côtés des actionnaires historiques. Cette intervention, combinée aux efforts des banquiers, a permis à la société de passer cette période difficile et de connaître un rebond significatif en 2022.

« Je suis ravi du soutien apporté via le fonds FIT 2 qui a permis au groupe de poursuivre sa trajectoire de transformation, de réaliser une année historique en termes de chiffres d’affaires et d’Ebitda en 2022, et d’asseoir les bases de son développement futur » se félicite Alain Postic, Président du groupe Momense qui regroupe les marques Potel et Chabot et Saint Clair.

Consolidation / stratégie de croissance externe : FIT2 a investi en juillet 2020 dans le groupe Voyageurs du monde, spécialiste du voyage d’aventures et du voyage sur-mesure afin de renforcer les fonds propres de la société. Un nouvel investissement significatif a ensuite eu lieu en avril 2021 dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital de 130 millions d’euros afin d’accélérer le développement du groupe tout en intégrant les enjeux ESG propres à ce secteur. La société a ainsi pu réaliser en mai 2022 l’acquisition de la société d’origine autrichienne Eurofun Group (chiffre d’affaires de 80 millions d’euros en 2019), qui est le leader européen des voyages à vélos. Le groupe Voyageurs du Monde a ainsi renforcé sa présence sur un segment d’activité peu émetteur de gaz à effets de serre, en Europe, moins sensible aux effets des crises sanitaires tout en développant sa présence sur les marchés internationaux.

Stratégie de croissance organique : FIT 2 a investi en 2022 dans la société Parc Animalier de Sainte Croix. Ce parc animalier avant-gardiste, unique dans son domaine, souhaite reconnecter l’homme à la nature à travers des valeurs fortes et un engagement pour la préservation de la biodiversité. Les séjours dans les 46 lodges nichés au cœur du parc animalier ont fait du domaine une destination nature d’exception à dimension européenne (proximité Luxembourg, Belgique, Allemagne, Suisse) dans le respect du bien-être animalier (animaux en semi-liberté). L’investissement de FIT 2 a permis l’aménagement de nouveaux lodges dans le respect de son environnement ainsi qu’une offre complémentaire de restauration sur le site.

« Depuis 2022, notre collaboration avec les membres représentants le fonds France Investissement Tourisme 2 au sein du conseil stratégique de Ste Croix est une véritable plus-value pour le développement de l’entreprise. Avec les experts de la BPI nous coconstruisons l’avenir du parc dans le respect de notre raison d’être. » témoigne Laurent Singer, Président du Parc Animalier de Sainte-Croix.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement :

Depuis 2019, la BEI accélère sa transformation en banque du climat en s’engageant à consacrer à partir de 2025 au moins 50% de ses financements à des investissements contribuant à la lutte contre le changement climatique et l’atténuation de ses effets. En 2022, elle a déjà largement atteint cet objectif en France, où elle a consacré plus des deux tiers de ses 8,4 milliards d’euros d’investissements à des projets dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique des bâtiments ou encore le développement des mobilités durables.

À propos de Bpifrance :

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

À propos la Banque Des Territoires :

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.