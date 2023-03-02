© DR

La Banque européenne d’investissement (BEI) participera à la 5e Conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés (LDC5), qui se tiendra du 5 au 9 mars à Doha, au Qatar.

La BEI y sera représentée par son vice-président Thomas Östros, qui ouvrira le Forum du secteur privé et participera aux débats sur la transformation structurelle. Conjointement avec la direction générale des partenariats internationaux de la Commission européenne, la Banque organisera en outre une table ronde de haut niveau sur le thème « Global Gateway : investir dans la santé des personnes ».

BEI Monde, la nouvelle branche du Groupe BEI spécialisée dans le développement, annoncera également, aux côtés de ses partenaires, un soutien au développement du secteur privé et à des projets porteurs de changement dans les pays les moins avancés, comme la Gambie et la Guinée-Bissau. Ces projets, qui seront mis en œuvre dans les secteurs de l’énergie verte, des transports et de l’eau, viendront appuyer la stratégie Global Gateway de l’UE, qui vise à mobiliser environ 300 milliards d’EUR pour des investissements durables dans le monde.

Thomas Östros, vice-président de la BEI, s’exprimant en amont de la conférence : « Les multiples crises et conflits qui secouent actuellement différentes parties du monde ne doivent pas nous empêcher d’atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies et d’accompagner les pays les moins avancés sur la voie de la prospérité et de la résilience. Pour favoriser une croissance durable et créer des emplois, il est essentiel de nouer des partenariats avec le secteur privé. En collaboration avec nos partenaires de l’Équipe Europe et conformément à la stratégie Global Gateway de l’UE, nous nous engageons à mobiliser des investissements à long terme qui permettront d’ouvrir des possibilités et d’améliorer la vie des citoyens dans le monde entier. »

María Shaw Barragán, responsable des opérations de prêt en Afrique, en Asie, dans le Pacifique et en Amérique latine au sein de BEI Monde : « Nous sommes présents à ce sommet de l’ONU parce que nous voulons aider à concrétiser des projets porteurs de changement dans les pays et les communautés qui en ont le plus besoin. La pauvreté, la faim et la maladie menacent la prospérité des communautés. Un grand nombre d’entre elles sont également particulièrement vulnérables aux changements climatiques. Mais si nous travaillons ensemble, en partenariat, pour promouvoir le développement économique et des infrastructures durables, ces défis pourront être surmontés. »

Au cours de la conférence, BEI Monde mettra particulièrement l’accent sur l’importance de parvenir à une couverture sanitaire universelle, une préoccupation qui sera le thème de la table ronde organisée conjointement avec la Commission européenne. Cette manifestation parallèle sera l’occasion d’examiner les moyens d’améliorer l’accès aux services de santé, aux médicaments essentiels, aux diagnostics, aux vaccins et à d’autres technologies pour la santé, notamment grâce à de nouveaux partenariats internationaux créés dans le cadre de Global Gateway, y compris avec l’Organisation mondiale de la santé. Elle mettra notamment en lumière les ponts créés entre l’initiative de l’Équipe Europe consacrée à la fabrication et à la mise à disposition de vaccins, de médicaments et de technologies pour la santé en Afrique et le Partenariat pour la fabrication de vaccins en Afrique de l’Union africaine.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l'activité est destinée à accroître l'impact des partenariats internationaux et du financement du développement.