Le vice-président de la BEI confirme l’engagement de la Banque à soutenir le développement de l’hydrogène vert auprès du président William Ruto

Conclusion d’un nouvel accord sur l’élaboration et le déblocage d’investissements visant à produire de l’hydrogène vert à partir d’énergies renouvelables

La BEI et le Kenya vont identifier des projets potentiels d’investissement dans l’hydrogène vert

Cette nouvelle coopération dans l’hydrogène vert fait suite à quatre décennies de soutien de la BEI au secteur des énergies renouvelables au Kenya

La Banque européenne d’investissement (BEI), plus grande banque multilatérale au monde et chef de file mondiale des bailleurs de fonds dans les énergies renouvelables, renforcera son soutien aux investissements dans le secteur de l’hydrogène vert au Kenya.

Thomas Östros, vice-président de la BEI, et le Njuguna Ndung’u, secrétaire de cabinet au Trésor national du Kenya et à la planification économique, ont signé une déclaration conjointe sur l’hydrogène propre renouvelable à la suite de discussions sur les investissements dans l’hydrogène vert qui se sont tenues avec William Ruto, président de la République du Kenya.

« Le Kenya possède parmi les meilleures sources d’énergie renouvelable au monde si les composantes de stockage avaient atteint le même stade de développement. La voie à suivre jusqu’au stockage recèle le potentiel de développer l’hydrogène vert afin de parvenir à une croissance durable, verte et inclusive. L’accord signé ce jour s’appuie sur des décennies de coopération étroite avec la Banque européenne d’investissement à l’appui des énergies renouvelables dans tout le Kenya. Ensemble, nous élaborerons des projets qui favoriseront le développement de l’hydrogène vert dans le cadre de la feuille de route Énergie du Kenya à l’horizon 2040 », a déclaré Njuguna Ndung’u, secrétaire de cabinet au Trésor national du Kenya et à la planification économique.

« L’énergie éolienne et solaire peut être exploitée au Kenya pour produire de l’hydrogène vert et fournir une électricité abordable au service du développement économique et de la croissance industrielle. La déclaration conjointe du Kenya et de la Banque européenne d’investissement permettra de mieux comprendre comment identifier, structurer, débloquer et mettre en œuvre de manière optimale les investissements dans le domaine de l’hydrogène vert. Le développement de l’hydrogène vert au Kenya pourrait permettre au pays de répondre à 100 % de ses besoins énergétiques avec une énergie propre », a déclaré Davis Chirchir, secrétaire de cabinet au ministère de l’énergie.

« Dans le cadre de l’Équipe Europe, la Banque européenne d’investissement est prête à renforcer la coopération afin de favoriser les investissements du secteur public et du secteur privé qui utilisent les ressources éolienne, solaire et géothermique pour produire de l’hydrogène vert, lutter contre les changements climatiques et appuyer le développement économique au Kenya. Nos experts dans les domaines de l’énergie et de la finance du bureau régional de la BEI à Nairobi et du siège de la Banque travailleront en étroite collaboration avec des partenaires kenyans afin d’identifier et de mettre en place de nouveaux projets dans les énergies renouvelables et débloquer la construction d’infrastructures de production d’hydrogène », a précisé Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

« L’Union européenne et le Kenya se sont engagés à relever le défi des changements climatiques et à accroître le recours aux énergies renouvelables. Le nouvel accord entre la BEI, la banque de l’UE, et le Kenya accélérera le recensement des projets et les investissements dans le secteur de l’hydrogène vert au Kenya. Il permettra en outre d’exploiter les énergies renouvelables afin d’apporter une énergie abordable et durable », a déclaré Henriette Geiger, ambassadrice de l’Union européenne au Kenya.

Le nouvel accord renforcera la coopération visant à soutenir la mise en place des aménagements liés à l’hydrogène vert au Kenya.

La BEI prévoit de mobiliser dans un premier temps 1,8 million d’EUR d’aides non remboursables de l’Union européenne et d’étudier la possibilité d’accorder des prêts pour des investissements plus importants liés à l’hydrogène vert.

Au cours de la dernière décennie, la BEI a apporté plus de 5,3 milliards d’EUR à des investissements dans le secteur de l’énergie dans toute l’Afrique, dont 418 millions d’EUR à des investissements dans la géothermie, l’éolien et le solaire ainsi qu’à des investissements dans le réseau au Kenya.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.