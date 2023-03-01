Les orphelinats ukrainiens de type familial, coordonnés par la Fondation Olena Zelenska, ont reçu 800 000 EUR de l’Institut BEI, la branche philanthropique du Groupe BEI.

Ce don soutiendra plus de 2 000 enfants vivant actuellement dans 280 orphelinats de ce type dans six régions d’Ukraine.

Les familles d’accueil recevront tout ce dont elles ont besoin pour les enfants, notamment des appareils ménagers, des produits d’hygiène, du linge de lit, de la vaisselle et des réservoirs d’eau, des générateurs, des appareils de chauffage, des couvertures chauffantes et des sacs de couchage pour les garder au chaud cet hiver, ainsi que des ordinateurs portables et d’autres équipements éducatifs.

L’Institut BEI, le bras philanthropique du Groupe Banque européenne d’investissement, a fait un don de 800 000 EUR à l’appui des orphelinats de type familial, coordonnés par la Fondation Olena Zelenska, une organisation caritative ukrainienne fondée par la Première dame du pays. Ce don effectué fin décembre 2022 aidera 2 082 enfants vivant dans 280 orphelinats de ce type dans les oblasts de Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa, Sumy, Tchernihiv et Zhytomyr. Bon nombre de ces établissements ont été évacués de la ligne de front. En raison de la guerre et des pannes constantes d’énergie et de communications, ils ont besoin d’une aide immédiate.

Le don de l’institut BEI vise à améliorer les conditions de vie de chaque enfant en contribuant à l’achat d’appareils de chauffage, de générateurs et d’autres articles ménagers, allant des machines à laver aux équipements informatiques. La fondation travaille avec chaque famille pour comprendre et satisfaire ses besoins ; le plus important en ce moment étant de les aider à survivre à un hiver long et rigoureux.

Jusqu’à présent, près de trois douzaines d’orphelinats de type familial dans l’oblast de Kiev ont reçu des générateurs, des convecteurs, des appareils ménagers, des poêles à gaz, du linge de lit, des meubles, du matériel éducatif et plus encore.

Olena Zelenska, Première dame d’Ukraine : « Depuis le début de la guerre, la vie des enfants a radicalement changé. Avec nos partenaires, nous faisons l’impossible pour d’évacuer les enfants et les orphelinats des territoires occupés et nous continuons à les soutenir. Chaque jour apparaissent de nouveaux besoins et de nouvelles demandes. J’ai créé ma fondation pour que nous puissions agir plus efficacement. Elle a pour priorité actuelle de soutenir les orphelinats de type familial dans toute l’Ukraine en leur fournissant tout ce dont ils ont besoin. Bon nombre de ces établissements ont été évacués de la ligne de front et nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer leurs conditions. J’apprécie le soutien qu’apporte la BEI à la fondation Ensemble, nous serons en mesure d’assurer des conditions de vie décentes aux enfants. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations en Ukraine : « Dès les premiers jours qui ont suivi l’invasion russe, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires ukrainiens, la Commission européenne et d’autres pour mobiliser des financements immédiats destinés à couvrir les besoins les plus pressants de l’Ukraine. Je suis fière qu’en plus des 1,7 milliard d’EUR libérés pour couvrir les besoins financiers immédiats et les réparations urgentes en Ukraine, le Groupe BEI, par l’intermédiaire de l’Institut BEI, ait également pu fournir une aide humanitaire sans précédent d’un montant total de 3,6 millions d’EUR en 2022. La Banque se réjouit de pouvoir aider les orphelinats de type familial du pays grâce à ce don de 800 000 EUR au projet humanitaire de la Fondation Olena Zelenska. Cette coopération nous permet d’atteindre les enfants les plus vulnérables et les familles qui ont le plus besoin d’aide en Ukraine. Aujourd’hui, alors que de plus en plus de personnes vivent dans des maisons sans fenêtres, sans chaleur et sans lumière, et que la Russie ne cesse de détruire le système énergétique du pays jour après jour, il est crucial de parler aux enfants et aux personnes qui en ont la charge pour s’assurer qu’ils ont exactement ce dont ils ont besoin, qu’il s’agisse de nouveaux appareils ou équipements, ou de nouveaux meubles ou générateurs. Olena Zelenska et sa fondation acheminent un soutien essentiel aux personnes dans le besoin en Ukraine, et nous sommes honorés de soutenir ces activités. Toutes ces mesures renforceront les chances de l’Ukraine de l’emporter. »

Shiva Dustdar, directrice et doyenne de l’Institut BEI : « La guerre en cours en Ukraine a un impact terrible sur les populations civiles, en particulier sur les enfants qui sont devenus orphelins à cause du conflit. À l’Institut BEI, l’une de nos missions est d’octroyer des subventions pour les secours en cas de catastrophe. Je suis fière que ce don à la Fondation Olena Zelenska apporte un certain réconfort à plus de 2 000 enfants et les aide à vivre une vie plus normale malgré la situation dramatique. Nous sommes disposés à poursuivre notre soutien. Le peuple ukrainien est toujours dans nos pensées. »

Le soutien d’urgence continu du Groupe BEI à l’Ukraine

La guerre en Ukraine a mobilisé une aide humanitaire sans précédent de la BEI (3,6 millions d’EUR au total en 2022), coordonnée par l’Institut BEI, afin de soutenir les victimes de la guerre. Un programme d’aide humanitaire de 2,5 millions d’EUR mobilisé en mars 2022 a été suivi d’un autre don de 95 000 EUR pour deux projets (TUMO et All for Victory Charity Foundation), puis de deux autres dons supplémentaires. 800 000 EUR ont été versés pour soutenir des orphelinats de type familial coordonnés par la Fondation Olena Zelenska, ainsi qu’un don de 200 000 EUR à LUkraine asbl, une organisation à but non lucratif représentant la communauté ukrainienne au Luxembourg, pour l’achat d’ambulances, de camions de pompiers, de générateurs et d’autres équipements pour répondre aux besoins humanitaires des populations du pays.

Ces dons viennent s’ajouter au financement de 1,7 milliard d’EUR approuvé en 2022 au titre de la série de mesures d’urgence de la BEI en solidarité avec l’Ukraine. Ce soutien aidera l’État ukrainien à répondre à des besoins de financement urgents, à réparer certaines des infrastructures critiques endommagées, à reprendre la fourniture de services municipaux, s’agissant notamment des transports et des réseaux d’infrastructures essentielles, et à accompagner les villes dans le processus de rétablissement des fonctions et services de base pour la population.

La Banque reste déterminée à intensifier ses activités en Ukraine, conformément au mandat confié par les dirigeants de l’UE et en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen et des partenaires internationaux.