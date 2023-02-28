L’Équipe Europe s’associe au Sénégal pour investir plus de 320 millions d’EUR à l’appui de la modernisation du réseau de transport public de Dakar. Cet investissement aidera le Sénégal à relever les défis environnementaux en mettant à la disposition des Sénégalais des transports publics plus propres, sûrs et abordables. Le projet Global Gateway est mené par la Banque européenne d’investissement, avec le soutien de la Commission européenne, de l’Agence française de développement (AFD) et de la KfW Banque de développement pour le compte du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement.

Mme Oulimata Sarr, ministre de l’économie, du plan et de la coopération du Sénégal : « Le gouvernement sénégalais est très heureux de renforcer sa collaboration avec la BEI, la Commission européenne, l’AFD et la KfW dans le cadre d’un projet aussi important pour Dakar et le pays ». Et d’ajouter : « Le projet de réseau de transport public à Dakar contribue à la mise en œuvre du plan de développement national du Sénégal pour la période 2019-2023 et de son premier volet stratégique pour la transformation structurelle de l’économie. Le secteur des transports a un rôle essentiel à jouer pour accélérer le développement économique et social du pays. Et ce projet représente une avancée majeure qui tient compte de nos objectifs de développement durable. »

Mme Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux : « Ce projet constitue un nouveau témoignage tangible de la stratégie Global Gateway en action. Il profitera directement aux habitants de Dakar, car il améliorera la qualité des transports publics abordables, réduira la pollution de l’air et rendra la ville plus agréable à vivre. De plus, il contribuera à la transition verte du Sénégal et à la protection de l’environnement et du climat. Je suis fière de voir l’Équipe Europe faire aboutir ce projet porteur de transformations, qui vient compléter le plan national de développement du Sénégal, notre précieux partenaire. En outre, le projet est un excellent exemple de ce que nous pouvons réaliser en mobilisant la garantie FEDD+ à l’appui des prêts souverains accordés par la BEI. »

M. Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « La mobilité urbaine est essentielle pour l’Afrique. C’est pourquoi je suis très heureux d’annoncer aujourd’hui l’octroi de ce nouveau financement de la BEI dans le cadre de l’initiative Global Gateway de l’UE et je me félicite de l’occasion qui nous est donnée de renforcer notre collaboration avec le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (CETUD) dans le prolongement du projet de transport rapide par autobus pour lequel j’ai fait le déplacement en juin dernier. La BEI est déterminée à contribuer à rendre Dakar plus durable, plus agréable à vivre et plus inclusive, en particulier pour les jeunes, les femmes et les habitants à faible revenu. En tant que banque européenne du climat, notre rôle est d’aider le Sénégal à tenir ses engagements internationaux en matière de climat dans le cadre de l’accord de Paris et à réduire ses émissions dans les transports publics. » Et d’ajouter : « Avec BEI Monde, notre nouvelle branche qui se consacre spécifiquement à nos activités en dehors de l’UE, nous sommes très fiers d’aider les autorités sénégalaises à concrétiser les priorités nationales en matière de développement dans le cadre de l’Équipe Europe. »

M. André Ahlert, directeur de la stratégie et des instruments financiers à la KfW Banque de développement : « La KfW est très heureuse d’inaugurer son engagement en faveur du secteur sénégalais des transports urbains par cet important projet. Nos partenaires au Sénégal attendent de nous que nous travaillions de manière bien coordonnée, ce qui montre que la coopération poussée entre institutions européennes n’est pas un vain mot. »

M. Papa Amadou Sarr, directeur exécutif à l’AFD : « Après avoir soutenu le train express régional, qui transporte aujourd’hui plus de 85 000 voyageurs par jour, l’AFD participe à cet ambitieux projet qui améliorera le quotidien des habitants de Dakar. Moins d’encombrements, moins de pollution et un meilleur accès à des perspectives économiques, tels sont les principaux moteurs de cet effort conjoint des autorités sénégalaises et de l’Équipe Europe. »

Le financement total au titre de l’Équipe Europe confirmé ce jour s’élève à 320,4 millions d’EUR, répartis comme suit : 266,9 millions d’EUR de prêts (166,9 millions d’EUR de la BEI assortis de la garantie de la Commission européenne par l’intermédiaire du FEDD+ pour un montant de 15 millions d’EUR et 100 millions d’EUR de l’AFD) et 53,5 millions d’EUR de subventions (20 millions d’EUR mobilisés par la Commission européenne, 30 millions d’EUR de la KfW pour le compte du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et 3,5 millions d’EUR de l’AFD).

Ce soutien financier servira principalement à la restructuration du réseau de bus de Dakar. Il concerne 14 lignes prioritaires et comprend l’acquisition de 380 bus, la construction de deux dépôts, l’installation d’une billetterie et de systèmes de gestion et de contrôle du réseau, ainsi que la construction de 30 km de routes. L’investissement apportera également un soutien institutionnel au CETUD, la régie des transports publics de Dakar.

Le projet a été annoncé à l’occasion du premier Forum BEI au Luxembourg par Oulimata Sarr, ministre de l’économie, du plan et de la coopération du Sénégal, Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, Koen Doens, directeur général du département Partenariats internationaux de la Commission européenne, Papa Amadou Sarr, directeur exécutif à l’AFD, André Ahlert, directeur de la stratégie et des instruments financiers à la KfW, et Markus Berndt, directeur exécutif faisant fonction de BEI Monde.

Lors de la cérémonie de signature, les partenaires ont souligné l’importance de moderniser les transports urbains au Sénégal, grâce à un projet de nature à améliorer concrètement la qualité et l’attrait de l’offre de services de transport public dans la région de Dakar en restructurant les lignes de bus qui desservent les principaux axes du train express régional (TER) et du service d’autobus express (BRT, pour Bus Rapid Transit).

Le projet devrait relever sensiblement le niveau de service et la fréquentation dans les transports publics modernes de la ville de Dakar, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de vie des habitants, au développement de transports durables et à l’atténuation des changements climatiques. Il permettra en outre d’améliorer l’accès aux perspectives économiques et professionnelles ainsi qu’aux services publics tels que l’éducation et la santé. Il réduira la pollution tout en renforçant la sécurité routière à Dakar.

Le projet est aligné sur les objectifs internationaux du Sénégal en matière de climat et s’inscrit dans le cadre de l’initiative Équipe Europe en faveur d’une économie verte. Fruit d’un partenariat de longue date entre la République du Sénégal et tous les partenaires de cet accord, il reconnaît le rôle clé des villes africaines dans la réduction de la pollution et la promotion des perspectives économiques pour les populations. Le projet relève de l’enveloppe d’investissement Global Gateway Afrique-Europe et fait partie du corridor économique stratégique Dakar-Abidjan.

À propos de la Banque européenne d’investissement

BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle a vocation à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Grâce à BEI Monde, la BEI renforce sa présence en Afrique. Au cours de la dernière décennie, elle a mis à disposition plus de 28 milliards d’EUR à l’appui des technologies innovantes, de l’énergie verte, de l’eau, de l’éducation, de l’agriculture, des télécommunications, de la santé et des investissements des entreprises dans 40 pays du continent. Rien que depuis le début de la pandémie, elle a prêté plus de 8,5 milliards d’EUR à l’appui d’investissements publics et privés sur tout le continent africain.

À propos de la KfW

Depuis plus de 50 ans, la KfW Banque de développement soutient l’État fédéral allemand afin de lui permettre de réaliser ses objectifs en matière de politique de développement et de coopération internationale. Pour le compte de l’État fédéral allemand, en particulier du ministère fédéral de la coopération économique et du développement (BMZ), et de l’Union européenne, la KfW soutient et accompagne des projets faisant intervenir principalement des acteurs étatiques dans les pays en développement et les économies émergentes, de la conception à l’évaluation des résultats en passant par la mise en œuvre. La KfW œuvre à ce niveau conformément au Programme des Nations unies à l’horizon 2030 et aux objectifs de développement durable (ODD), ainsi qu’aux décisions de l’accord de Paris sur les changements climatiques de 2015. Rien qu’en 2022, 7,6 milliards d’EUR de nouveaux financements ont été engagés à l’appui de projets contribuant à la protection de l’environnement et du climat.

A propos de l’AFD

L’Agence française de développement (AFD) contribue à mettre en œuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale. À travers ses activités de financement du secteur public et des ONG, ses travaux et publications de recherche (Éditions AFD), de formation sur le développement durable (Campus AFD) et de sensibilisation en France, elle finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et résilient.

Nous construisons avec nos partenaires des solutions partagées, avec et pour les populations du Sud. Nos équipes sont engagées dans plus de 4 000 projets sur le terrain, dans les Outre-mer, dans 115 pays et dans les territoires en crise, pour les biens communs – le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité femmes-hommes, l’éducation ou encore la santé. Nous contribuons ainsi à l’engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement durable (ODD). Pour un monde en commun.