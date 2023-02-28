La Banque européenne d’investissement (BEI) et la Commission européenne ont signé aujourd’hui un accord de garantie et de contribution au Fonds fiduciaire ACP d’un montant total de 4 milliards d’EUR afin de soutenir les entreprises des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) jusqu’en 2027. Cet accord marque une avancée importante dans la mise en œuvre de la stratégie « Global Gateway » de l’UE à l’échelle mondiale et dans la réalisation d’un impact sur le développement en permettant à la BEI de renforcer les investissements non seulement publics mais aussi privés dans des domaines clés tels que la transition numérique, le climat et l’énergie, les transports et la santé dans les pays partenaires.

Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux : « La mobilisation du secteur privé est essentielle au développement durable des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Avec Global Gateway, l’UE souhaite favoriser l’apport de valeur ajoutée à l’échelle locale, la croissance durable et la création d’emplois, notamment pour les jeunes. L’accord conclu aujourd’hui constitue une nouvelle étape importante dans la réalisation de cette priorité stratégique. Les ressources libérées par la garantie et la contribution au Fonds fiduciaire profiteront aux entreprises émergentes dans des secteurs essentiels, tout en renforçant la résilience des pays partenaires. L’UE continuera de s’appuyer sur la Banque européenne d’investissement, qu’elle considère comme un partenaire clé pour garantir une mise en œuvre réussie et un réel impact sur le terrain. »

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement : « L’accord signé ce jour permettra à la Banque européenne d’investissement de contribuer pleinement à la stratégie “Global Gateway”. Grâce à la garantie de l’UE, nous pourrons intensifier notre soutien aux priorités nationales dans les régions d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, main dans la main avec nos partenaires de l’Équipe Europe et de l’Union africaine. Le soutien au secteur privé est essentiel pour favoriser une croissance verte et inclusive dans les pays ACP et dans le monde. En tant qu’institutions publiques, nous devons aller encore plus loin pour rendre notre proposition de valeur attrayante pour les investisseurs privés et stimuler les investissements dans l’action climatique, l’énergie, la santé, la sécurité alimentaire et le numérique qui produiront des effets et, à terme, favoriseront la prospérité. »

L’accord conclu aujourd’hui se compose de deux volets. Premièrement, l’accord de garantie au titre du Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+), établi par l’IVCDCI – Europe dans le monde. Il permettra à la BEI d’accorder jusqu’à 3,5 milliards d’EUR de prêts à des conditions favorables afin de créer des emplois et d’ouvrir des perspectives, en particulier pour les femmes et les jeunes, et de soutenir les transitions écologique et numérique dans les pays partenaires de l’UE, conformément à la stratégie « Global Gateway ». L’accord qui a été signé la semaine dernière lors du Forum des affaires UE-Tanzanie constitue un exemple pertinent de la manière dont les ressources seront utilisées. Les lignes de crédit adossées à la garantie permettront de débloquer 270 millions d’EUR en faveur de trois banques locales tanzaniennes, qui financeront des projets bénéficiant en particulier aux femmes et faisant progresser l’économie bleue.

Deuxièmement, une contribution de l’UE de 500 millions d’EUR au Fonds fiduciaire ACP, créé et géré par la BEI, destinée à permettre des opérations à fort impact qui ne seraient pas envisageables autrement. Elle soutiendra, par exemple, de petites centrales d’énergie renouvelable situées dans des zones non raccordées au réseau. Ces centrales permettront un approvisionnement autonome en électricité, amélioreront les moyens de subsistance de la population, et réduiront la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et l’impact de la hausse des prix de l’énergie.

L’accord vient s’ajouter à l’accord de garantie de 26,7 milliards d’EUR en faveur des financements publics que l’UE et la BEI ont signé en mai 2022. De nouveaux investissements publics visant à déployer la stratégie « Global Gateway » sont déjà en cours. Il s’agit, par exemple, d’un prêt BEI couvert par la garantie de l’UE dans le domaine de la mobilité urbaine au Sénégal, signé séparément lors du Forum du Groupe BEI dans le cadre de l’initiative de l’Équipe Europe en faveur d’une économie verte au Sénégal, qui vise à soutenir les villes durables et numériques, ainsi qu’à renforcer et à moderniser les transports publics à Dakar. Cette action illustre les investissements européens consentis dans le couloir stratégique Dakar-Abidjan afin de consolider les échanges économiques dans la région, de renforcer l’intégration régionale et de stimuler la croissance durable.

Contexte

L’accord de garantie conclu aujourd’hui est signé dans le cadre du Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+), qui fait partie du cadre d’investissement pour l’action extérieure de l’UE et garantit une couverture mondiale pour le panachage de ressources, les garanties et d’autres opérations financières. Il relève du programme budgétaire à long terme de l’UE pour l’action extérieure, l’IVCDCI – Europe dans le monde. Le conseil opérationnel du FEDD+ a été institué dans le cadre de ce programme budgétaire.

Le FEDD+ mobilise des ressources financières auprès du secteur privé en faveur d’un développement économique durable et inclusif. Il soutient les investissements dans les pays partenaires pour favoriser la création d’emplois décents, renforcer les infrastructures publiques et privées, promouvoir les énergies renouvelables et l’agriculture durable et soutenir l’économie numérique.

Les garanties fournies par l’instrument sont utilisées pour atténuer les risques et mobiliser des investissements privés, en collaboration avec la Banque européenne d’investissement et d’autres institutions financières européennes.

Les garanties FEDD+ sont offertes à des conditions favorables et hautement compétitives. Elles permettent aux investisseurs de financer des projets sur des marchés plus difficiles, en couvrant les risques liés à des environnements plus instables tout en évitant des distorsions du marché. Le FEDD+ couvrant une partie des risques, les partenaires de financement du développement de l’UE peuvent apporter des ressources propres à hauteur des garanties FEDD+, ce qui, par ricochet, attirera des investisseurs supplémentaires. L’instrument dispose d’une capacité de garantie de 40 milliards d’EUR.

Les programmes d’investissement sont mis en œuvre selon deux axes principaux.

1. Dans le cadre d’un partenariat avec la BEI, l’UE fournit une garantie de 26,7 milliards d’EUR pour financer des investissements dans des secteurs tels que l’énergie propre, les infrastructures vertes et la santé. La garantie aura une incidence optimale sur les investissements réalisés dans le cadre de la stratégie « Global Gateway » dans les pays partenaires où les risques souverains et d’autres risques liés au secteur public constituent toujours un obstacle important. L’accord conclu aujourd’hui sur une garantie spécifique de l’UE et une contribution au Fonds fiduciaire pour les opérations du secteur privé dans les pays ACP constitue un outil de plus visant à renforcer l’impact global.

2. Dans le cadre de l’architecture ouverte du FEDD+, l’UE fournit jusqu’à 13 milliards d’EUR de garanties jusqu’en 2027. Ces garanties seront déployées par un certain nombre de partenaires chargés de la mise en œuvre, à savoir des institutions financières internationales (y compris la BEI) et des institutions européennes de financement du développement, dans le but de mobiliser des investissements privés pour aider les pays partenaires à atteindre les objectifs de développement durable (ODD). En décembre 2022, le conseil opérationnel du FEDD+ a émis un avis favorable à l’octroi de 6,05 milliards d’EUR de garanties financières à l’appui de 40 programmes d’investissement en Afrique subsaharienne, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique, cette somme constituant la première dotation au titre du programme en architecture ouverte du FEDD+.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser des partenariats forts et ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.