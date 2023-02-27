© Shutterstock

En 2022, BEI Monde a financé de nouveaux projets à hauteur de 835,2 millions d’EUR dans les Balkans occidentaux, en vue de mobiliser près de 3,5 milliards d’EUR de nouveaux investissements dans la région et de contribuer au plan économique et d’investissement de l’UE.

Ces investissements accéléreront les transitions verte et numérique, favoriseront une plus grande intégration régionale et soutiendront la trajectoire d’adhésion de la région à l’UE.

Dédiée aux opérations hors UE, BEI Monde a renforcé son soutien technique aux nouveaux projets d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables.

Depuis 2020, les financements de la Banque à l’appui des transitions verte et numérique durables des économies régionales s’élèvent à 2,5 milliards d’EUR.

Le soutien aux petites entreprises, à la création d’emplois et à la décarbonation a continué de figurer parmi les priorités du Groupe BEI, en tant que partenaire clé du secteur privé.

La banque de l’UE, par l’intermédiaire de sa branche dédiée aux activités en dehors de l’Union européenne – BEI Monde –, a octroyé 824 millions d’EUR de financements dans les Balkans occidentaux en 2022. Ces ressources ont pour but d’y accélérer la connectivité durable, la protection environnementale, la transition verte, le passage au numérique et la croissance du secteur privé. Ces projets contribuent au déploiement du plan économique et d’investissement de l’UE pour la région, ainsi qu’à l’initiative Global Gateway de l’UE. La Banque a également mobilisé 11,2 millions d’EUR sous la forme de subventions visant à lancer des projets durables en matière d’aménagement urbain, d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables. Les nouvelles signatures ont très largement porté sur des transports plus durables, plus sûrs et plus efficaces, par l’intermédiaire de projets ferroviaires et fluviaux représentant 75 % du total des prêts consentis l’an dernier. Suivent les financements à l’appui des petites entreprises, de la protection de l’environnement et de la transition numérique.

BEI Monde, un des principaux acteurs du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (CIBO), mobilise et met en œuvre des investissements en étroite coopération avec la Commission européenne, les institutions financières internationales et les économies des Balkans occidentaux. Caractéristique de l’Équipe Europe, cette approche maximise l’utilisation des financements disponibles au profit des investissements indispensables. La banque de l’UE a également conçu des instruments financiers innovants, notamment en combinant prêts, garanties, services de conseil et aides non remboursables, dans le cadre du Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+). Ces instruments ont vocation à soutenir les investissements des municipalités, des producteurs d’électricité, des grandes et petites entreprises ainsi que des banques commerciales dans les secteurs de l’énergie, de la connectivité et du numérique.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI chargée des opérations dans les Balkans occidentaux : « L’impact de nos financements dans la région reflète le soutien dévoué et durable apporté par le Groupe BEI aux Balkans occidentaux depuis plus de 45 ans. Au cours des deux dernières années, l’Europe a été confrontée à des crises enchevêtrées qui ont provoqué des perturbations socio-économiques massives. Dans le même temps, elles ont accéléré les transitions verte et numérique, conduisant la BEI à rejouer son rôle d’instrument de politique économique contracyclique dans le cadre de l’initiative Équipe Europe afin d’aider les économies locales à se redresser plus rapidement et à adapter les infrastructures aux défis cruciaux qu’elles devront relever à l’avenir. »

Depuis 2020, la BEI a octroyé 2,5 milliards d’EUR dans les Balkans occidentaux afin d’apporter un soutien direct et tangible aux pays, en facilitant une mutation durable vers des économies neutres pour le climat, dotées de la sécurité énergétique et inclusives, tout en s’attaquant aux conséquences les plus immédiates de la crise.

« À présent, nous prévoyons d’élargir notre participation au secteur de l’énergie en contribuant au train de mesures de l’UE en matière de soutien à l’énergie, d’un montant de 1 milliard d’EUR. Adopté en décembre 2022, il porte sur des projets dans le domaine des énergies renouvelables et sur la construction et la modernisation de réseaux énergétiques et d’installations de stockage », a souligné la vice-présidente Pavlova.

Lancement de projets d’aménagement urbain et respectueux du climat

Banque européenne du climat, la BEI a consacré plus de 80 % des 824 millions d’EUR signés en 2022 à des projets respectueux de l’environnement, contribuant ainsi directement à l’action pour le climat. Ces prêts permettront notamment de construire le tronçon ferroviaire Belgrade-Niš le long du corridor X en Serbie, de remettre en état la portion de l’axe ferroviaire européen n° 10 située au Kosovo* et de poursuivre l’amélioration des ports et des infrastructures fluviales le long de la Sava et du Danube. En Macédoine du Nord, BEI Monde financera des infrastructures d’approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées et de protection contre les crues dans 80 municipalités. Pour accélérer la transition numérique, des fonds supplémentaires ont été alloués au projet « Écoles connectées » en Serbie.

La Banque a complété les financements octroyés grâce à 11,2 millions d’EUR sous forme de subventions destinées à la préparation et à la mise en œuvre de nouveaux projets. En Bosnie-Herzégovine, l’assistance technique fournie par BEI Monde permettra de construire un parc éolien de 50 MW dans la région de Travnik, accélérant le passage à des sources énergétiques renouvelables et sûres. En Albanie, la Banque soutient la préparation d’un projet de logement social dans la capitale du pays, ainsi que l’élaboration de projets d’investissement dans les comtés de Shkodër et de Lezhë afin d’aider à y renforcer la connectivité, la qualité de l’environnement et le secteur du tourisme. Au Kosovo, BEI Monde contribue à l’amélioration des infrastructures et de la qualité de l’enseignement supérieur.

« Dans le cadre de l’Équipe Europe, BEI Monde est heureuse d’aider la région à répondre aux besoins en matière d’aménagement urbain et d’infrastructures d’une manière qui soit financièrement durable, socialement inclusive et économe en énergie. Ces aides non remboursables témoignent encore une fois de notre engagement à encourager le développement des Balkans occidentaux dans le respect de la sécurité énergétique et de la neutralité carbone, de l’alignement sur les normes de l’UE et de la lutte contre les changements climatiques », a ajouté Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI.

Partenaire clé des petites entreprises de la région

En 2022, le Groupe BEI a continué de privilégier la reprise, la croissance, la création d’emplois et la décarbonation du secteur privé. En coopération avec des institutions nationales de développement et des banques commerciales, la BEI a mis 150 millions d’EUR, sous forme de lignes de crédit, à la disposition des petites entreprises, afin de les aider à répondre à leurs besoins en matière de liquidités et d’investissements, dans le cadre de leur transition vers un modèle plus respectueux du climat, plus inclusif et davantage axé sur le numérique.

Cette année a officiellement vu le déploiement de la ligne de crédit de financement d’impact de la Banque, qui encourage l’entrepreneuriat féminin et les possibilités d’emploi inclusives dans toute la région. Grâce à ce prêt, les banques partenaires récompensent financièrement les entreprises qui s’engagent à employer sur le long terme des personnes issues de groupes sociaux vulnérables. En réponse à la crise énergétique actuelle, BEI Monde a conçu une ligne de crédit dédiée aux projets en matière d’action climatique et d’efficacité énergétique.

Enfin, le Fonds européen d’investissement, qui fait partie du Groupe BEI, a lancé le mécanisme de garantie pour la résilience des PME au titre de la Western Balkans Enterprise Development and Innovation Facility (WBEDIF). Doté d’une enveloppe de 60 millions d’EUR, ce mécanisme vise à permettre à quelque 4 000 petites entreprises de la région d’accéder à des financements. La garantie devrait permettre de mobiliser un portefeuille représentant environ sept fois les ressources allouées – quelque 400 millions d’EUR – et d’apporter un soutien substantiel aux petites entreprises locales afin de les aider à accéder au crédit, à accroître leur résilience et à renforcer leurs capacités tout en s’orientant vers une économie plus durable et à faible intensité de carbone.

Informations générales

À propos de BEI Monde

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Au cours de la période 2009-2022, la Banque a financé des projets pour un montant de 10,3 milliards d’EUR dans la région. Outre la poursuite de son soutien à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures publiques, la BEI se tourne, depuis 2010, vers une multitude de nouveaux domaines, dont la santé, la recherche-développement, l’éducation et les petites entreprises. Pour de plus amples informations sur les activités de la BEI dans les Balkans occidentaux, consultez la page suivante : www.eib.org/publications/the-eib-in-the-western-balkans.

À propos du FEI

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est d’aider les très petites, petites et moyennes entreprises européennes à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Dans ce rôle, le FEI appuie la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’innovation, de la recherche-développement, de l’entrepreneuriat, de la croissance et de l’emploi.