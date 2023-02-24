La Banque européenne d’investissement confirme son premier nouvel engagement en Tanzanie en 7 ans.

Avec les PDG de CRDB, NMB et KCB, Thomas Östros, vice-président de la BEI, signe un engagement de 270 millions d’EUR à l’appui d’une enveloppe d’investissement des entreprises de 540 millions d’EUR lors du Forum économique UE-Tanzanie qui s’est tenu à Dar es Salaam.

Un partenariat s’établit ainsi avec les principales banques tanzaniennes pour soutenir les entreprises dirigées par des femmes et l’économie bleue.

Les nouveaux investissements effectués par des entreprises de toute la Tanzanie bénéficieront de 540 millions d’EUR (1 300 milliards de TZS) de nouveaux financements soutenus par la Banque européenne d’investissement, CRDB, NMB et KCB-Tanzania, un partenariat annoncé ce jour lors du Forum économique UE-Tanzanie de Dar es Salaam.

Le premier engagement de la Banque européenne d’investissement en Tanzanie depuis sept ans comprendra un soutien ciblé de 170 millions d’EUR pour de nouveaux investissements par des entreprises dirigées par des femmes dans tout le pays et une enveloppe de 100 millions d’EUR en faveur d’entreprises actives dans l’économie bleue. L’appui spécifique aux investissements dans l’économie bleue représente, à l’échelle mondiale, la plus importante intervention de la BEI en faveur du financement ciblé des entreprises du secteur.

Les nouvelles incidences sur le développement et la vie sociale de cette nouvelle initiative seront renforcées par un panachage de ressources innovant soutenus par l’Union européenne. Il s’agit notamment de permettre aux primo-emprunteurs d’accéder au financement et à un plus grand nombre d’entreprises de bénéficier de ce mécanisme.

Le plus important des accords de financement des entreprises de la BEI, la plus grande banque multilatérale au monde, a été signé par Thomas Östros, vice-président de la BEI, Abdulmajid Nsekela, directeur général du groupe CRDB et directeur exécutif de CRDB Bank, Aziz Chacha, trésorier de NMB Bank, et Cosmas Kimario, directeur régional du groupe KCB et directeur exécutif de KCB Bank Tanzania, en présence de Hussein Ali Mwinyi, le président de la Tanzanie.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « La Banque européenne d’investissement est heureuse de revenir en Tanzanie et de confirmer son soutien le plus important jamais accordé à des investissements ciblés dans des entreprises de l’ensemble du pays. Cette nouvelle coopération en matière de financement des entreprises entre la BEI, CRDB, NMB et KCB permettra de mobiliser 540 millions d’EUR de nouveaux investissements pour les entreprises tanzaniennes, notamment les entreprises dirigées par des femmes et celles actives dans l’économie bleue. Ce nouveau mécanisme confirmé ce jour à Dar es Salaam témoigne de l’étroite coopération entre la Tanzanie et ses partenaires européens qui entend faire en sorte que les entreprises du pays puissent se développer, créer des emplois qualifiés et explorer de nouveaux débouchés dans les années à venir. »

Abdulmajid Nsekela, PDG du groupe CRDB et directeur exécutif de CRDB Bank : « Le prêt BEI de 150 millions d’EUR à CRDB permettra de faciliter l’accès au financement pour les micro, petites et moyennes entreprises en Tanzanie, et de soutenir les investissements d’entreprises dirigées par des femmes et (ou) actives dans l’économie bleue. La ligne de crédit soutenue par la BEI appuiera la croissance des entreprises, contribuera à l’égalité entre les sexes et à l’autonomisation des femmes et permettra aux entreprises de l’économie bleue d’investir dans un avenir meilleur. Ce fut un honneur de permettre au vice-président Östros et à ses collègues de découvrir de visu comment les clients commerciaux de CRDB créent des emplois et développent des compétences. »

Aziz Chacha, trésorier de NMB Bank : « Le nouveau soutien de 100 millions d’EUR de la BEI à NMB permettra aux entreprises de toute la Tanzanie de se développer. L’accent mis sur l’appui aux entreprises appartenant à des femmes et la promotion des investissements dans l’économie bleue permettront d’exploiter tout le potentiel de la Tanzanie et de surmonter des obstacles de longue date à l’investissement et à la création d’emplois. »

Cosmas Kimario, directeur régional du groupe KCB et directeur exécutif de KCB Bank Tanzania : « KCB Tanzania et la BEI partagent le même engagement : faire en sorte que les entreprises du pays puissent accéder au financement et investir dans un avenir meilleur. Cette nouvelle coopération de 20 millions d’EUR arrive à point nommé pour les entreprises de Tanzanie. Elle permettra aux entités détenues par des femmes de devenir plus efficaces tout en aidant le pays à évoluer dans économie inclusive. En outre, ces ressources stimuleront l’innovation et l’exploitation des débouchés de l’économie bleue pour un avenir plus durable. »

Manfredo Fanti, ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne auprès de la Tanzanie et de la Communauté de l’Afrique de l’Est : « L’Union européenne est déterminée à accélérer le développement du secteur privé en Afrique. La nouvelle coopération entre BEI Monde, CRDB, NMB et KCB, confirmée lors du Forum économique UE-Tanzanie à Dar es Salaam, permettra aux entreprises tanzaniennes d’investir et de créer des emplois, aux entreprises dirigées par des femmes de se développer et aux entreprises de l’économie bleue de créer des emplois et d’explorer de nouveaux débouchés dans les années à venir. »

170 millions d’EUR pour favoriser la croissance des entreprises féminines

On estime que 75 % des entreprises détenues par des femmes en Tanzanie n’ont pas accès au financement dont elles ont besoin en raison de difficultés telles que le manque de garanties ou une connaissance limitée des produits financiers disponibles.

La nouvelle initiative de financement des entreprises soutenue par la BEI comprend des investissements ciblés qui permettront de mobiliser 170 millions d’EUR de nouveaux investissements dans des entreprises appartenant à des femmes. L’investissement est conforme aux critères du Défi 2x, la norme sectorielle à l’échelle mondiale définissant les investissements tenant compte de la dimension de genre. En 2019, la BEI était la première banque multilatérale de développement à adopter les critères de l’initiative « Défi 2X ».

L’investissement en Tanzanie relève également de l’initiative SheInvest de la BEI, qui mobilise 2 milliards d’EUR pour renforcer l’autonomisation économique des femmes en Afrique, en Amérique latine et en Asie.

L’amélioration de l’accès des cheffes d’entreprise à des produits et services financiers de qualité est essentielle dans le monde entier. À l’échelle mondiale, les PME jouent un rôle essentiel dans le renforcement et la croissance des économies locales. Cependant, ces entreprises, en particulier les entreprises appartenant à des femmes, sont celles confrontées aux plus grands obstacles à l’accès au capital de croissance.

Les études confirment que les entrepreneuses sont souvent le « chaînon manquant », c’est-à-dire des entreprises privées sont souvent perçues comme trop petites ou trop risquées pour bénéficier des sources de financement commercial classiques. En Tanzanie, 48 % des adultes sont toujours exclus des services financiers officiels, avec une différence en fonction des sexes de 13 % au détriment des femmes. En fournissant des conditions de financement attrayantes dans le cadre de prêts destinés à des entreprises dirigées par des femmes, la BEI soutient l’inclusion financière de ces dernières dans l’économie du pays.

Le soutien le plus important jamais accordé par la BEI à l’investissement dans l’économie bleue

La nouvelle initiative facilitera l’accès au financement pour les entreprises actives dans l’économie bleue et devrait favoriser la mise en œuvre de 100 millions d’EUR de nouveaux investissements pour les entreprises des secteurs de la pêche en mer, du transport maritime, du tourisme et des activités liées à la mer, telles que la transformation des produits marins, les activités portuaires et les chantiers navals, tout en réduisant l’impact de l’industrie terrestre sur l’environnement marin.

Partage des meilleures pratiques en matière de financement ciblé des entreprises

La mise en œuvre de cette nouvelle initiative devrait être renforcée par le partage de meilleures pratiques techniques et financières et de compétences en matière de financement sexo-spécifique et d’investissement dans l’économie bleue, dans le cadre de programmes d’assistance technique et d’autres contributions financières soutenues par l’Union européenne via la Plateforme d’investissement pour l’Afrique (PIA) de la Commission européenne.

La nouvelle initiative s’aligne sur les priorités du programme Global Gateway de l’UE, notamment en ce qui concerne l’amélioration de l’accès au financement, en particulier eu égard aux entreprises détenues ou gérées par des femmes.

Informations générales

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

NMB Bank PLC

NMB Bank Plc. (« NMB »), constituée dans la République unie de Tanzanie, assure toute la gamme des services bancaires commerciaux. Par le biais de ses trois divisions principales (Retail, Wholesale et Treasury), NMB fournit une gamme complète de services et produits financiers à ses clients particuliers, aux PME, aux grandes entreprises, aux institutions et aux pouvoirs publics. Elle compte 228 agences et plus de 750 guichets automatiques dans tout le pays. NMB a plus de 6 millions de clients et emploie plus de 3 400 personnes. La Banque est cotée à la Bourse de Dar es Salaam en Tanzanie.