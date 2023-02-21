Signature d’une nouvelle ligne de crédit de 200 millions d’USD entre la BEI et TDB lors du Forum des affaires UE-Kenya organisé à Nairobi en présence du président Ruto

Plus importante coopération en vue du financement des entreprises jamais conclue entre la BEI et TDB, et soutien de la BEI au secteur privé en Afrique pour relever les défis liés au financement du commerce, aux fonds de roulement et aux chaînes d’approvisionnement

Un financement ciblé conçu pour aider les entreprises de différents secteurs, y compris l’agroalimentaire et l’industrie manufacturière, touchés par les défis actuels en matière commerciale

Les investissements des entreprises de toute l’Afrique les plus touchées par les défis liés au commerce et aux chaînes d’approvisionnement seront soutenus par une nouvelle initiative de financement ciblée appuyée par la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque de commerce et de développement de l’Afrique de l’Est et australe (TDB).

La BEI, par l’intermédiaire de BEI Monde, sa nouvelle branche dédiée au financement du développement, a officiellement accepté aujourd’hui de fournir à TDB, à cet effet, un mécanisme de financement du commerce de 200 millions d’USD. Ce montant devrait soutenir 400 millions d’USD de nouveaux investissements du secteur privé, y compris par des entreprises de tous les secteurs, dont l’agroalimentaire et l’industrie manufacturière, qui ont été touchées par la perturbation des flux commerciaux à la suite de la crise russo-ukrainienne et de la pandémie de COVID-19.

La nouvelle ligne de crédit devrait mettre à disposition des fonds de roulement, financer les chaînes d’approvisionnement et fournir des prêts à l’investissement aux microentreprises, aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire de la région desservies par TDB, en passant notamment par des intermédiaires financiers locaux.

À l’occasion du forum des affaires UE-Kenya, Thomas Östros, vice-président de la BEI, et Admassu Tadesse, président émérite et directeur général du groupe TDB, en présence du président du Kenya, William Ruto, ont signé un acte scellant la plus grande coopération jamais conclue entre la BEI et TDB à l’appui du secteur privé en Afrique.

« La Banque européenne d’investissement soutient les investissements ciblés du secteur privé dans toute l'Afrique. La coopération la plus importante jamais conclue entre la BEI et TDB, confirmée aujourd’hui, permettra de mobiliser 400 millions d’USD de nouveaux investissements par les entreprises les plus touchées par les chocs commerciaux provoqués par le conflit russo-ukrainien et les perturbations persistantes consécutives à la pandémie de COVID-19. Les entreprises et les entrepreneurs de toute la région desservis par TDB pourront désormais accéder à des fonds de roulement, bénéficier d’un financement de leur chaîne d’approvisionnement et bénéficier de prêts à l’investissement », a déclaré le vice-président Östros.

« Au cours de la dernière décennie, nous avons collaboré avec la BEI pour faire en sorte que les entreprises de toute la région puissent accéder aux financements, tout en soutenant les PME et l’action pour le climat, ainsi que les investissements dans des contextes fragiles. Cette ligne de crédit axée sur le financement des échanges commerciaux sera disponible à la fois directement auprès de TDB et par l’intermédiaire de nos partenaires financiers locaux. Elle aidera à relever, dans le domaine des investissements des entreprises, les défis qui entravent la croissance et la création d’emplois. TDB joue un rôle essentiel pour remédier au déficit de financement du commerce et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement dans la région ; en outre, cette ligne de crédit renforcera notre capacité de favoriser le commerce inter- et intrarégional et l’intégration régionale, conformément à notre mandat », a déclaré Admassu Tadesse, président émérite et directeur général du groupe TDB.

« L’Union européenne est déterminée à soutenir le développement du secteur privé en Afrique. La nouvelle coopération entre BEI Monde et TDB, confirmée aujourd’hui lors du Forum des affaires UE-Kenya organisé à Nairobi, favorisera le commerce transfrontalier, permettra aux entreprises agroalimentaires de remplacer les importations de blé et accélérera la création d’emplois qualifiés dans les années à venir », a commenté Henriette Geiger, ambassadrice de l’Union européenne au Kenya.

Ce nouvel accord constitue la plus importante coopération en vue du financement des entreprises mise en place entre la BEI, la plus grande banque publique internationale détenue par les 27 États membres de l’Union européenne, et TDB, qui compte 45 actionnaires souverains et institutionnels d’Afrique et d’ailleurs. Dans le cadre de ce mécanisme, au cours de la dernière décennie, la BEI a fourni près d’un demi-milliard d’USD à l’appui de financements ciblés aux entreprises, gérés par TDB.

Informations générales

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Créée en 1985, la Banque de commerce et de développement de l’Afrique de l’Est et australe (TDB) est une institution financière régionale agissant pour le développement et dont l’actif s’élève à 8 milliards d’USD. Comptant 23 États membres de la région, la TDB a pour mandat de financer et de promouvoir le commerce, l’intégration économique régionale et le développement durable par le biais du financement d’échanges commerciaux, de projets et d’infrastructures ainsi que de la gestion d’actifs.

La TDB fait partie du groupe TDB, qui comprend également TDF (Trade and Development Fund), ESATAL (Eastern and Southern African Trade Advisers Limited), TCI (TDB Captive Insurance) et TDB Academy.