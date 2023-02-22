© Shutterstock

Tous les financements signés par la banque de l’UE à Chypre l’année dernière portaient sur des projets verts.

Le programme innovant de rénovation urbaine a représenté 60 % de l’ensemble des financements dans le pays.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) se réjouit d’annoncer que 2022 a de nouveau été une année fructueuse d’engagement fort à Chypre, avec de nouveaux financements signés dans le pays pour un total de 250 millions d’EUR, tous consacrés à des projets verts.

Au cours de l’année, la banque de l’UE a mobilisé 150 millions d’EUR à l’appui d’un projet de revitalisation urbaine de grande envergure qui vise à rendre les municipalités chypriotes plus vertes, à stimuler l’économie et à améliorer la qualité de la vie quotidienne. En outre, l’accent a été mis sur la promotion de l’entrepreneuriat local avec un accord de 100 millions d’EUR au titre du Cyprus Entrepreneurship Fund II, un mécanisme de partage des risques qui entend soutenir les PME et les entreprises de taille intermédiaire locales en ces temps difficiles. De surcroît, le FEI a accepté de gérer le nouveau fonds Cyprus Equity Fund (CEF), le premier fonds de capital-investissement du pays.

Constantinos Petrides, ministre chypriote des finances : « Je suis heureux de constater que le partenariat solide et continu entre la BEI et Chypre a permis de signer un volume total de 250 millions d’EUR en 2022. Notre partenariat a été déterminant dans nos efforts communs pour promouvoir de nouveaux investissements en faveur de l’entrepreneuriat, du développement durable et de la revitalisation des zones urbaines. Plus précisément, dans le cadre de l’accord CYPEF II, nous espérons mobiliser de nouveaux financements à long terme afin d’aider nos PME et nos ETI dans cette conjoncture économique extrêmement difficile. De plus, grâce à l’accord relatif aux nouveaux investissements urbains, nous entendons rénover et moderniser des zones urbaines ainsi que promouvoir des espaces municipaux plus écologiques, ce qui permettra à Chypre d’atteindre ses objectifs en matière de durabilité. »

En 2022, l’intervention du Groupe BEI à Chypre a représenté 0,94 % du PIB, ce qui, en termes de soutien de la BEI par habitant, place Chypre au deuxième rang des pays de l’UE après la Grèce, tandis que l’encours global de la banque de l’UE s’élève à ce jour à quelque 12 % du PIB du pays. Ce nouveau soutien, qui s’ajoute à la longue histoire de l’activité de la BEI à Chypre, souligne l’engagement du Groupe BEI, en particulier au cours de ces dernières années difficiles pour l’économie chypriote. Entre 2013 et 2022, l’activité de prêt de la banque de l’UE dans le pays a atteint au total 2,5 milliards d’EUR.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI responsable des opérations de prêts à Chypre : « En 2022, le Groupe BEI a dépassé ses objectifs à Chypre, avec des investissements essentiels dans les infrastructures urbaines qui rendront les municipalités chypriotes plus vertes, stimuleront l’économie et amélioreront la vie de la population. En plus, le programme de soutien aux PME et aux ETI qui facilite l’accès à d’autres sources de financement pour les jeunes pousses et les entreprises innovantes est vital pour les entreprises locales qui traversent une conjoncture économique difficile. Outre l’appui financier, les diverses missions de conseil importantes, en particulier dans les secteurs des transports et de l’énergie, contribueront à accélérer l’adoption par le pays d’investissements respectueux du climat. »

La revitalisation urbaine occupe le devant de la scène à Chypre

Au cours d’une année importante pour l’activité du Groupe BEI à Chypre, le plus grand projet en 2022 a été de loin le plan stratégique municipal pour le développement durable. Mis en place par l’État et l’Union des municipalités chypriotes, il financera de nombreux projets de revitalisation et de réhabilitation des communes sur l’ensemble du territoire. La BEI soutient ce plan par le biais d’un prêt­cadre de 150 millions d’EUR, signé en novembre 2022, et d’une une assistance technique dispensée par l’intermédiaire de sa plateforme de conseil.

Le FEI aux côtés des jeunes pousses et de l’entrepreneuriat

Le FEI a été choisi par la République de Chypre pour gérer son premier fonds de capital-investissement, le Cyprus Equity Fund (CEF). Le CEF bénéficie du soutien des pouvoirs publics ; il a pour principal objectif d’améliorer l’accès aux sources de financement alternatives pour les jeunes pousses et les entreprises innovantes. Le marché chypriote des fonds propres n’en est qu’à ses débuts et manque de profondeur de la part d’une communauté d’investisseurs locaux qui pourrait soutenir des programmes d’investissement ainsi que des fonds de capital-risque ou de capital-investissement locaux. Cette initiative sera dotée d’un budget total de 30 millions d’EUR au maximum et sera cofinancée par des ressources au titre de la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR) (20 millions d’EUR au maximum) et des rentrées de fonds du précédent programme Jeremie Chypre (10 millions d’EUR au maximum).

Informations générales

Résultats du Groupe BEI en 2022

Dans l’ensemble, le Groupe BEI a signé l’an dernier un volume d’opérations de 72,5 milliards d’EUR qui devrait appuyer des investissements à hauteur de quelque 260 milliards d’EUR et la création de 950 000 emplois d’ici 2026. Près de la moitié des prêts de la BEI dans l’Union européenne (46 %) ont été signés au profit de projets dans des régions relevant de l’objectif de cohésion, étayant le soutien que la Banque accorde à une croissance et à la convergence des niveaux de vie.

La BEI a proposé une aide immédiate à l’Ukraine dès le déclenchement de la guerre et décaissé 1,7 milliard d’EUR l’an dernier pour aider à financer les interventions d’urgence de réparation des infrastructures du pays ravagées par les bombardements russes. La Banque reste déterminée à intensifier ses activités en Ukraine, conformément au mandat confié par les dirigeants de l’UE et en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen et les partenaires internationaux.

Les financements verts de la BEI ont à nouveau nettement augmenté, s’établissant à 36,5 milliards d’EUR (58 % du total), ce qui montre que la Banque a respecté son engagement de consacrer au moins la moitié de ses ressources à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale, et ce, bien avant le délai de 2025 qu’elle s’était fixé. Globalement, le Groupe BEI est en bonne voie de réussir, comme escompté, à mobiliser des investissements verts à hauteur de 1 000 milliards d’EUR au cours de cette décennie, ayant déjà soutenu 222 milliards d’EUR d’investissements à cette fin ces deux dernières années.

En 2022, le Groupe BEI a signé un montant record de nouveaux financements pour les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les infrastructures de stockage et les réseaux de distribution, soulignant l’engagement indéfectible de la banque de l’UE à garantir l’accès à une énergie abordable dans un contexte d’incertitude extrême. Les financements signés par la BEI en faveur de projets promouvant les énergies durables dans l’UE ont atteint le montant sans précédent de 17,06 milliards d’EUR, alors que la Banque a entamé la mise en œuvre d’un train de mesures spécifiques pour soutenir le plan REPowerEU qui vise à mettre un terme à la dépendance à l’égard des importations de combustibles russes.