Le prêt soutiendra la réserve de projets d’investissement du groupe, soit 29 immeubles résidentiels à haute performance énergétique abritant 2 107 nouveaux appartements.

La performance énergétique moyenne des nouveaux appartements sera 18 % meilleure que celle fixée par la réglementation en vigueur.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le groupe Joo, promoteur et gestionnaire de propriétés locatives dans des zones urbaines en Finlande, ont signé un nouvel accord portant sur un prêt vert visant à financer de nouveaux immeubles résidentiels à haute performance énergétique. D’un montant de 100 millions d’EUR, le prêt appuiera la réserve de projets d’investissement de Joo, prévoyant la construction de 29 bâtiments résidentiels à haute performance énergétique qui accueilleront 2 107 nouveaux appartements, situés dans les régions finlandaises d’Helsinki, de Tampere, de Turku, d’Oulu, de Hämeenlinna et de Jyväskylä.

Le projet vise à soutenir la stratégie nationale de développement de bâtiments à faible consommation d’énergie, en prévoyant une consommation qui sera nettement inférieure au niveau requis pour les bâtiments résidentiels en Finlande. En effet, les nouveaux appartements qui seront achevés en 2023-2025 auront une performance énergétique moyenne 18 % meilleure que celle imposée par la réglementation en vigueur. Le projet proposé répondra pleinement aux priorités et aux objectifs de l’UE définis dans le pacte vert pour l’Europe.

« Nous sommes honorés et enthousiastes à l’idée de pouvoir améliorer voire de bousculer le mode de vie des Finlandais. L’équipe de Joo a pour ambition de réinventer la vie urbaine en privilégiant une série d’aspects liés à l’énergie, à l’environnement et à l’habitabilité. Il est certain que la collaboration avec la BEI et, notamment, les efforts déployés pour obtenir la certification LEED Platinum pour nos projets les plus récents nous aident à réaliser nos objectifs de manière structurée », affirme Antti Niskanen, PDG du groupe Joo.

« Les appartements abordables et économes en énergie sont en forte demande et des sources d’énergie et des systèmes efficaces de chauffage et de refroidissement sont devenus encore plus importants du fait de la crise énergétique et de la guerre en Ukraine », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la BEI. « Nous nous réjouissons donc de pouvoir financer une opération qui répond aux objectifs prioritaires de l’activité de prêt de la Banque dans le domaine de l’énergie, étant conforme aux critères d’efficacité énergétique et relevant à 100 % de l’atténuation des effets des changements climatiques. »

« La collaboration avec une équipe aussi professionnelle et serviable que celle de la BEI a été très agréable. Il n’y a pas de doute que l’exhaustivité de la procédure d’instruction nous a aidés de multiples manières à examiner et à élaborer nos processus. C’est avec plaisir que nous envisageons une coopération à long terme avec la BEI », explique Janne Meriläinen, directeur financier du groupe Joo.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

Le groupe Joo est un promoteur, un propriétaire et un gestionnaire de propriétés dans les centres de croissance finlandais. Son portefeuille comprend plus de 6 000 appartements locatifs d’une valeur d’environ 1 milliard d’EUR. Tout en faisant des choix durables, Joo promet à ses résidents une location sans souci assortie d’un service personnalisé et souple, qui encourage le dynamisme et le lien social au sein des communautés de résidents.