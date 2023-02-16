En 2022, le Groupe BEI a soutenu 29 projets et accords financiers au Portugal pour un montant total de 1,7 milliard d’EUR.

En pourcentage du PIB, le Portugal a été le sixième bénéficiaire du soutien du Groupe BEI dans l’Union européenne.

Les projets en faveur de l’énergie durable et des ressources naturelles, des villes durables et des petites et moyennes entreprises (PME) ont reçu la majeure partie des financements du Groupe BEI en 2022.

Le Groupe BEI a prêté plus de 12 milliards d’EUR au Portugal ces cinq dernières années, ce qui en fait l’un des dix principaux bénéficiaires du soutien de la banque de l’UE.

Le Groupe BEI, qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), a présenté les résultats de son activité au Portugal en 2022. L’année dernière, il a signé 29 opérations dans le pays, représentant un total de 1,7 milliard d’EUR de financements, dont une grande partie axée sur l’action climatique. Dans l’ensemble, le Portugal a été le sixième bénéficiaire du soutien du Groupe BEI en 2022 en pourcentage du PIB. Au cours des cinq dernières années, le Portugal a reçu plus de 12 milliards d’EUR de financements, ce qui fait du pays l’un des dix principaux bénéficiaires du Groupe BEI.

Présent à Lisbonne, Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, a déclaré : « Malgré une situation économique mondiale difficile, le Portugal a continué de bénéficier des financements ciblés du Groupe BEI en 2022, ce qui confirme notre engagement à soutenir l’économie portugaise. Après une année record pour le Groupe BEI au Portugal, durant laquelle nous avons aidé les entreprises à traverser la pandémie, en 2022, nous avons maintenu notre soutien à l’économie en octroyant 1,7 milliard d’EUR de financements. La BEI reste déterminée à appuyer la transition du Portugal vers une économie neutre en carbone pour y bâtir un avenir meilleur et plus vert pour toutes et tous. »

Résultats globaux du Groupe BEI au Portugal et événements clés en 2022

Près de la moitié des financements du Groupe BEI octroyés au Portugal ont ciblé l’énergie durable et les ressources naturelles, afin d’apporter aux ménages des sources d’énergie plus vertes et plus propres. Les petites entreprises et les villes et les régions durables ont aussi largement bénéficié des financements du Groupe BEI au Portugal.

La Banque européenne d’investissement est l’un des premiers bailleurs de fonds multilatéraux au monde pour le financement de projets soutenant l’action climatique. En 2022, elle a consolidé sa position de banque européenne du climat. Le soutien constant qu’elle apporte depuis quelques années à la ville de Lisbonne pour lui permettre de mieux résister aux changements climatiques en est un exemple éloquent. La banque de l’UE y a financé plusieurs projets destinés à améliorer la qualité de vie dans la capitale. En 2022, elle y a notamment appuyé la modernisation du système de drainage afin de réduire l’impact des inondations sur la ville.

L’année 2022 a également été marquée par des manifestations clés pour le Groupe BEI au Portugal. La BEI a démontré son engagement à l’égard du secteur de l’eau lors de la conférence des Nations unies sur les océans, qui s’est tenue à Lisbonne. Elle a pu mettre en évidence ses financements en faveur de l’innovation lors du Web Summit, ainsi que les projets qu’elle soutient dans les domaines de la durabilité et de la résilience lors d’une conférence organisée en coopération avec l’ISEG (école d’économie et de gestion de Lisbonne), sous le haut patronage du président de la République portugaise.

REPowerEU et le soutien accru du Groupe BEI à l’énergie

Le Groupe BEI s’est révélé être une source de financement fiable à l’appui d’investissements à long terme dans des projets liés à l’énergie renouvelable et à l’efficacité énergétique au Portugal en 2022.

L’année dernière, la BEI a accru ses financements en faveur de projets énergétiques durables dans le monde entier, afin de soutenir l’objectif du plan REPowerEU de mettre fin à la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles russes. Au Portugal, la BEI a financé des projets liés à l’énergie propre, notamment dans les domaines du transport d’énergie et des centrales solaires. La BEI a accordé un prêt de 22 millions d’EUR à l’appui des bornes de recharge pour véhicules électriques de Galp. Elle contribue ainsi à accélérer le déploiement d’infrastructures pour carburants de substitution destinés aux transports et soutient l’ambition de l’UE d’installer un million de points de recharge ou de ravitaillement ouverts au public d’ici 2025 sur les routes européennes.

La banque de l’UE a également octroyé un prêt vert de 70 millions d’EUR pour la construction des premiers parcs solaires photovoltaïques d’Iberdrola au Portugal, d’une puissance totale d’environ 188 mégawatts (MW), ainsi qu’un prêt de 300 millions d’EUR à REN, la compagnie portugaise de gaz et d’électricité, pour soutenir la modernisation et l’exploitation efficace du réseau de transport d’électricité au Portugal, permettre le raccordement et l’intégration de nouvelles sources d’énergie renouvelables et assurer la fiabilité et la qualité de l’approvisionnement en électricité.

Soutien du Groupe BEI aux PME portugaises

Les entreprises ont largement bénéficié du soutien que le Groupe BEI accorde à leurs projets d’investissement par l’intermédiaire de ses partenaires financiers au Portugal. Les petites entreprises constituent l’épine dorsale de l’économie portugaise et l’appui de la BEI à ce secteur est resté important.

Le FEI a réalisé cinq investissements en fonds propres en 2022, engageant 123 millions d’EUR, ce qui a permis de mobiliser 500 millions d’EUR de financements en capitaux propres. Ces chiffres mettent en évidence les plus gros volumes jamais engagés par le FEI dans des fonds de capital-risque et de capital-investissement au Portugal.

Résultats globaux du Groupe BEI

En 2022, le Groupe BEI a mis à disposition un montant total de 72,5 milliards d’EUR de financements. Cette activité permettra de libérer environ 260 milliards d’EUR d’investissements dans l’économie réelle et de soutenir la création de 950 000 emplois d’ici 2026. En outre, en 2022, la BEI a consacré près de la moitié (46 %) de ses financements à des projets situés dans des régions de cohésion.

En ce qui concerne la transition écologique, les financements verts de la BEI ont à nouveau augmenté, s’établissant à 36,5 milliards d’EUR (58,3 % du total), ce qui montre que la Banque a respecté son engagement de consacrer au moins la moitié de ses ressources à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale, et ce bien avant le délai de 2025 qu’elle s’était fixé. Globalement, le Groupe BEI est en voie d’atteindre son objectif de mobiliser des financements verts à hauteur de 1 000 milliards d’EUR au cours de cette décennie, ayant déjà soutenu 222 milliards d’EUR d’investissements à cette fin ces deux dernières années.

Notre soutien à l’Ukraine

La BEI a offert une aide immédiate à l’Ukraine en libérant 1,7 milliard d’EUR l’an dernier pour aider à financer la reconstruction des infrastructures du pays.

BEI Monde

En plus de soutenir l’Ukraine, BEI Monde a signé 9,1 milliards d’EUR de nouveaux financements en 2022, ce qui porte à 10,8 milliards d’EUR le volume total d’activité de la branche spécialisée que la BEI a lancée il y a un an pour intensifier ses opérations en dehors de l’Union européenne.

Activités du FEI

En 2022, le FEI a mis plus de 9 milliards d’EUR à disposition des petites entreprises et des projets verts afin de libérer quelque 97 milliards d’EUR d’investissements en faveur de la neutralité climatique, de la transition numérique des industries de l’UE et de la compétitivité des entrepreneurs dans l’Union européenne. Face aux perspectives économiques difficiles pour 2023, le FEI a l’intention de progresser dans le cadre du programme InvestEU, du plan REPowerEU et d’autres initiatives, telles que l’initiative Champions technologiques européens.

Réponse à la pandémie

Afin d’atténuer les conséquences économiques de la pandémie, le Groupe BEI a créé, avec le soutien de 22 États membres, le Fonds de garantie européen (EGF). En deux ans d’activité environ, l’EGF a fourni 20,9 milliards d’EUR (sur les 24,4 milliards d’EUR disponibles) sous forme de prêts, de garanties et d’apports de fonds propres, principalement aux petites entreprises de l’Union européenne. Les financements accordés au titre de l’EGF contribueront à mobiliser environ 183,5 milliards d’EUR d’investissements.

Consultez cette fiche d’information et regardez cette vidéo pour une illustration du soutien apporté par le Groupe BEI au Portugal en 2022.