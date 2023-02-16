© Atlas Copco

La Banque européenne d’investissement signe un prêt de 475 millions d’EUR en faveur du groupe industriel européen Atlas Copco afin d’appuyer la recherche-développement de nouvelles technologies industrielles innovantes.

Le prêt de la BEI soutient les investissements d’Atlas Copco dans l’innovation, à savoir une nouvelle génération de systèmes à air comprimé, de solutions de vide, d’outils électriques industriels et de systèmes d’assemblage, ainsi que de solutions d’alimentation et de débit.

Ce financement appuiera également la mise au point de produits et de solutions à plus faibles émissions de carbone.

Afin d’accélérer la transition écologique de l’Europe et de garantir la pérennité de la compétitivité du continent sur le long terme, il sera essentiel d’investir dans la recherche-développement en Europe. Par conséquent, la Banque européenne d’investissement (BEI) a signé ce jour un accord de prêt de 475 millions d’EUR afin d’appuyer les activités de recherche-développement et innovation (RDI) d’Atlas Copco, groupe pionnier en matière de technologie et d’ingénierie basé à Stockholm. Ce prêt financera des investissements dans la recherche-développement de nouvelles technologies innovantes, y compris un large éventail d’évolutions dans les domaines des compresseurs, des systèmes de traitement de l’air, des solutions de vide, des outils électriques industriels et des systèmes d’assemblage, de la vision industrielle ainsi que des solutions d’alimentation et de débit.

Les activités de RDI d’Atlas Copco visent à générer de nouvelles connaissances et technologies, par la création de procédés, de produits et de services innovants, ainsi que par le développement des compétences et la mise à niveau de la technologie. En finançant la RDI pour la mise au point de solutions plus durables en matière de productivité, le programme d’investissement en RDI d’Atlas Copco devrait également contribuer à réduire les émissions de carbone de ses produits et solutions. .

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « C’est un réel plaisir d’appuyer la recherche-développement de technologies innovantes et de pointe pour l’industrie européenne. En plus de générer un savoir-faire technique européen précieux, cet investissement devrait également avoir un impact sur l’emploi et l’économie. Renforcer le caractère numérique, durable et respectueux du climat des produits et procédés industriels s’inscrit dans le droit fil des priorités de la BEI en tant que banque européenne du climat, et je suis convaincu que cet investissement contribuera à faire en sorte que l’Europe reste en première ligne du développement technologique. »

Mats Rahmström, PDG d’Atlas Copco : « Les investissements continus dans la recherche-développement de produits et de solutions durables seront déterminants pour parvenir à réduire continuellement les émissions de carbone et contribuer à la réussite de nos clients. Nous travaillons avec ces derniers pour permettre la transition vers une société sobre en carbone, en développant des solutions pour une transformation numérique et une efficacité énergétique accrues au niveau des procédés industriels. Nous contribuons notamment à la mise en œuvre de solutions dans la production de véhicules électriques, d’équipements solaires et éoliens et de biocarburants. »

Plus de 80 % des investissements appuieront les activités de RDI qui seront réalisées sur les sites de l’entreprise en Belgique et en Suède. Par ailleurs, certains investissements seront effectués en Allemagne, en République tchèque, en Italie et en France.

Informations générales

Atlas Copco transforme des idées industrielles en avantages décisifs pour les entreprises depuis 1873. L’entreprise écoute ses clients et connaît leurs besoins, ce qui lui permet d’offrir une valeur ajoutée et d’innover en pensant à l’avenir. En 2022, le groupe Atlas Copco affichait un chiffre d’affaires de 141 milliards de SEK et comptait environ 49 000 employés au 31 décembre.