Financement de trois grands piliers : activités de recherche-développement (R-D), investissements en fonds propres et construction d’une usine de production biopharmaceutique « J.Pod® Toulouse, France (EU) »

Cette opération s’inscrit dans le prolongement du prêt existant de 75 millions d’EUR datant de 2017

Prêt non garanti adapté aux plans stratégiques d’Evotec

Evotec SE et la Banque européenne d'investissement (BEI) ont annoncé ce jour l’octroi par la BEI d’un prêt non garanti de 150 millions d’EUR pour soutenir les activités de R-D de la société, ses investissements en fonds propres et la construction de sa nouvelle usine de production biopharmaceutique J.POD®, sur son Campus Curie de Toulouse, en France.

Avec ce nouveau financement de 150 millions d’EUR, la BEI réitère son appui à Evotec, une entreprise qu’elle a déjà soutenue en 2017 avec un prêt de 75 millions d’EUR. Ce nouvel accord sera signé à Toulouse lors d’une visite du site sur lequel la nouvelle usine de production biopharmaceutique sera construite.

Société spécialisée dans les sciences de la vie et axant ses travaux sur la recherche, le développement et la production de nouveaux médicaments de précision, Evotec vise à donner, à l’échelle mondiale, accès à des traitements étant les premiers ou les meilleurs de leur catégorie. Elle travaille en partenariat avec la totalité des 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques et avec plus de 800 entreprises de biotechnologie, établissements universitaires et autres acteurs de la santé afin d’obtenir une meilleure compréhension des maladies et de proposer des approches thérapeutiques nouvelles et plus ciblées, indépendamment des modalités de traitement.

Le concours de la BEI appuie spécifiquement la stratégie d’entreprise d’Evotec par le biais d’une structure de financement unique, innovante et flexible, prévoyant notamment un taux d’intérêt fixe bas et une composante de partage des récompenses pour la BEI. Le prêt, d’un volume total de 150 millions d’EUR au maximum, sera investi sur une période de trois ans et chaque tranche arrivera à échéance sept ans après le tirage. Evotec utilisera les ressources mises à sa disposition pour financer ses activités internes de R-D, ses investissements en fonds propres et la construction de la nouvelle usine de production biopharmaceutique « J.POD® Toulouse, France (EU) ».

En lui fournissant des fonds pour ses travaux de recherche sur des spécialités pharmaceutiques dans un large éventail de domaines thérapeutiques actuellement mal desservis, le financement de la BEI permettra à Evotec de lancer d’autres activités innovantes de R-D et de créer de nouvelles opportunités de partenariat, en tirant parti de ses plateformes de médecine de précision. Depuis 2016, Evotec dynamise également l’innovation médicale en tant qu’investisseur opérationnel dans des entreprises biotechnologiques en phase de démarrage : entreprises d’essaimage, entreprises communes et jeunes pousses indépendantes. Le financement de la BEI permettra à Evotec d’élargir encore son portefeuille, qui englobe actuellement plus de 90 projets actifs dans plus de 30 entreprises à travers le monde.

Du côté de la production, le financement de la BEI soutiendra la construction d’une usine hautement innovante pour la fabrication en continu de médicaments biologiques sur le Campus Curie d’Evotec. J.POD® Toulouse, France (EU) est la deuxième installation du genre et la première sur le territoire européen. Elle permettra à l’UE de se doter d’un outil de production biopharmaceutique de pointe et d’une capacité de fabrication clinique et commerciale indispensable pour les médicaments biologiques. La construction de J.POD® Toulouse, France (EU) est également soutenue par l’État français, la Région Occitanie, Bpifrance, la préfecture de Haute-Garonne ainsi que Toulouse Métropole à concurrence de 50 millions d’EUR.

Enno Spillner, directeur financier d’Evotec : « Nous sommes ravis de conclure ce deuxième accord de financement avec la Banque européenne d’investissement. En finançant des projets porteurs de transformations dans des domaines clés d’intérêt public, la BEI joue un rôle important dans la promotion de l’innovation dans l’UE. Nous sommes honorés et impatients de pouvoir créer de nouvelles opportunités de partenariat en matière de R-D et de faire sortir de terre la première usine de production biopharmaceutique J.POD® en Europe grâce au modèle de financement innovant de la BEI qui nous donne accès à des conditions très attrayantes. Ce nouvel accord avec la BEI s’appuie sur l’excellente relation que nous avons nouée dans le cadre du premier accord de financement conclu en 2017. L’appui de la BEI nous aidera à mener à bien notre mission, sous la devise “Together for Medicines that Matter” (Ensemble pour des médicaments qui comptent). »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Nous sommes très heureux de soutenir les investissements d’Evotec dans la recherche-développement et innovation avec ce deuxième accord de financement signé avec la Banque européenne d’investissement. Il témoigne de notre volonté de soutenir les entreprises européennes de biotechnologie à la pointe de l’innovation dans un secteur marqué par une très forte concurrence mondiale. Cet investissement de la BEI aura également un impact significatif sur l’activité dans la région toulousaine, car il contribuera au financement d’une usine de 12 000 mètres carrés qui créera plus de 200 emplois hautement qualifiés. »

L’opération sera signée aujourd’hui par des membres du conseil d’administration d’Evotec et le vice-président de la Banque européenne d’investissement, Ambroise Fayolle, lors d’une cérémonie organisée sur le Campus Curie d’Evotec à Toulouse. Cet accord de financement, de même qu’un prêt précédent de 75 millions d’EUR octroyé par la BEI en 2017, a été établi en coopération avec la Fondation kENUP, une organisation non gouvernementale soutenant l’innovation en Europe.

Informations générales

À propos de la BEI

La BEI s’emploie à placer l’UE au premier plan de la prochaine vague d’innovation, en particulier dans le secteur de la santé. En réponse à la crise sanitaire provoquée par le COVID-19, la BEI a débloqué 6 milliards d’EUR pour des investissements dans le secteur de la santé destinés à soutenir des infrastructures médicales, des activités de recherche supplémentaires ou d’autres financements liés aux vaccins et aux traitements. En 2022, sur les 8,4 milliards d’EUR de financements dont a bénéficié la France, 31 % étaient consacrés au financement de l’innovation, soit 2,7 milliards d’EUR. En tant que banque européenne du climat, la BEI est l’un des principaux pourvoyeurs de fonds pour la transition écologique vers un modèle de croissance plus sobre en carbone et durable.

À propos d’Evotec SE

Evotec est une société spécialisée dans les sciences de la vie dont le modèle commercial unique lui permet de remplir sa mission consistant à découvrir et à développer des traitements très efficaces et d’en faire bénéficier les patients. Sa plateforme multimodale combine de manière unique technologies innovantes, données et sciences en vue la découverte, du développement et de la fabrication de produits pharmaceutiques qui seront les premiers ou les meilleurs de leur catégorie. Evotec s’appuie sur cette « Data-driven R&D Autobahn to Cures » (autoroute de la R-D fondée sur les données au service des traitements) pour ses propres projets et au sein d’un réseau de partenaires comprenant la totalité des 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques et plus de 800 sociétés de biotechnologie, établissements universitaires et autres acteurs de la santé. Evotec mène des activités stratégiques dans un grand nombre de domaines thérapeutiques actuellement mal desservis, notamment la neurologie, l’oncologie, ainsi que les maladies métaboliques et infectieuses. Dans ces domaines de compétences, Evotec a pour ambition de créer le premier gisement mondial de thérapies innovantes en copropriété et a constitué à ce jour un portefeuille de plus de 200 projets de R-D exclusifs et en copropriété, allant de la découverte initiale au développement clinique. Présente dans le monde entier, Evotec compte plus de 4 200 employés hautement qualifiés. Les 17 sites de la société proposent des technologies et des services à forte synergie et fonctionnent comme des pôles d’excellence complémentaires.