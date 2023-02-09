© Korian

Korian, le groupe européen de soin au service des personnes âgées ou fragiles, étend son concept de co-location à l’Allemagne

La Banque européenne d’investissement soutien l’investissement avec un financement bancaire de 150 millions d’euros

L’ouverture de la première maison de co-location, qui offrira une solution de soin accessible, est prévue pour 2024

La Banque européenne d’investissement (BEI) soutient le développement de Korian, le groupe européen de soin au service des personnes âgées ou fragiles, avec un financement bancaire de 150 millions d’euros pour adapter et déployer son concept de co-location en Allemagne. Korian opère déjà 242 maisons de co-location dans les territoires français à travers la marque Ages&Vie, que la BEI a co-financé pour 135 millions d’euros en 2020 et 2021. Korian, qui est déjà présent en Allemagne, souhaite maintenant étendre ce concept au marché allemand, en développant une offre accessible et adaptée au système social du pays.

En France, sous la marque Ages&Vie, Korian offre des solutions de co-location aux personnes âgées autonomes qui partagent les services d’auxiliaires de vie dans des maisons pouvant accueillir 8 personnes, au sein de territoires ruraux ou péri-urbains. A partir de 44 maisons dans la région Bourgogne - Franche-Comté en 2018, Ages&Vie opère maintenant 242 co-locations dans 10 régions françaises. En moyenne le taux d’occupation est de plus de 95%[1].

L’Allemagne est confrontée à une pression démographique encore plus importante qu’en France, et manque d’infrastructures suffisantes pour répondre aux besoins grandissants de solutions pour rester à son domicile tout en bénéficiant d’une assistance quotidienne. Le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans en Allemagne devrait augmenter de 18% d’ici 2030, une large majorité d’entre elles montrant une préférence pour le maintien à domicile.

Korian vise de déployer cette offre en premier lieu en Bavière et dans la région Rhénanie-du-Nord-Westphalie, avec une première ouverture attendue en 2024.

En Allemagne, chaque site sera composé de 2 maisons pouvant accueillir 12 personnes chacune. Chaque locataire bénéficiera d’une chambre privée et d’une salle de bain attenante. Les espaces de vie communs incluront des cuisines et salles à manger partagées ainsi que des espaces dédiés aux loisirs. Les maisons seront construites selon un modèle commun, et chaque site offrira un espace extérieur important.

Le projet vise à offrir des solutions accessibles pour les personnes âgées autonomes, se situant entre l’habitat indépendant et la maison de retraite médicalisée. Korian est déjà présent en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Ambroise Fayolle, responsable des activités de la BEI en Allemagne, a déclaré : “La BEI est fière de répondre, aux côtés de Korian, au défi démographique auquel sont confronté les pays membres de l’Union Européenne. Dans la plupart de ces pays, les personnes âgées et leurs proches ont de grandes difficultés à répondre à leur besoin de solutions accessibles permettant de rester à son domicile, en particulier dans les territoires ruraux. La solution proposée par Korian a prouvé sa capacité à garantir le bien-être des résidents."

“Nous sommes très heureux de cette nouvelle marque de soutien et de confiance de la BEI dans le cadre du développement de nos solutions de co-location à travers l’Europe. Ce soutien revêt une importance majeure car il reflète la pertinence de notre offre dans une Europe confrontée à une pression démographique très forte dans la prochaine décennie." a souligné Sophie Boissard, Directrice Générale de Korian. “nous continuons d’être pleinement engagés dans le développement de solutions innovantes pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées à travers l’Europe. “

A propos de Korian

Korian est le premier Groupe européen de Soin au service des personnes âgées ou fragiles, avec un réseau de 1 143 établissements à travers 7 pays (France, Allemagne, Belgique, Italie, Espagne, Pays-Bas et Royaume-Uni) et 700 bassins de vie. En 2021, le chiffre d’affaires du groupe s’est élevé à 4 311 millions d’euros. Korian est une Société Européenne, et Korian est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris depuis novembre 2006.

[1] Hors établissement en ramp-up