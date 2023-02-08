La Banque européenne d’investissement (BEI) engage 50 millions d’EUR supplémentaires à des fins de co-investissement avec Inven Capital, un fonds de capital-risque tchèque, et renforce ainsi un partenariat stratégique qui a débuté il y a six ans.

Grâce à ces co-investissements, la BEI entend tirer parti de l’accès au marché et du savoir-faire d’Inven pour déployer ses financements en faveur d’entreprises innovantes de plus petite taille et appuyer des solutions technologiques qui peuvent aider à réduire les émissions de CO 2 .

L’opération allégera les contraintes financières pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire et contribuera à la réalisation des objectifs stratégiques de la BEI « Recherche, innovation et transformation numérique » et « Action en faveur du climat et durabilité environnementale ».

Le total des actifs sous gestion d’Inven Capital s’élève désormais à plus de 500 millions d’EUR.

La BEI et Inven Capital réaffirment leur partenariat stratégique : la BEI engage un deuxième montant de 50 millions d’EUR destiné à financer des jeunes pousses innovantes dans le domaine des technologies propres et de la décarbonation. La BEI avait déjà investi 50 millions d’EUR aux côtés d’Inven au cours de la période 2017-2022.

Le renouvellement de cette collaboration permettra de déployer des fonds propres en faveur de petites et moyennes entreprises (PME) et d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) actives dans les technologies propres innovantes et la décarbonation au sein de l’UE. En outre, il augmentera la contribution du volet PME/Innovation aux objectifs de la banque de l’UE en matière d’action pour le climat et de durabilité environnementale. Certains investissements d’Inven sont également propices à la mise en œuvre des mesures d’urgence relevant du plan REPowerEU. Ils aident les consommateurs à réduire leur consommation d’énergie et, de ce fait, leur dépendance à l’égard du gaz russe. Les entreprises soutenues travailleront à la mise au point de solutions visant à réduire l’empreinte carbone et d’autres retombées négatives d’un large éventail de secteurs d’activité, de l’agriculture aux transports en passant par la production d’énergie.

Inven Capital et la BEI ont jusqu’à présent co-investi dans des entreprises qui contribuent de manière substantielle à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Par exemple, la société tchèque Woltair aide les ménages à éviter d’émettre plus de 8 000 tonnes de CO 2 par an grâce aux pompes à chaleur et aux modules photovoltaïques qu’ils ont installés depuis qu’Inven a investi dans l’entreprise. Sunfire, producteur d’hydrogène vert basé en Allemagne, a construit des installations qui permettent de prévenir plus de 250 000 tonnes d’émissions de CO 2 .

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « Fort d’une vaste expérience et d’un solide réseau dans le secteur des technologies propres, Inven est un partenaire idéal qui peut aider la BEI à déployer rapidement des capitaux sur un marché crucial pour la transition énergétique de l’UE. Il augmente considérablement les ressources du fonds pour soutenir les PME innovantes ciblées et apporte un savoir-faire supplémentaire. Dans cette crise, il est essentiel que nous collaborions avec des partenaires de confiance pour générer un soutien indispensable aux entreprises européennes et transformer la crise en une occasion de progresser vers une production d’énergie plus propre et plus durable. »

Tomáš Pleskač, membre du conseil d’administration et responsable des énergies renouvelables et de la distribution chez ČEZ : « Inven Capital a progressivement élargi le champ de ses investissements. Son portefeuille contribue de manière notable à la production d’énergie propre, durable et décentralisée et à la réduction des émissions mondiales de CO 2 dans tous les domaines de l’économie, y compris les transports, l’industrie, le fret international et l’agriculture. Nous sommes honorés de la confiance et de la reconnaissance que la Banque européenne d’investissement accorde au travail accompli jusqu’à présent par le fonds et nous nous réjouissons de poursuivre cette coopération. »

Petr Míkovec, directeur général et président du conseil d’administration d’Inven Capital : « Le renouvellement de ce partenariat avec la BEI témoigne d’une grande détermination à continuer d’apporter un soutien à des jeunes pousses exceptionnelles ayant un impact positif sur la réduction des émissions de carbone. Conformément à la “vision 2030” du groupe ČEZ, nous considérons la durabilité comme l’une de nos valeurs fondamentales. C’est pourquoi nous intégrons l’examen des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance dans notre processus d’investissement et que nous aidons activement les entreprises de notre portefeuille à appliquer les meilleures pratiques durables. »

Inven renforce sa position sur le marché

Le groupe ČEZ, compagnie d’énergie tchèque propriétaire d’Inven Capital, a fourni plus de 210 millions d’EUR pour la période d’investissement 2022-2027 du fonds. Avec l’apport de la BEI, Inven dispose actuellement de plus de 260 millions d’EUR pour financer de nouveaux investissements. Avec une dotation totale supérieure à 500 millions d’EUR, Inven a renforcé sa position en tant que partenaire solide et stable pour les start-up innovantes et ses co-investisseurs, dont de grands acteurs mondiaux.

Au cours de la première période d’investissement (2015-2022), Inven Capital a examiné environ 3 200 opportunités d’investissement et constitué un portefeuille diversifié regroupant 16 entreprises de différents pays européens et de l’État d’Israël. Cinq sorties ont déjà été (entièrement ou partiellement) bouclées avec un rendement moyen de 36 %. Les entreprises dans lesquelles le fonds a investi emploient près de 2 500 salariés. La BEI a co-investi dans huit d’entre elles, à savoir dans les sociétés allemandes Cloud&Heat, Tado, Zolar et Forto, cette dernière étant devenue la première licorne du portefeuille en 2021, l’entreprise française CosmoTech, l’entreprise suédoise Eliq et les sociétés tchèques Neuron Soundware et Woltair.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). Depuis le début de ses opérations de prêt en Tchéquie en 1992, la BEI a investi quelque 24 milliards d’EUR dans le pays à l’appui de tous les secteurs clés de l’économie tchèque, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), les transports, les infrastructures et l’énergie.

BEI Monde finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de transition juste et de neutralité climatique à l’échelle mondiale. Filiale de la BEI, le Fonds européen d’investissement (FEI) est le plus grand pourvoyeur européen de capital-risque et de capital-investissement.

Lors de sa conférence de presse tenue à Bruxelles le 2 février 2023, le Groupe BEI a également dévoilé son nouveau logo, qui harmonise son image de marque et son identité visuelle avec celles des autres institutions et organes de l’UE. Ce nouveau logo comporte deux éléments principaux : le drapeau européen et une représentation graphique du siège du Groupe BEI à Luxembourg.

À propos de REPowerEU – La nouvelle initiative de co-investissement permettra à Inven Capital de poursuivre sa mission qui consiste à soutenir et à financer la croissance des jeunes entreprises actives dans les technologies propres qui proposent des innovations susceptibles de donner une ampleur nouvelle à des changements positifs et d’éliminer les incidences négatives pour la planète, en se concentrant principalement sur la décarbonation et la durabilité. Cette coopération appuie également les objectifs du plan REPowerEU de la Commission européenne, qui vise à réduire la consommation énergétique et à produire des énergies propres, ainsi qu’à diversifier l’approvisionnement énergétique ; il est soutenu par des instruments financiers et juridiques pour construire les nouvelles infrastructures énergétiques dont l’Europe a besoin. REPowerEU définit une série de mesures visant à réduire rapidement la dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes et à accélérer la transition verte, tout en renforçant la résilience du système énergétique à l’échelle de l’UE. Le plan repose sur la recherche d’autres sources d’énergie, des changements comportementaux visant à économiser l’énergie et une stimulation des investissements dans les énergies renouvelables.

Inven Capital est le fonds de capital-risque du groupe ČEZ. Sa stratégie vise à rechercher des opportunités d’investissement dans des start-up innovantes et en croissance rapide dans le domaine des technologies propres, en mettant l’accent sur la réduction de l’empreinte carbone. Il se concentre principalement sur les opportunités d’investissement dans des phases ultérieures de croissance avec un modèle d’affaires solide qui a fait ses preuves du point de vue des produits réalisés et du potentiel de croissance à long terme. Le fonds est membre d’Invest Europe (Association européenne des sociétés de capital à risque) et de l’association tchèque du capital-investissement et du capital-risque CVCA (Czech Private Equity and Venture Capital Association). Depuis 2015, Inven Capital a investi dans seize entreprises au total et a mené à bien des sorties complètes pour quatre d’entre elles. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.invencapital.cz.