La BEI et l’India Hydrogen Alliance (IH2A) vont réunir l’industrie, les investisseurs et les organismes publics autour de projets et de pôles « Hydrogène vert ».

Un financement indicatif d’un milliard d’euros est prévu pour des projets de grande envergure dans le secteur public.

La BEI collabore avec les autorités indiennes à la mise en place d’une facilité de crédit destinée à déployer des investissements publics essentiels pour soutenir le développement de la filière de l’hydrogène vert.

Kris Peeters, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne, a officiellement accepté ce jour à Bombay de rejoindre l’India Hydrogen Alliance (IH2A) et d’accroître son soutien aux pôles et projets de grande envergure dans le domaine de l’hydrogène vert dans l’ensemble du pays par le biais d’un financement indicatif de 1 milliard d’EUR, sous réserve de l’approbation des autorités indiennes et de la BEI.

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « La Banque européenne d’investissement reconnaît l’énorme potentiel que représentent le développement et la réduction du coût de l’hydrogène vert en Inde. En collaboration avec le secteur et les autorités nationales et régionales, nous examinons comment la banque de l’UE peut apporter son soutien à la mission nationale « Hydrogène » du pays pour favoriser l’utilisation de l’hydrogène vert pour décarboner l’énergie, l’industrie et les transports. Une coopération accrue dans le cadre de l’India Hydrogen Alliance contribuera à la mise en œuvre d’une feuille de route nationale sur l’hydrogène vert visant à favoriser la transition énergétique de l’Inde et une économie neutre en carbone, tout en renforçant la sécurité énergétique dans les années à venir. L’adhésion à l’IH2A s’appuie sur l’engagement mondial de la BEI en faveur du climat et sur le soutien qu’elle apporte à l’action climatique en Inde depuis trente ans. »

Jillian Evanko, président et PDG de Chart Industries et membre fondateur de l’IH2A : « Nous sommes ravis de nous associer à la BEI pour apporter les financements indispensables au développement de l’économie de l’hydrogène vert en Inde. Le financement de projets à grande échelle dans le domaine de l’hydrogène vert n’en est qu’à ses balbutiements et la participation de la BEI contribuera à résoudre un problème écosystémique majeur. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec la BEI, les investisseurs, le secteur et l’État pour favoriser la commercialisation de l’hydrogène à grande échelle au cours des cinq prochaines années. Cette démarche est essentielle si nous voulons mener à bien les premières étapes du passage à l’hydrogène, avant d’examiner des scénarios à l’horizon 2030. »

Ugo Astuto, ambassadeur de l’UE en Inde : « En septembre, le premier forum UE-Inde sur l’hydrogène vert s’est tenu à New Delhi lors de la visite du commissaire européen à l’énergie Kadri Simson, renforçant la coopération UE-Inde en matière d’énergie propre. L’adhésion de la Banque européenne d’investissement à l’India Hydrogen Alliance met en avant l’approche de l’Équipe Europe pour un avenir vert et résilient, qui sous-tend la stratégie Global Gateway de l’UE. »

La Banque européenne d’investissement est la plus grande banque publique internationale au monde. Elle est aussi le premier bailleur de fonds pour les investissements dans les énergies renouvelables et l’action climatique. Le nouveau protocole d’accord avec l’IH2A permettra à la BEI, en tant que partenaire de longue date pour les énergies renouvelables en Inde et plus grand bailleur de fonds pour le climat au monde, de soutenir davantage les investissements dans les énergies propres et d’appuyer le développement de l’hydrogène vert dans le pays.

L’IH2A s’efforce d’attirer des financements climatiques mondiaux pour le développement d’un pôle « Hydrogène » de grande envergure en Inde, en collaboration avec les autorités nationales et régionales du pays, des acteurs mondiaux dans le secteur de l’hydrogène et des entreprises indiennes. Ce protocole d’accord entérine la confirmation par l’État indien de la mobilisation de fonds publics à hauteur de 2 milliards d’USD pour soutenir la mission nationale « Hydrogène ». Cela permettra à l’IH2A de réunir des promoteurs mondiaux du financement climatique et des institutions financières pour collaborer avec des acteurs du secteur et des organismes publics en vue de planifier et réaliser des projets à grande échelle dans le domaine de l’hydrogène vert et de renforcer cette filière économique en Inde.

La BEI étudie actuellement la mise en place d’une facilité de crédit avec les autorités indiennes afin de fournir des investissements dans des secteurs publics clés soutenant le développement de la filière de l’hydrogène vert. Ce mécanisme appuierait les efforts que déploie l’Inde pour commercialiser les futures technologies de l’hydrogène vert et réduire les coûts grâce à des investissements à long terme dans l’innovation, la R-D, les pôles « Hydrogène vert » et les projets pilotes.

La BEI finance des investissements dans l’hydrogène vert en Europe et collabore étroitement avec des partenaires en Afrique, en Amérique latine et en Asie pour accélérer les investissements à grande échelle dans le domaine de l’hydrogène vert.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de l’action pour le climat, relève de l’initiative Global Gateway de l’UE qui soutient des projets améliorant la connectivité mondiale et régionale dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation.

Informations générales

À propos de la BEI

La BEI met l’expérience et le savoir-faire de ses ingénieurs et économistes au service de la mise en œuvre et de l’instruction de projets de grande qualité. Institution financière notée AAA au service des politiques de l’UE, la BEI offre des conditions financières attrayantes, à savoir des taux d’intérêt compétitifs assortis de durées de prêt alignées sur les projets. Grâce à ses partenariats avec l’Union européenne et d’autres donateurs, elle peut fournir des aides non remboursables destinées à accroître encore l’incidence sur le développement des projets qu’elle appuie.

À propos de l’activité de la BEI en Inde

Depuis le début de ses opérations en Inde, en 1993, la BEI y a soutenu 26 projets et investi près de 5 milliards d’EUR dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture, ainsi que dans les petites entreprises.

À propos de l’activité de la BEI en Asie

Depuis 25 ans, la BEI appuie le développement économique de la région Asie-Pacifique. Les projets qu’elle finance facilitent la vie des populations en permettant, par exemple, la réduction des temps de trajet à Bangalore grâce à une nouvelle ligne de métro et la fourniture d’une énergie moins chère et plus propre dans l’ouest du Népal.

En Asie, elle affecte ses prêts prioritairement à l’action pour le climat, tous secteurs confondus. Elle s’efforce également d’intégrer l’égalité entre les sexes dans ses projets, afin que femmes, hommes, filles ou garçons puissent bénéficier des projets sur un pied d’égalité et de manière équitable.

À propos de l’initiative Global Gateway

BEI Monde est un partenaire essentiel dans la mise en œuvre de l’initiative Global Gateway de l’UE qui soutient des projets solides qui améliorent la connectivité mondiale et régionale dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation. L’investissement dans la connectivité est au cœur même de l’action de BEI Monde qui repose sur l’expérience de la Banque, longue de 60 ans. Aux côtés de ses partenaires, d’autres institutions de l’UE et des États membres de l’Union européenne, BEI Monde entend soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements — soit environ un tiers du budget global de l’initiative — d’ici la fin de 2027.

À propos de l’India Hydrogen Alliance (IH2A)

L’India Hydrogen Alliance regroupe des entreprises mondiales et indiennes engagées dans la création d’une chaîne de valeur de l’hydrogène et soutenant l’économie du pays. Elle collabore avec des partenaires du secteur privé, les autorités de l’État et le public pour contribuer à la réduction des coûts de production d’hydrogène, au développement d’une chaîne d’approvisionnement locale et à la mise en œuvre d’applications connexes. L’Inde est ainsi en mesure de réaliser ses ambitions en matière de neutralité carbone en promouvant une économie de l’hydrogène qui vient compléter ses plans nationaux relatifs aux énergies renouvelables et aux technologies liées aux véhicules et aux batteries électriques. Le groupe de pilotage de l’IH2A comprend Chart Industries, Reliance Industries Limited (RIL), le groupe JSW, Hero Future Energies et bp. Il bénéficie du soutien du Secrétariat de l’IH2A et est géré par la société de consultance FTI Consulting.