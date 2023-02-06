Les financements verts de la BEI atteignent 241 millions d’EUR.

Le Groupe BEI s’apprête à soutenir le secteur privé dans le cadre de la Facilité pour la reprise et la résilience et d’InvestEU.

Les opérations du Groupe BEI ont bénéficié à 7 800 entreprises et soutenu plus de 133 000 emplois.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), qui se compose de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a mis à disposition 494 millions d’EUR sous forme de prêts, de garanties et d’apports de fonds propres pour des projets en Bulgarie en 2022. Les financements verts de la BEI y atteignent 241 millions d’EUR, ce qui représente 50 % de l’activité totale de la BEI dans le pays.

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue ce jour à Sofia, Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, a souligné l’impact des financements du Groupe BEI en Bulgarie et dessiné les perspectives stratégiques pour l’année à venir.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « L’année dernière a été une nouvelle année difficile pour l’économie bulgare en raison des conséquences de la pandémie de COVID-19 et de la crise humanitaire et économique due à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Je me réjouis de voir que la BEI a maintenu le cap consistant à soutenir des projets qui améliorent la vie des citoyens et qu’elle a accéléré son activité de prêt promouvant la transition vers un avenir durable. À l’avenir, nous nous engageons à accroître notre appui aux projets d’infrastructures vertes et à soutenir le secteur privé dans le cadre de la Facilité pour la reprise et la résilience et d’InvestEU. »

Rositsa Velkova, ministre bulgare des finances : « La BEI participe activement aux efforts déployés au niveau mondial pour faire face aux conséquences de la crise actuelle et nous lui sommes très reconnaissants de sa participation concrète et de sa détermination à soutenir les États membres et à rechercher et proposer des solutions qui complètent les mesures et programmes européens et nationaux pour la reprise. Nous tenons à remercier le Groupe BEI pour son action en faveur des PME bulgares et nous l’encourageons à continuer de rechercher des mécanismes et des instruments appropriés pour soutenir les micro, petites et moyennes entreprises afin qu’elles puissent faire face aux conséquences de la pandémie et de la guerre en Ukraine, sortir de la crise et renforcer leur compétitivité. »

Activités du Groupe BEI en Bulgarie en 2022

La BEI s’est engagée à accroître son activité de prêt en faveur des priorités environnementales et, potentiellement, ses cofinancements au titre du plan bulgare pour la reprise et la résilience (le « PRR ») dans les secteurs des transports et de l’énergie. En décembre dernier, une nouvelle opération a été signée à l’appui de l’extension du métro de Sofia (195,5 millions d’EUR).

Un cofinancement supplémentaire de 50 millions d’EUR a été approuvé pour le plan de mobilité urbaine durable de Sofia, augmentant la part des projets d’aménagement urbain, axés sur les infrastructures de mobilité piétonne et contribuant à faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite aux infrastructures publiques et à améliorer la qualité de l’air.

Dans le secteur bancaire, le Groupe BEI a signé des opérations d’une valeur de 190 millions d’EUR, dont la première opération de titrisation synthétique dans le cadre du Fonds de garantie européen (90 millions d’EUR) avec UniCredit Bulbank (UBB).

Plan pour la reprise et la résilience et programme InvestEU

La Bulgarie a confié au FEI un mandat portant sur la gestion d’un montant d’environ 330 millions d’EUR provenant de son plan pour la reprise et la résilience, aux fins de la mise en œuvre des produits de garantie au titre du compartiment « États membres » d’InvestEU et des instruments de fonds propres au titre du volet « Industrie intelligente » du PRR. Les produits de garantie et d’apport de fonds propres sont conçus pour mobiliser d’importantes ressources privées qui porteront à 1,5 milliard d’EUR ou plus les financements disponibles pour les petites entreprises bulgares (PME et ETI) dans le cadre des instruments du PRR.

Les financements seront axés sur la croissance, l’innovation et les investissements dans la neutralité climatique et la transformation numérique, et bénéficieront aux entreprises bulgares les plus touchées par les effets négatifs et durables de la crise du COVID-19 sur l’économie.

UBB est la première institution financière bulgare à avoir signé un accord de garantie InvestEU avec le FEI, qui favorisera la compétitivité, l’innovation et le développement durable dans le pays, en soutenant plus de 125 millions d’EUR de nouveaux prêts en faveur des PME et des ETI.

La BEI signe un partenariat avec le fonds FLAG

Lors de la conférence de presse, la BEI et le fonds FLAG ont annoncé avoir convenu d’un prêt de 40 millions d’EUR à fin 2022 qui soutiendra les investissements en matière de rénovation et de réhabilitation urbaines, notamment en ce qui concerne l’efficacité énergétique et l’aménagement urbain dans des villes sur l’ensemble du territoire bulgare.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « Nous avons toujours pensé que la BEI devait avoir un impact d’envergure sur l’ensemble du pays et que les investissements de réhabilitation ne devaient en aucun cas être limités à la capitale elle-même. Le fonds FLAG a été notre partenaire de longue date dans notre effort pour atteindre les petites municipalités et nous sommes convaincus que la réussite de ce partenariat se poursuivra à l’avenir. »

Nadya Dankinova, directrice générale du fonds Flag : « Nous considérons le soutien de la BEI comme crucial pour le développement régional, car il assure aux municipalités bulgares de toute taille un accès au financement. Nous pourrons ainsi atteindre notre objectif collectif d’un avenir plus vert et plus durable. Nous sommes très reconnaissants de la responsabilité confiée au fonds FLAG et nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre les relations fructueuses que nous avons avec la BEI. »

Résultats de l’enquête de la BEI sur l’investissement concernant la Bulgarie

La conférence de presse a été suivie d’une présentation des résultats de l’enquête annuelle de la BEI sur l’investissement pour la Bulgarie. Cette enquête apporte un éclairage unique sur l’environnement de l’investissement des entreprises dans l’ensemble de l’Union européenne. Cette année, elle a révélé que les entreprises bulgares ont été plus optimistes en 2022 qu’en 2021, car elles étaient plus nombreuses à prévoir d’augmenter leurs investissements que de les réduire (augmentation nette de 14 %). Les grandes entreprises, ainsi que celles opérant dans le secteur des infrastructures, étaient les plus susceptibles d’augmenter leurs investissements en 2022.

Résultats du Groupe BEI en 2022

Dans l’ensemble, le Groupe BEI a signé l’an dernier un volume d’opérations de 72,5 milliards d’EUR qui devrait appuyer des investissements à hauteur de quelque 260 milliards d’EUR et la création de 950 000 emplois d’ici 2026. Près de la moitié des prêts de la BEI dans l’Union européenne (45,9 %) ont été signés au profit de projets dans des régions relevant de l’objectif de cohésion, étayant le soutien que la Banque accorde à une croissance et à une convergence équitables dans l’ensemble de l’UE.

La BEI a proposé une aide immédiate à l’Ukraine dès le déclenchement de la guerre et décaissé 1,7 milliard d’EUR l’an dernier pour aider à financer les interventions d’urgence de réparation des infrastructures du pays ravagées par les bombardements russes. La Banque reste déterminée à intensifier ses activités en Ukraine, conformément au mandat confié par les dirigeants de l’UE et en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen et les partenaires internationaux.

Les financements verts de la BEI ont à nouveau nettement augmenté, s’établissant à 36,5 milliards d’EUR (58 % du total), ce qui montre que la Banque a respecté son engagement de consacrer au moins la moitié de ses ressources à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale, et ce, bien avant le délai de 2025 qu’elle s’était fixé. Globalement, le Groupe BEI est en bonne voie de réussir, comme escompté, à mobiliser des financements verts à hauteur de 1 000 milliards d’EUR au cours de cette décennie, ayant déjà soutenu 222 milliards d’EUR d’investissements à cette fin ces deux dernières années.

En 2022, le Groupe BEI a signé un montant record de nouveaux financements pour les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les infrastructures de stockage et les réseaux de distribution, soulignant l’engagement indéfectible de la banque de l’UE à garantir l’accès à une énergie abordable dans un contexte d’incertitude extrême. Les financements signés par la BEI en faveur de projets promouvant les énergies durables dans l’UE ont atteint le montant sans précédent de 17,06 milliards d’EUR, alors que la Banque a entamé la mise en œuvre d’un train de mesures spécifiques pour soutenir le plan REPowerEU qui vise à mettre un terme à la dépendance à l’égard des importations de combustibles russes.