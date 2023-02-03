Croatian companies say climate change is negatively affecting business in EIB Investment Survey 2022

Source : enquête 2022 de la BEI sur l’investissement. Question : « Pour chacun des éléments suivants, pensez-vous qu’il s’améliorera, qu’il restera identique ou qu’il se détériorera au cours des 12 prochains mois ? » * Le solde net correspond à la proportion des entreprises qui anticipent une amélioration minorée de la part de celles qui anticipent une dégradation.

Climat et énergie : les entreprises croates prennent des mesures pour se transformer

Selon l’enquête, près de six entreprises sur dix en Croatie indiquent que des phénomènes météorologiques ont pesé sur leur activité. Une entreprise croate sur trois a déjà mis en œuvre des mesures visant à renforcer la résilience face aux risques physiques causés par les changements climatiques ou investi dans ce type de mesures.

La crise énergétique a amplifié les inquiétudes concernant la hausse des prix de l’énergie, neuf entreprises sur dix citant les coûts de l’énergie comme une préoccupation à long terme en matière d’investissement. Environ 36 % des entreprises croates ont investi l’année dernière pour améliorer l’efficacité énergétique, une proportion proche de la moyenne de l’UE, à 40 %. Les entreprises investissent davantage dans l’efficacité énergétique si elles sont de grande dimension et ont ressenti l’impact des changements climatiques et de l’augmentation des coûts de l’énergie.

L’accès au financement demeure préoccupant. En Croatie, 10 % des entreprises sont confrontées à des difficultés financières. Ce chiffre est supérieur à la moyenne de l’UE (6 %) et confirme une tendance de longue date. Parmi les entreprises restreintes dans leurs possibilités de financement figurent : celles insatisfaites par le montant des financements obtenus, celles qui ont sollicité des financements externes, mais ne les ont pas obtenus et celles qui n’en ont pas sollicité, car elles estimaient que les coûts d’emprunt seraient trop élevés ou qu’elles obtiendraient un refus.

« La reprise après la pandémie a été rapide et efficace en Croatie et je félicite le gouvernement croate pour sa gestion de la crise », a déclaré la vice-présidente Czerwińska. « Aujourd’hui, à la suite de l’agression russe en Ukraine, apparaissent de nouveaux défis qui menacent une croissance économique et sociale durable en Croatie et dans l’Union européenne. Comme le montre notre enquête semestrielle sur les investissements, la crise énergétique a accru les inquiétudes des entreprises croates en raison de la hausse des prix de l’énergie. Comme lors des crises précédentes, le Groupe BEI se tient prêt à aider les entreprises croates à relever également ce dernier défi. Nous prévoyons de mobiliser jusqu’à 115 milliards d’EUR de nouveaux investissements d’ici à 2027 pour soutenir le plan REPowerEU visant à diversifier les sources d’énergie sûre et propre et à accélérer la transition énergétique et à améliorer l’efficacité énergétique dans l’Union européenne. Le Groupe BEI est prêt à faire en sorte que la Croatie puisse bénéficier autant que possible de cette importante campagne d’investissement. »

Debora Revoltella, directrice du département Analyses économiques de la BEI : « Dans l’environnement économique actuel, il est primordial de protéger les investissements et de tirer parti des synergies entre les secteurs public et privé pour encourager la reprise économique et accroître la résilience. Il est essentiel d’utiliser tous les financements dont dispose la Croatie, y compris les fonds de l’UE provenant de la Facilité pour la reprise et la résilience, InvestEU et les programmes opérationnels pour la période 2021-2027. Pour maîtriser la transition vers une économie plus numérique et plus écologique en Croatie et dans l’ensemble de l’Union européenne, il sera essentiel de panacher les aides non remboursables de l’UE disponibles avec des prêts, des fonds propres, des ressources propres ou d’autres types d’instruments financiers. En outre, pour inciter les entreprises à investir, les pouvoirs publics devraient contribuer à réduire l’incertitude et à supprimer les formalités administratives, et encourager l’innovation et le développement des compétences. »

Entraves à l’investissement sur le long terme pour les entreprises croates (proportion des entreprises, en %)