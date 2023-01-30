La Banque européenne d’investissement est passée au deuxième niveau de la certification EDGE (dividendes économiques pour l’égalité hommes-femmes) et a obtenu la certification EDGEplus. Le niveau Move reconnaît les avancées significatives enregistrées par la BEI en matière d’équité entre les sexes depuis son évaluation précédente, tandis que la certification EDGEplus salue l’engagement de la Banque à analyser l’intersectionnalité entre les questions de genre et d’autres aspects de la diversité.
Chef de file mondial de l’évaluation et de la certification des entreprises en matière d’équité entre les sexes et d’intersectionnalité, EDGE aide les organisations à mesurer et à accélérer leurs avancées en la matière.
« À la BEI, nous sommes convaincus que la diversité et l’inclusion dans le cadre de nos opérations et sur notre lieu de travail favorisent les performances, l’innovation et l’engagement. L’obtention d’EDGE Move, qui est le niveau suivant de la certification EDGE, récompense nos efforts et nous encourage à faire encore mieux à l’avenir. En outre, avec la certification EDGEplus, nous voyons la reconnaissance de notre volonté de créer un environnement propice au développement de tous et toutes », a déclaré Werner Hoyer, président de la BEI.
« Nous sommes fiers de voir la Banque européenne d’investissement atteindre EDGE Move, le deuxième niveau de certification. La BEI est la première institution européenne à obtenir une certification EDGEplus, ce qui témoigne de sa volonté de promouvoir un lieu de travail plus inclusif et plus juste, en mettant en avant les valeurs et les principes de l’UE en vue d’une société véritablement diverse », a déclaré Aniela Unguresan, fondatrice d’EDGE Certified Foundation.
La nouvelle certification au niveau EDGE Move salue les améliorations apportées par la BEI au niveau de la représentation des femmes et des hommes à tous les niveaux hiérarchiques et les avancées enregistrées en ce qui concerne l’efficacité de ses politiques et de ses pratiques. La certification EDGEplus confirme l’engagement de la BEI à analyser l’intersectionnalité, c’est-à-dire les aspects qui constituent l’identité d’une personne, à savoir le sexe, l’origine ethnique, le genre, l’âge, l’orientation sexuelle, la nationalité, et d’éventuelles situations de handicap (comme la neuroatypie).
Le processus de certification EDGE implique un examen rigoureux par des tiers de la représentation des femmes et des hommes dans l’ensemble de l’organisation, de l’équité salariale, de l’efficacité des politiques et des pratiques et du caractère inclusif de la culture d’une organisation. À la suite de l’obtention de cette deuxième certification EDGE, la BEI continuera de renforcer son engagement en faveur de l’équité entre les sexes et de l’intersectionnalité.
Informations générales
À propos de la Banque européenne d’investissement
Afin de renforcer l’incidence de ses activités sur les femmes et les filles, la BEI a adopté une Stratégie en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes et un Plan d’action en matière d’égalité hommes-femmes avec pour objectif d’intégrer l’égalité entre les sexes et plus particulièrement, l’autonomisation économique des femmes dans son modèle économique et de l’appliquer à ses activités de prêt, de panachage et de conseil, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne.
La BEI s’attache également à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail. La banque de l’UE prône la diversité et l’inclusion non seulement en raison des avantages indéniables qu’elles procurent sur le plan opérationnel, mais aussi parce qu’elles enrichissent l’environnement de travail pour l’ensemble du personnel.
Plus d’informations sur les initiatives de la BEI en matière d’égalité hommes-femmes.
À propos de la certification EDGE
EDGE est la principale méthodologie d’évaluation et norme de certification mondiale en matière d’équité entre les sexes et d’intersectionnalité. La certification EDGE implique un examen rigoureux par des tiers de la représentation des femmes et des hommes dans l’ensemble de l’organisation, de l’équité salariale, de l’efficacité des politiques et des pratiques et du caractère inclusif de la culture d’une organisation. Parties intégrantes de l’évaluation, les données statistiques sont analysées, les politiques et les pratiques sont examinées et l’expérience des membres du personnel en matière de possibilités d’évolution professionnelle sur leur lieu de travail actuel est prise en compte. En fonction des résultats spécifiques de chaque organisation, un plan d’action est élaboré et des engagements fermes sont pris pour sa mise en œuvre.
La certification EDGE accompagne les organisations dans leur parcours en matière de représentation équilibrée des femmes et des hommes (EDGE) et d’intersectionnalité (EDGEplus). Elle compte trois niveaux : Assess, Move et Lead. Une certification EDGE Assess met en valeur l’engagement d’une organisation, tandis qu’une certification EDGE Move salue les avancées enregistrées et une certification EDGE Lead célèbre la promotion de l’équité entre les sexes sur le lieu de travail. Une certification EDGEplus salue en outre l’engagement de cette organisation à analyser l’intersectionnalité, c’est-à-dire les aspects qui constituent l’identité d’une personne, à savoir le sexe, le genre, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle (LGBTQI+), une éventuelle situation de handicap, la nationalité et l’âge.
La certification EDGE, qui reste valable pendant deux ans, repose sur la certification de données et d’informations par des organismes tiers indépendants accrédités, à savoir SGS, Intertek ou FloCert. Elle se distingue en outre par sa rigueur et par l’accent qu’elle met sur l’impact. La clientèle d’EDGE se compose actuellement de plus de 200 grandes entreprises, dans 50 pays et sur cinq continents, représentant 30 secteurs d’activités.