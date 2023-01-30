© Shutterstock

La Banque européenne d’investissement est passée au deuxième niveau de la certification EDGE (dividendes économiques pour l’égalité hommes-femmes) et a obtenu la certification EDGEplus. Le niveau Move reconnaît les avancées significatives enregistrées par la BEI en matière d’équité entre les sexes depuis son évaluation précédente, tandis que la certification EDGEplus salue l’engagement de la Banque à analyser l’intersectionnalité entre les questions de genre et d’autres aspects de la diversité.

Chef de file mondial de l’évaluation et de la certification des entreprises en matière d’équité entre les sexes et d’intersectionnalité, EDGE aide les organisations à mesurer et à accélérer leurs avancées en la matière.

« À la BEI, nous sommes convaincus que la diversité et l’inclusion dans le cadre de nos opérations et sur notre lieu de travail favorisent les performances, l’innovation et l’engagement. L’obtention d’EDGE Move, qui est le niveau suivant de la certification EDGE, récompense nos efforts et nous encourage à faire encore mieux à l’avenir. En outre, avec la certification EDGEplus, nous voyons la reconnaissance de notre volonté de créer un environnement propice au développement de tous et toutes », a déclaré Werner Hoyer, président de la BEI.

« Nous sommes fiers de voir la Banque européenne d’investissement atteindre EDGE Move, le deuxième niveau de certification. La BEI est la première institution européenne à obtenir une certification EDGEplus, ce qui témoigne de sa volonté de promouvoir un lieu de travail plus inclusif et plus juste, en mettant en avant les valeurs et les principes de l’UE en vue d’une société véritablement diverse », a déclaré Aniela Unguresan, fondatrice d’EDGE Certified Foundation.

La nouvelle certification au niveau EDGE Move salue les améliorations apportées par la BEI au niveau de la représentation des femmes et des hommes à tous les niveaux hiérarchiques et les avancées enregistrées en ce qui concerne l’efficacité de ses politiques et de ses pratiques. La certification EDGEplus confirme l’engagement de la BEI à analyser l’intersectionnalité, c’est-à-dire les aspects qui constituent l’identité d’une personne, à savoir le sexe, l’origine ethnique, le genre, l’âge, l’orientation sexuelle, la nationalité, et d’éventuelles situations de handicap (comme la neuroatypie).

Le processus de certification EDGE implique un examen rigoureux par des tiers de la représentation des femmes et des hommes dans l’ensemble de l’organisation, de l’équité salariale, de l’efficacité des politiques et des pratiques et du caractère inclusif de la culture d’une organisation. À la suite de l’obtention de cette deuxième certification EDGE, la BEI continuera de renforcer son engagement en faveur de l’équité entre les sexes et de l’intersectionnalité.