La BEI prête 150 millions d’EUR à ÖHT pour soutenir les investissements effectués par les hôtels de petite et moyenne dimension et le secteur de la restauration

ÖHT soutient la transformation verte du tourisme autrichien et a mis en place un conseil de la finance durable à cette fin

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 150 millions d’EUR à Österreichische Hotel- und Tourismusbank (ÖHT), l’organisme autrichien de promotion et de financement de l’hôtellerie et du tourisme. Versé en plusieurs tranches, il servira à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur du tourisme et des loisirs en Autriche. Son objectif principal sera de permettre à des hôtels et restaurants familiaux d’investir dans des projets respectueux du climat.

Fondée en 1947 pour promouvoir le tourisme, ÖHT est une institution financière spécialisée dans l’industrie du tourisme basée à Vienne et soumise à la loi autrichienne sur la promotion des PME. Elle exerce une mission de service public et opère exclusivement en Autriche. Elle est détenue par Oesterreichische Kontrollbank AG et Raiffeisenbank International AG.

S’inscrivant dans le cadre du partenariat fructueux établi de longue date entre la BEI et ÖHT pour le financement du tourisme durable en Autriche, il s’agit de la première opération de financement qui prévoit une composante spéciale consacrée à des projets respectueux du climat.

Le tourisme est l’un des secteurs les plus importants d’Autriche, constitué en grande partie d’entreprises familiales. La clientèle d’ÖHT se compose donc presque exclusivement de PME. ÖHT complétera le prêt de la BEI au moins à hauteur de la même somme. Dès lors, un minimum de 300 millions d’EUR sera mis à disposition pour des investissements supplémentaires à long terme. Ensemble, la BEI et ÖHT contribuent ainsi au développement du secteur privé, à la création d’emplois et à une croissance économique respectueuse du climat.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé des opérations en Autriche : « Le tourisme joue un rôle important dans l’économie autrichienne. Avec ses nombreux petits hôtels et restaurants familiaux, il contribue à la création d’emplois et à la croissance économique. Nous sommes ravis de collaborer avec ÖHT pour permettre à ce secteur d’opérer une transformation respectueuse du climat. »

Matthias Matzer, directeur général d’ÖHT : « Contribuer activement à la transformation verte du tourisme grâce à des solutions de financement subventionnées, voilà l’un de nos principaux objectifs stratégiques. ÖHT considère qu’il est de sa responsabilité de ne pas traiter le thème de la durabilité uniquement comme un slogan, mais d’en faire une boussole pour ses activités à l’avenir. Le partenariat avec la BEI nous permet désormais d’apporter un soutien encore accru aux investissements durables dans le secteur du tourisme. »

ÖHT établit un conseil de la finance durable

Pour soutenir la transformation verte du tourisme, ÖHT a mis en place un conseil de la finance durable (« Sustainable Finance Board » ou SFB). Celui-ci s’assure que les opérations de financement soutenues respectent les critères de durabilité, rend leur impact mesurable et élabore également un concept pour lutter contre l’écoblanchiment. Ce conseil se compose de trois collaborateurs spécialistes de la durabilité, du marché et du risque. En tant que membre du groupe d’établissements de crédit OeKB, ÖHT entend contribuer de manière significative au portefeuille « Green Asset » du groupe OeKB et soutenir une transformation verte du tourisme axée sur l’impact.

Informations générales

La BEI a pour priorités le climat et l’environnement, le développement, l’innovation et la connaissance, les petites et moyennes entreprises, les infrastructures et la cohésion. Elle travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions de l’UE afin de promouvoir l’intégration européenne, poursuivre le développement de l’UE et contribuer à la réalisation de ses objectifs dans plus de 140 pays à travers le monde.

Österreichische Hotel- und Tourismusbank (ÖHT), l’organisme autrichien de promotion et de financement de l’hôtellerie et du tourisme, est l’un des instruments centraux de gouvernance au niveau fédéral. Il a pour mission de produire un impact déterminant dans le secteur du tourisme et de mettre en œuvre des projets en accord avec la politique touristique. En tant que guichet national pour la promotion et le financement des PME du secteur du tourisme et des loisirs, il joue un rôle essentiel dans la transformation écologique du tourisme en Autriche. Il est prévu que la part des énergies renouvelables soit renforcée grâce à des aides ciblées, et l’utilisation des nouvelles technologies et du numérique permettra d’accroître encore davantage la durabilité dans l’ensemble du secteur du tourisme.