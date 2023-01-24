© One World Media

Des journalistes et vidéastes du monde entier sont invités à envoyer leurs meilleurs sujets qui mettent l’accent sur les pays du Sud.

La BEI et Plan international parrainent le prix « Women’s solutions » qui récompense les reportages sur des solutions mises en œuvre par des femmes et pour ces dernières.

Les inscriptions pour les prix sont ouvertes jusqu’au 9 février 2023.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Plan International s’associent à One World Mediapour célébrer des sujets du monde entier ne bénéficiant pas d’une couverture médiatique suffisante, sur des questions liées au développement qui font tomber des stéréotypes, émerger un autre discours et créer un pont entre les cultures.

Les deux institutions se réjouissent de parrainer un prix visant à récompenser l’excellence dans la couverture médiatique de sujets mettant en avant des solutions mises en œuvre par des femmes et pour ces dernières en réponse aux défis actuels. Ce prix est ouvert aux médias de tous types (radio et télédiffusion, numérique, audio, vidéo ou presse écrite) qui explorent les solutions des femmes mises en œuvre dans les pays du Sud. Les reportages peuvent présenter des histoires de filles et de femmes qui ont contribué avec succès à relever les défis auxquels sont confrontées les femmes et la société dans son ensemble : des solutions pour améliorer l’inclusion financière et économique des femmes, d’autres permettant de faire face aux incidences des changements climatiques et protéger l’environnement, ou encore des solutions destinées à améliorer l’accès à l’éducation et aux soins de santé, ou à renforcer l’autonomie des femmes et des filles.

One World Media a été créée par un groupe de journalistes prônant davantage de reportages de qualité en provenance du Sud. Depuis lors, près de 400 prix ont récompensé plus de 1000 journalistes et cinéastes.

S’agissant des prix de cette année, Gemma Bradshaw, la directrice de One World Media, a déclaré : « Les prix témoignent à nouveau de l’importance de raconter des histoires, de mettre les gens en lumière, ainsi que les lieux dont nous n’entendons pas souvent parler. Dans un monde de plus en plus polarisé, les lauréats du prix OWM nous permettent de prendre conscience que nous connaissons tous l’échec et la réussite ; ils peuvent modifier des stéréotypes profondément ancrés. Nous sommes particulièrement heureux de soutenir la diffusion médiatique de sujets qui nous rappellent le rôle central des femmes dans la gestion de certains des principaux enjeux de notre époque, tant au niveau local qu’international ».

Shiva Dustdar, directrice de l’Institut BEI, qui fera partie du jury décernant le prix « Women’s Solutions », a déclaré : « Je suis très fière que la BEI soutienne le prix « Women’s Solutions », aux côtés de One World Media et de Plan International. Nous avons besoin de découvrir les histoires marquantes de femmes de médias indépendants qui changent notre monde. J’espère que ce prix contribuera au partage de ces bonnes idées et qu’il nous inspirera toutes et tous. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes : « La BEI, par ses investissements, entend lutter contre les inégalités profondément enracinées entre les hommes et les femmes. Notre participation au Défi 2X et notre initiative SheInvest nous a montré que lorsque les femmes et les filles ont la possibilité d’améliorer leur vie, nous en profitons tous. Nous avons besoin de plus de sujets montrant la voie à suivre. »

Kathleen Sherwin, responsable principale de la stratégie et de l’engagement de Plan International, a déclaré : « Les filles et les jeunes femmes que nous rencontrons et qui changent le monde sont pour nous une source d’inspiration. Elles dirigent des mouvements, favorisent le changement et assument des rôles actifs et créatifs qui définissent et font avancer des solutions qui ont le pouvoir de transformer les vies et la société. Elles ont une histoire marquante à partager et c’est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à One World Media et à la BEI pour soutenir le prix « Women’s Solutions. »

La 35e édition des One World Media Awards est ouverte aux candidatures jusqu’au 9 février 2023.

Voir les détails complets sur les critères de sélection et d’admissibilité.

Lire l’article de Shiva Dustdar publié sur le site web de One World Media

Consulter les dernières actualités de la BEI sur sa page consacrée à l’égalité entre les sexes.

Consultez le rapport de Plan International « Rewrite her story » qui étudie comment les stéréotypes cinématographiques et médiatiques affectent la vie et les ambitions des filles et des jeunes femmes.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

Afin de renforcer l’impact positif de ses activités sur l’égalité entre les sexes et sur l’autonomisation des femmes et des filles, le Groupe BEI a adopté une Stratégie en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes et un Plan d’action pour l’égalité hommes-femmes, dans le but d’intégrer l’égalité entre les sexes et, plus particulièrement, l’émancipation économique des femmes dans son modèle d’activité et de l’appliquer en matière de prêt, de panachage et de conseil, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne.

La BEI s’attache également à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes sur le lieu de travail. La banque de l’UE prône la diversité et l’inclusion non seulement en raison des avantages indéniables qu’elles procurent sur le plan opérationnel, mais aussi parce qu’elles enrichissent l’environnement de travail pour l’ensemble du personnel.

Pour de plus amples informations : les initiatives de la BEI concernant l’égalité entre les sexes.

À propos de One World Media

One World Media est une organisation à but non lucratif établie au Royaume-Uni qui soutient les journalistes et les cinéastes couvrant les pays du Sud. Depuis plus de trente ans, elle travaille avec des partenaires au Royaume-Uni et dans le monde entier pour renforcer le journalisme international et promouvoir la couverture médiatique de problèmes mondiaux. Les prix One World Media entendent récompenser les initiatives axées sur la pertinence, l’originalité et la créativité, la substance et la précision, les incidences et leur portée, la diversité et la qualité.

À propos de Plan International

Plan International est une organisation indépendante de développement et d’aide humanitaire qui défend les droits des enfants et l’égalité des filles.

Nous croyons au pouvoir et au potentiel de chaque enfant. Mais ils sont souvent réprimés par la pauvreté, la violence, l’exclusion et la discrimination. Et ce sont les filles qui sont les plus touchées. Avec des enfants, des jeunes, nos partisans et nos partenaires, nous travaillons à l’établissement d’un monde juste, en nous attaquant aux causes profondes des défis que doivent relever les filles et tous les enfants vulnérables.

Nous soutenons les droits des enfants, de la naissance jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge adulte. Et nous permettons aux enfants de se préparer - et de réagir - aux crises et à l’adversité. Nous favorisons les changements dans la vie quotidienne et dans les cercles de réflexion aux niveaux local, national et mondial en mettant en œuvre notre influence, notre expérience et nos connaissances.

Nous établissons de puissants partenariats pour les enfants depuis plus de 85 ans et sommes actifs actuellement dans plus de 80 pays.