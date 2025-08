©Towfique Barbhuiya/ Unsplash

Il s’agit de la première opération en Europe visant les investissements en matière de durabilité mis en œuvre par le secteur public et les collectivités locales.

Grâce au soutien de la BEI, les prêts octroyés par la CDP seront assortis de taux compétitifs et abordables, augmentant ainsi le nombre de bénéficiaires potentiels.

Un accord portant sur des services de conseil et le suivi des investissements en matière de durabilité environnementale a également été conclu.

Signé par la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), le nouvel accord de 200 millions d’EUR a pour objectif de stimuler des investissements publics à même d’accélérer la transition écologique. Mis en œuvre par les collectivités locales et le secteur public sur l’ensemble du territoire italien, les projets soutenus viseront à promouvoir la mobilité durable, l’efficacité énergétique des bâtiments et la protection de l’environnement contre de futurs chocs climatiques. Les deux institutions s’associent ainsi pour la première fois dans le cadre d’une opération entièrement consacrée aux investissements verts du secteur public.

Renforçant et élargissant une coopération déjà fructueuse, l’accord prévoit que chacune des deux institutions mobilisera 100 millions d’EUR en 2023, en faveur d’entités publiques, notamment des collectivités locales, qui pourront ainsi profiter de taux plus abordables.

Bénéficiant de l’avantage lié aux taux d’intérêt obtenus par la BEI sur les marchés internationaux lorsqu’elle y collecte des ressources, la CDP mettra au point un produit financier entièrement dédié aux investissements verts. Ce faisant, elle s’engage à répercuter sur les bénéficiaires finals l’avantage procuré par le financement de la BEI, synonyme d’économies importantes pour les entités désireuses d’investir dans des infrastructures durables. Susceptible de toucher ainsi un nombre important d’entités publiques dans toute l’Italie, y compris celles n’ayant pas habituellement d’accès direct aux financements de la banque de l’UE, l’opération offre un double avantage : stimuler l’économie locale et contribuer à la réalisation des objectifs du plan national de relance et résilience liés au pacte vert pour l’Europe.

La ligne de crédit vise, entre autres, des projets verts dans les domaines de la construction d’écoles et de bâtiments publics, de la mobilité cycliste, des énergies renouvelables, du reboisement, de l’élimination des déchets et des transports publics.

En outre, grâce à un accord distinct entre les deux institutions, la CDP aura accès aux services de conseil de la BEI en vue d’augmenter son activité de prêt dans le domaine de la durabilité environnementale conformément à son plan stratégique 2022-2024. Les services de conseil de la banque de l’UE, mis au point dans le cadre du programme Green Gateway, lancé par la BEI et la Commission européenne, contribueront à améliorer l’évaluation de l’admissibilité et le suivi de l’impact des projets verts et, en même temps, à renforcer les connaissances des intermédiaires financiers de la BEI dans le domaine de la taxinomie verte de l’UE.

« Son expérience et sa présence sur l’ensemble du territoire italien font de la CDP notre partenaire principal aux fins du soutien apporté à la transition écologique en Italie. La présente opération ouvre la voie à une collaboration renforcée entre nos deux institutions à l’appui des investissements verts mis en œuvre par le secteur public en Italie », souligne Gilles Badot, directeur des opérations de financement de la BEI en Italie. « En tant que banque européenne du climat, la BEI entend mobiliser plus de 1 000 milliards d’EUR d’investissements verts d’ici à 2030, soutenant ainsi le programme RepowerEU et le pacte vert pour l’Europe. »

« L’accord signé avec la BEI illustre la coopération fructueuse entre nos deux institutions, qui ont su créer des possibilités de développement pour l’Italie en partant de l’accès aux ressources européennes », déclare Massimo Di Carlo, directeur Business de la CDP. « Les fonds mis à disposition constituent une incitation importante pour les autorités locales afin qu’elles accélèrent la transition écologique, comme le prévoit également le plan national pour la reprise et la résilience en Italie, grâce à des investissements avantageux qui auront un impact significatif au niveau du pays et de ses habitants. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2021, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 36 milliards d’EUR.

Financé par des ressources de la plateforme de conseil InvestEU, le programme de services de conseil Green Gateway a été mis au point par la BEI en collaboration avec la Commission européenne afin de permettre aux institutions financières européennes d’investir dans des projets verts. Les services de conseil prévus dans le cadre du programme Green Gateway visent à renforcer les capacités, procédures et instruments opérationnels des intermédiaires financiers de la BEI, afin de faciliter la planification, la sélection et le financement d’initiatives ayant un impact environnemental positif. Le portail en ligne Green Gateway offre aussi un grand nombre de lignes directrices, d’études de cas et d’informations utiles sur les investissements verts. En outre, il donne accès à l’outil Green Eligibility Checker, également disponible en italien, qui permet d’évaluer l’admissibilité et l’impact climatique des projets d’investissement dans le cadre de l’économie verte et cela pour de nombreux secteurs.

Le programme InvestEU se compose de trois volets : le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Gérée par la Commission européenne, la plateforme de conseil InvestEU apporte un soutien pour la préparation de projets, sous la forme de conseils et de mesures d’accompagnement tout au long du cycle d’investissement, facilitant ainsi non seulement la conception et l’élaboration des projets, mais aussi l’accès au financement. En mars 2022, la Commission européenne et la BEI ont signé l’accord portant sur la plateforme de conseil InvestEU, qui permettra de fournir jusqu’à 270 millions d’EUR à l’appui du développement du marché et des compétences, et de la mise en œuvre de services de conseil à l’échelle des projets dans les secteurs stratégiques du programme InvestEU.

La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) est l’institution nationale de promotion au service de l’économie italienne depuis 1850. Par ses opérations, elle s’emploie à accélérer le développement industriel et infrastructurel de l’Italie, afin de contribuer à sa croissance économique et sociale. L’activité de la CDP vise en priorité le développement durable régional ainsi que la croissance et l’innovation des entreprises italiennes, y compris sur le plan international. Elle est une partenaire des collectivités locales, octroyant des financements et dispensant des conseils pour la mise en place d’infrastructures et l’amélioration des services d’utilité publique. La CDP participe aussi activement à des initiatives de coopération internationale pour la mise en œuvre de projets dans des pays en développement et sur des marchés émergents. La Cassa Depositi e Prestiti est entièrement financée par des capitaux privés, grâce à l’émission de bons postaux et de comptes sur livret et par des émissions sur les marchés financiers nationaux et internationaux.